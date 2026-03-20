Justru rival bebuyutannya ikut meraup untung! Transfer Said El Mala diprediksi akan mendatangkan hujan uang yang luar biasa

Selain Brighton, menurut Kölner Stadtanzeiger, Chelsea FC juga menunjukkan minat besar pada El Mala, yang baru-baru ini memutuskan hubungan dengan agennya dan kini diwakili oleh keluarganya. Namun, demikian disebutkan dalam laporan tersebut, The Blues tampaknya tidak akan merekrut saudaranya, Malek, yang konon menjadi faktor penentu dalam keputusan masa depan pemain berusia 19 tahun itu. Selain itu, persaingan di klub papan atas London tersebut jauh lebih ketat, sehingga banyak talenta yang dipinjamkan di masa lalu - terutama ke klub mitra Racing Strasbourg.

El Mala menjadi semacam jaminan bagi Köln musim ini. Meskipun sering hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Lukas Kwasniok, pemain berusia 19 tahun ini telah mencetak sembilan gol dan empat assist di Bundesliga. Tidak ada pemain profesional FC lain yang memiliki kontribusi gol lebih banyak.

Sementara itu, di Gladbach, El Mala tidak berhasil menembus tim utama dan bahkan dicoret pada 2021, sebelum akhirnya bergabung dengan Geißböcke melalui Meerbusch dan Viktoria Köln. "Said saat itu masih sangat kecil, sehingga secara atletis jauh kalah dari lawan-lawannya dan tidak kompetitif di level ini. Beberapa pemain memang membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk berkembang," kata mantan pelatih U15-nya, Sven Schuchardt, kepada surat kabar Bild pada bulan November. Pada hari Sabtu, akan digelar derby Bundesliga ke-100 antara kedua rival tersebut.