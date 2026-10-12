Bek asal Belanda itu mengakui bahwa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Arsenal mengejar trofi dan Belanda berlaga di Piala Dunia menguras mentalnya. Mengenang masa-masa sulit itu kepada wartawan seusai pertandingan, Timber mengungkapkan pelajaran yang ia petik dari pengalaman tersebut: "Ini sulit. Pengalaman itu membuat Anda sadar betapa beruntungnya Anda ketika bisa bermain dan berada dalam kondisi bugar.

"Sulit ketika tim Anda sedang berjuang meraih sesuatu yang begitu besar, sementara Anda tidak bisa membantu seperti yang Anda inginkan. Namun, ini juga menjadi pelajaran. Saya rasa begitulah hidup. Saya berhasil melewatinya dengan baik. Kami juga berhasil, dengan menjadi juara, dan itu luar biasa. Jadi, saya bersyukur bisa kembali dan kini bugar. Anda baru menyadari betapa berharganya kondisi itu ketika tidak bugar."