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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Justin Oboavwoduo bercerita: asal-usulnya, keluarganya, apa yang ia pelajari di Manchester City, rencana Juventus

Juventus
J. Oboavwoduo

Pemain Inggris kelahiran 2006 itu berbicara tentang asal-usulnya dan perkembangannya

Justin Oboavwoduo, penyerang kelahiran 2006 dari Juventus Next Gen yang baru-baru ini menjalani debut bersama tim utama Juventus, bercerita dalam sebuah wawancara di situs resmi Si Nyonya Tua.


KELUARGA

"Saat saya masih anak kecil di taman kanak-kanak, saya hanya mengambil sebuah bola. Saya bermain sepak bola saat jam istirahat dan guru saya mengatakan kepada ibu saya bahwa putranya cukup bagus, bahwa dia suka bermain saat makan siang dan selama jam istirahat. Sejak saat itu, semua yang bisa saya ingat tentang diri saya ketika kecil adalah saya bermain sepak bola. Itulah kenangan paling awal saya".


"Keluarga saya membuat banyak pengorbanan untuk saya. Saya berasal dari keluarga dengan empat anak dan kami semua sangat aktif serta sportif. Menemukan waktu untuk mengantar saya ke latihan dan pertandingan, dan pada saat yang sama mengurus pekerjaan mereka, sangatlah penting. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu saya mencapai posisi saya hari ini: tanpa mereka, itu tidak akan mungkin terjadi".



  • MANCHESTER CITY

    "Di Manchester, mereka banyak bekerja pada pengembangan individu untuk melihat di mana Anda bisa berkembang setiap hari, di mana Anda sudah bagus, dan bagaimana meningkatkan aspek-aspek itu hingga menjadi kekuatan super. Ini adalah filosofi yang ada dari tim utama hingga tim junior dan itu memudahkan transisi dari satu kelompok usia ke kelompok usia lainnya. Itu sangat membantu saya mempelajari dasar-dasar sepak bola, memiliki teknik yang bagus dan kecerdasan bermain yang bagus".


  • Kedatangan di Turin pada Januari 2026

    "Bahasa menjadi salah satu tantangan terbesar karena saya tidak berbicara bahasa Italia. Selain itu, itu adalah pertama kalinya saya jauh dari keluarga saya: hidup sendirian, melakukan segala sesuatu sendiri, harus membeli semua bahan makanan untuk pertama kalinya atau membeli televisi... Hal-hal sederhana dalam hidup yang tidak Anda lakukan sampai Anda tinggal sendiri. Jarak dari rumah dan keluarga di Manchester adalah kesulitan terbesar".


  • JUVENTUS

    "Jelas Juventus adalah tim terbesar di Italia dan memiliki sejarah yang sangat besar. Ketika mereka menghubungi saya dan benar-benar tertarik membawa saya ke sini, itu bukan keputusan yang sulit untuk diambil, terutama karena bagaimana mereka melihat saya bisa menyatu dalam sistem dan seperti apa rencana untuk saya jika saya berkomitmen dan bermain dengan baik. Ada rasa bahagia dan bangga yang sangat besar bagi saya dan seluruh keluarga saya".


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