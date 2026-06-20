Justru seorang mantan bintang Real Madrid: Lionel Messi kabarnya akan mendapat rekrutan baru yang terkenal di Inter Miami

Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Menurutnya, kesepakatan antara semua pihak yang terlibat telah tercapai, sehingga tidak ada lagi halangan bagi transfer ini. Saat ini, yang masih dibutuhkan hanyalah tanda tangan pemain asal Brasil tersebut di klub Lionel Messi, sehingga pemain berusia 34 tahun itu dapat diperkenalkan secara resmi di Florida.

Casemiro saat ini masih bersama Selecao di Piala Dunia. Pada hari Jumat, tim tersebut mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 dalam pertandingan grup kedua.