Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRAAFP
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Justru seorang mantan bintang Real Madrid: Lionel Messi kabarnya akan mendapat rekrutan baru yang terkenal di Inter Miami

Major League Soccer
Inter Miami CF
L. Messi
Casemiro

Casemiro, mantan bintang gelandang Real Madrid yang terakhir kali bermain untuk Manchester United, tampaknya akan segera menandatangani kontrak dengan Inter Miami.

Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Menurutnya, kesepakatan antara semua pihak yang terlibat telah tercapai, sehingga tidak ada lagi halangan bagi transfer ini. Saat ini, yang masih dibutuhkan hanyalah tanda tangan pemain asal Brasil tersebut di klub Lionel Messi, sehingga pemain berusia 34 tahun itu dapat diperkenalkan secara resmi di Florida. 

Casemiro saat ini masih bersama Selecao di Piala Dunia. Pada hari Jumat, tim tersebut mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 dalam pertandingan grup kedua. 

  • Casemiro mencapai masa kejayaannya antara tahun 2015 dan 2022 bersama Real Madrid, saat ia bermain di lini tengah bersama Luka Modric dan Toni Kroos serta empat kali menjuarai Liga Champions. Pada tahun 2022, ia pindah ke Manchester United dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro. Kontraknya di sana akan berakhir pada akhir Juni, sehingga ia dapat hengkang tanpa biaya transfer. 

    Menurut laporan tersebut, pemain asal Brasil itu sangat ingin sekali bermain bersama Lionel Messi setidaknya sekali dalam kariernya. Kemungkinan besar, keinginannya itu kini akan terwujud. 

    • Iklan
  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Casemiro telah menjadi andalan di tim nasional Brasil selama 15 tahun

     "Saya akan selalu menyimpan klub ini di hati saya sepanjang sisa hidup saya. Saya akan selalu menjadi penggemar Manchester United, begitu pula keluarga saya. Di Inggris, saya adalah seorang 'Merah'. Manchester United sampai mati. Yang ingin saya katakan hanyalah: Terima kasih banyak atas segalanya!", tulis Casemiro, ketika pada musim semi lalu sudah dipastikan bahwa kontraknya di Manchester tidak akan diperpanjang setelah empat tahun. 

    Untuk timnas Brasil, gelandang bertahan ini telah tampil dalam 88 pertandingan internasional (sembilan gol) sejak debutnya pada September 2011. 

  • Statistik Casemiro pada musim 25/26:

    Permainan: 35
    Menit bermain: 2600
    Gol: 9
    Umpan gol: 2