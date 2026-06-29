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Diterjemahkan oleh

Jurnalis Italia kepada Koora: Spalletti beberapa kali menyebut nama Salah... dan Diaz kini menjadi pilihan utama Juventus

M. Salah
B. Diaz
L. Spalletti
S. Inzaghi
R. Mancini
A. Conte
Juventus
Real Madrid
Morocco
Egypt
Liverpool
Italy
Al Hilal
Serie A
Saudi Pro League
LaLiga
World Cup
Mesir
Maroko
Italia
Spanyol
Inggris
Arab Saudi

Bursa transfer yang seru

Lebih dari satu pemain Arab dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus selama musim panas ini, terutama karena Luciano Spalletti, pelatih Bianconeri, sedang berupaya mengembalikan tim ke jalur yang semestinya setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

Kami melakukan wawancara dengan Luca Momblano, yang merupakan salah satu jurnalis Italia terkemuka yang mengkhususkan diri dalam meliput berita Juventus, baik di situs web maupun saluran olahraga, untuk mengungkap kebenaran di balik kabar yang mengaitkan Mohamed Salah dan Ibrahim Diaz dengan kepindahan ke Bianconeri, serta beberapa isu menarik lainnya.

Momblano pernah bekerja di saluran televisi dan majalah Juventus, sebelum beralih menjadi jurnalis televisi di saluran Juventibus, serta menulis tentang Bianconeri di jaringan SportMediaset.

Berikut adalah transkrip wawancara dengan Momblano:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kembalinya Salah ke Serie A

    Media Italia telah beberapa kali melaporkan bahwa Mohamed Salah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus musim panas ini... Apakah ini fakta atau sekadar rumor yang bermula dari hubungan masa lalu antara Salah dan Spalletti di Roma?

    Tentu saja, Spalletti telah beberapa kali menyebut nama Salah dalam percakapan santai di markas Juventus. Itu hanyalah sebuah ide atau harapan, namun kemungkinannya sangat kecil untuk terwujud. Tentu saja, sang pelatih sangat mengagumi Salah, tetapi di Italia tidak ada kekuatan finansial yang cukup untuk merekrut bintang Mesir tersebut.

    Apakah menurut Anda Juventus membutuhkan Salah dari segi teknis, terutama dengan adanya Conceição yang sudah bermain di posisi sayap kanan?

    Salah berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Conceição, namun yang terakhir ini juga merupakan salah satu pemain terbaik dalam skuad saat diturunkan sebagai pemain pengganti di tengah pertandingan. Keduanya bisa menjadi tambahan yang luar biasa dalam skuad Juventus, terutama karena jumlah pertandingan yang banyak, dan juga karena Salah perlu mengatur tenaganya dengan hati-hati untuk mencapai performa terbaiknya.

    Apakah Anda memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Salah sedang bernegosiasi dengan klub lain di Serie A?

    Tidak ada klub Italia yang berani menanyakan kemungkinan merekrut Salah, kecuali Juventus, namun hal itu hanya sebatas pembicaraan yang mencerminkan kekaguman terhadap sang pemain, tanpa mengajukan tawaran resmi apa pun.

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    Ibrahim Díaz... Pilihan Utama

    Surat kabar Tuttosport melaporkan bahwa Juventus telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan Ibrahim Díaz dari Real Madrid dengan status pinjaman plus opsi pembelian. Apakah ada perkembangan terbaru terkait transfer ini?

    Diaz telah menjadi incaran utama Spalletti selama berbulan-bulan, karena ia memandang bintang asal Maroko itu sebagai elemen kunci dalam seluruh sistem serangan Juventus. Comolli sempat mempertimbangkan Bernardo Silva, sementara Spalletti selalu lebih realistis, dan hingga hari ini ia masih meminta Carnivali untuk berupaya keras demi mendatangkan Diaz.

    Kami membaca bahwa Alisson Becker sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus... Apakah transfer ini terhenti, atau masih ada peluang untuk menyelesaikannya musim panas ini?

    Alisson menarik kembali janjinya kepada Juventus. Kontraknya sudah siap, bahkan bagian hukum pun sudah mengetahuinya. Hal ini menempatkan Comoli dalam posisi yang sangat sulit sebelum ia meninggalkan klub.

  • luca Momblanoluca Momblano

    Siapa yang paling berpeluang memimpin Italia?

    Media Italia baru-baru ini melaporkan bahwa Roberto Mancini akan segera kembali memimpin tim nasional Italia. Seberapa akurat kabar ini, dan apakah ada kandidat lain untuk melatih Italia?

    Mancini yakin bahwa dirinya akan menjadi pelatih kepala timnas Italia berikutnya, dan ia hanya meminta gaji sebesar dua juta euro per tahun selama empat tahun untuk mengembalikan Italia ke Piala Dunia. Namun, masih ada pihak yang mendesak agar Conte ditunjuk, meskipun gajinya akan dua kali lipat dari jumlah tersebut.

    Apakah Spalletti telah mengamankan posisinya di Juventus untuk musim depan meskipun gagal lolos ke Liga Champions?

    Spalletti berhutang budi kepada Juventus setelah kegagalan lolos ke Liga Champions... Kepercayaan masih ada, tetapi tahun depan ia tidak boleh melakukan kesalahan: ia harus benar-benar ikut bersaing memperebutkan gelar liga.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Masa Depan Inzagi

    Kami telah membaca banyak berita tentang kembalinya Simone Inzaghi ke Serie A, meskipun ada pernyataan yang menegaskan bahwa ia akan tetap bersama Al-Hilal. Apakah benar-benar ada kontak dari Italia dengan Inzaghi, baik dari pihak klub maupun tim nasional Italia?

    Saya akan memberitahukan sesuatu yang sulit dipercaya namun benar adanya: Juventus di bawah kepemimpinan Comoli telah menghubungi Inzaghi pada bulan April lalu, sebelum perpanjangan kontrak Spalletti (selama dua tahun). Saya tidak yakin Inzaghi pernah dipertimbangkan untuk melatih Azzurri... Dan sejauh yang saya ketahui, Simone akan menghabiskan satu tahun lagi di Arab Saudi sebelum kembali ke Eropa.

    Apakah Liga Saudi telah mendapatkan pengikut dan penggemar di Italia… dan bagaimana pandangan publik Italia terhadap perpindahan pelatih ke Liga Saudi, seperti yang terjadi pada Stefano Pioli dan Simone Inzaghi?

    Menurut saya, tidak, jika yang dimaksud adalah menonton pertandingan. Adapun para pemain, mereka memang diikuti, tetapi informasi yang diterima publik Italia mengenai apa yang terjadi di Liga Roshen sebagian besar diperoleh melalui media sosial.