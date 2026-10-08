Justin Oboavwoduo, penyerang kelahiran 2006 dari Juventus Next Gen yang baru-baru ini menjalani debut bersama tim utama Juventus, menceritakan kisahnya dalam sebuah wawancara dengan situs resmi Si Nyonya Tua.





KELUARGA

"Saat saya masih anak kecil di taman kanak-kanak, saya hanya mengambil sebuah bola. Saya bermain sepakbola saat jam istirahat dan guru saya mengatakan kepada ibu saya bahwa anaknya cukup bagus, bahwa dia suka bermain saat jam makan siang dan saat istirahat. Sejak saat itu, semua yang bisa saya ingat tentang diri saya ketika kecil adalah saya bermain sepakbola. Itulah ingatan saya yang paling jauh".





"Keluarga saya melakukan banyak pengorbanan untuk saya. Saya berasal dari keluarga dengan empat anak dan kami semua sangat aktif serta gemar berolahraga. Menemukan waktu untuk mengantar saya ke latihan dan pertandingan, sambil pada saat yang sama mengurus pekerjaan mereka, sangatlah penting. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu saya mencapai posisi saya saat ini: tanpa mereka, itu tidak akan mungkin terjadi".







