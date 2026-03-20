Seperti yang diungkap oleh Rheinische Post, Borussia Mönchengladbach akan menerima dana sebesar enam digit jika pemain berbakat tersebut pindah ke luar negeri.
Diterjemahkan oleh
Justru rival bebuyutannya ikut meraup untung! Transfer Said El Mala diprediksi akan mendatangkan hujan uang yang luar biasa
Pasalnya, dalam kasus ini, Fohlen berhak atas 0,25 persen per tahun pembinaan berdasarkan mekanisme solidaritas FIFA. Dengan nilai transfer yang dikabarkan sebesar 35 hingga 40 juta euro, hal ini akan menghasilkan pembayaran sebesar 260.000 hingga 300.000 euro yang akan masuk ke kas Gladbach. Selain itu, jika El Mala pindah ke luar negeri, Viktoria Köln dan TSV Meerbusch juga diperkirakan akan menikmati rezeki nomplok.
Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa El Mala mungkin akan meninggalkan Köln pada musim panas. Menurut kabar yang beredar, pihak pemain dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Brighton & Hove Albion mengenai transfer tersebut. Oleh karena itu, negosiasi antara kedua klub telah dilanjutkan kembali, setelah transfer pada musim dingin lalu gagal. Saat itu, The Seagulls ditolak oleh Effzeh meskipun telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro, dan kini tampaknya harus menambah lima juta euro plus bonus.
- Getty
Terlalu muda: Gladbach pernah menyingkirkan El Mala
Selain Brighton, menurut Kölner Stadtanzeiger, Chelsea FC juga menunjukkan minat besar pada El Mala, yang baru-baru ini memutuskan hubungan dengan agennya dan kini diwakili oleh keluarganya. Namun, demikian disebutkan dalam laporan tersebut, The Blues tampaknya tidak akan merekrut saudaranya, Malek, yang konon menjadi faktor penentu dalam keputusan masa depan pemain berusia 19 tahun itu. Selain itu, persaingan di klub papan atas London tersebut jauh lebih ketat, sehingga banyak talenta yang dipinjamkan di masa lalu - terutama ke klub mitra Racing Strasbourg.
El Mala menjadi semacam jaminan bagi Köln musim ini. Meskipun sering hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Lukas Kwasniok, pemain berusia 19 tahun ini telah mencetak sembilan gol dan empat assist di Bundesliga. Tidak ada pemain profesional FC lain yang memiliki kontribusi gol lebih banyak.
Sementara itu, di Gladbach, El Mala tidak berhasil menembus tim utama dan bahkan dicoret pada 2021, sebelum akhirnya bergabung dengan Geißböcke melalui Meerbusch dan Viktoria Köln. "Said saat itu masih sangat kecil, sehingga secara atletis jauh kalah dari lawan-lawannya dan tidak kompetitif di level ini. Beberapa pemain memang membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk berkembang," kata mantan pelatih U15-nya, Sven Schuchardt, kepada surat kabar Bild pada bulan November. Pada hari Sabtu, akan digelar derby Bundesliga ke-100 antara kedua rival tersebut.
Mimpi Piala Dunia pupus? El Mala tidak masuk dalam skuad Nagelsmann
Berkat penampilannya yang gemilang musim ini, El Mala bahkan boleh sedikit berharap untuk dipanggil ke skuad Piala Dunia. Meskipun pada bulan November ia masih menjadi bagian dari skuad yang dipimpin pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, pemain sayap ini justru tidak masuk dalam daftar pemain bulan Maret.
Sebagai gantinya, El Mala dipanggil untuk tim nasional U-21 dalam rangka pertandingan kualifikasi Euro. Ia juga telah bergabung dengan tim muda DFB setelah pertandingan uji coba pertama pada November. Di tim nasional senior, Nagelsmann memilih untuk tidak memainkannya.
Jika terjadi cedera, tidak tertutup kemungkinan bahwa El Mala akan dipanggil kembali untuk pertandingan internasional melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret). Peluang untuk Piala Dunia juga belum tertutup - bagi siapa pun, seperti yang berulang kali ditekankan Nagelsmann saat presentasi skuad pada hari Kamis.
Said El Mala: Statistik untuk 1. FC Köln musim ini
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 28 9 4 3