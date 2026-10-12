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Jurrien Timber menikmati persaingan 'luar biasa' dengan Ben White saat bintang Arsenal itu buka-bukaan soal mimpi buruk cedera
Pemain timnas Belanda menyambut persaingan dalam skuad
Timber menyambut persaingan dengan White untuk memperebutkan posisi bek kanan utama setelah masalah kebugaran yang berulang sebelumnya membuat keduanya tak bisa bersaing secara langsung. Bek berusia 25 tahun itu baru tampil tiga kali di liga musim ini, dengan menit bermainnya diatur secara cermat setelah menjalani masa perawatan cedera yang menyiksa. Kembalinya pemain serbabisa asal Belanda itu dalam kondisi bugar sepenuhnya menjadi dorongan besar bagi tim Arteta dalam upaya mereka kembali bersaing sengit memperebutkan gelar.
- Every Second Media
Bek sayap menekankan tekad bersama
Menanggapi persaingan memperebutkan tempat di sisi kanan, Timber menegaskan bahwa saling mendorong untuk tampil lebih baik hanya akan meningkatkan standar permainan demi kepentingan tim. Berbicara kepada wartawan seusai laga melawan Leeds United, ia langsung memuji rekan setimnya di Stadion Emirates: "Beberapa pemain kami di posisi yang sama mengalami cedera. Saya rasa terkadang itu hanya nasib buruk. Saya senang kami berdua sudah kembali dan sama-sama bugar. Ben adalah pemain yang luar biasa. Saya rasa kami saling membuat satu sama lain lebih baik, dan itu penting untuk membantu tim mencapai level yang lebih tinggi."
Kemunduran yang terus berulang menguji ketangguhan mental
Bek asal Belanda itu mengakui bahwa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Arsenal mengejar trofi dan Belanda berlaga di Piala Dunia menguras mentalnya. Mengenang masa-masa sulit itu kepada wartawan seusai pertandingan, Timber mengungkapkan pelajaran yang ia petik dari pengalaman tersebut: "Ini sulit. Pengalaman itu membuat Anda sadar betapa beruntungnya Anda ketika bisa bermain dan berada dalam kondisi bugar.
"Sulit ketika tim Anda sedang berjuang meraih sesuatu yang begitu besar, sementara Anda tidak bisa membantu seperti yang Anda inginkan. Namun, ini juga menjadi pelajaran. Saya rasa begitulah hidup. Saya berhasil melewatinya dengan baik. Kami juga berhasil, dengan menjadi juara, dan itu luar biasa. Jadi, saya bersyukur bisa kembali dan kini bugar. Anda baru menyadari betapa berharganya kondisi itu ketika tidak bugar."
- Action Plus
Ujian di kancah kontinental menanti raksasa London
Arsenal kini kembali mengalihkan fokus ke Eropa saat menjamu klub Prancis Lille dalam laga kedua mereka di Liga Champions pada Selasa, 13 Oktober. Pasukan Arteta menatap laga ini dengan penuh percaya diri setelah mengumpulkan 15 poin dari enam pertandingan dan menempati posisi kedua di kompetisi domestik. Merotasi para bek kanannya akan menjadi hal penting bagi Arteta dalam menyeimbangkan ambisi di Eropa dengan tuntutan Liga Primer Inggris.
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