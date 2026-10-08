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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Justin Oboavwoduo bercerita: asal-usulnya, keluarganya, apa yang dipelajarinya di Manchester City, rencana Juventus

Juventus
Juventus Next Gen
J. Oboavwoduo
FEATURES

Pemain Inggris kelahiran 2006 itu berbicara tentang asal-usulnya dan perkembangannya

Justin Oboavwoduo, penyerang kelahiran 2006 dari Juventus Next Gen yang baru-baru ini menjalani debut bersama tim utama Juventus, menceritakan kisahnya dalam sebuah wawancara dengan situs resmi Si Nyonya Tua.


KELUARGA

"Saat saya masih anak kecil di taman kanak-kanak, saya hanya mengambil sebuah bola. Saya bermain sepakbola saat jam istirahat dan guru saya mengatakan kepada ibu saya bahwa anaknya cukup bagus, bahwa dia suka bermain saat jam makan siang dan saat istirahat. Sejak saat itu, semua yang bisa saya ingat tentang diri saya ketika kecil adalah saya bermain sepakbola. Itulah ingatan saya yang paling jauh".


"Keluarga saya melakukan banyak pengorbanan untuk saya. Saya berasal dari keluarga dengan empat anak dan kami semua sangat aktif serta gemar berolahraga. Menemukan waktu untuk mengantar saya ke latihan dan pertandingan, sambil pada saat yang sama mengurus pekerjaan mereka, sangatlah penting. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu saya mencapai posisi saya saat ini: tanpa mereka, itu tidak akan mungkin terjadi".



  • Manchester City

    "Di Manchester, ada banyak pekerjaan pada pengembangan individu untuk melihat di mana Anda bisa berkembang setiap hari, di mana Anda sudah bagus, dan bagaimana meningkatkan aspek-aspek itu hingga menjadi keunggulan utama. Itu adalah filosofi yang ada dari tim utama hingga level junior dan ini mempermudah transisi dari satu kelompok usia ke kelompok usia lain. Hal itu sangat membantu saya mempelajari dasar-dasar sepak bola, memiliki teknik yang bagus, dan kecerdasan bermain yang baik".


  • Kedatangan di Turin pada Januari 2026

    "Bahasa menjadi salah satu tantangan terbesar karena saya tidak berbicara bahasa Italia. Selain itu, itu adalah kali pertama saya jauh dari keluarga: hidup sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri, harus membeli semua bahan makanan untuk pertama kalinya atau membeli televisi... Hal-hal sederhana dalam hidup yang tidak Anda lakukan sampai Anda tinggal sendiri. Jarak dari rumah dan keluarga di Manchester adalah kesulitan terbesar."


  • JUVENTUS

    "Tentu saja Juventus adalah tim terbesar di Italia dan memiliki sejarah yang sangat besar. Ketika mereka menghubungi saya dan benar-benar tertarik membawa saya ke sini, itu bukan keputusan yang sulit untuk diambil, terutama karena bagaimana mereka melihat saya bisa menyatu dalam sistem dan seperti apa rencana yang mungkin disiapkan untuk saya jika saya bekerja keras dan bermain dengan baik. Ada rasa bahagia dan bangga yang sangat besar bagi saya dan seluruh keluarga saya".


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