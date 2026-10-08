Justin Oboavwoduo, penyerang kelahiran 2006 dari Juventus Next Gen yang baru-baru ini menjalani debut bersama tim utama Juventus, bercerita dalam sebuah wawancara di situs resmi Si Nyonya Tua.





KELUARGA

"Saat saya masih anak kecil di taman kanak-kanak, saya hanya mengambil sebuah bola. Saya bermain sepak bola saat jam istirahat dan guru saya mengatakan kepada ibu saya bahwa putranya cukup bagus, bahwa dia suka bermain saat makan siang dan selama jam istirahat. Sejak saat itu, semua yang bisa saya ingat tentang diri saya ketika kecil adalah saya bermain sepak bola. Itulah kenangan paling awal saya".





"Keluarga saya membuat banyak pengorbanan untuk saya. Saya berasal dari keluarga dengan empat anak dan kami semua sangat aktif serta sportif. Menemukan waktu untuk mengantar saya ke latihan dan pertandingan, dan pada saat yang sama mengurus pekerjaan mereka, sangatlah penting. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu saya mencapai posisi saya hari ini: tanpa mereka, itu tidak akan mungkin terjadi".







