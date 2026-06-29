Jurnalis Italia kepada Koora: Spalletti beberapa kali menyebut nama Salah... dan Diaz kini menjadi pilihan utama Juventus

Lebih dari satu pemain Arab dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus selama musim panas ini, terutama karena Luciano Spalletti, pelatih Bianconeri, sedang berupaya mengembalikan tim ke jalur yang semestinya setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan.
Kami melakukan wawancara dengan Luca Momblano, yang merupakan salah satu jurnalis Italia terkemuka yang mengkhususkan diri dalam meliput berita Juventus, baik di situs web maupun saluran olahraga, untuk mengungkap kebenaran di balik kabar yang mengaitkan Mohamed Salah dan Ibrahim Diaz dengan kepindahan ke Bianconeri, serta beberapa isu menarik lainnya.
Momblano pernah bekerja di saluran televisi dan majalah Juventus, sebelum beralih menjadi jurnalis televisi di saluran Juventibus, serta menulis tentang Bianconeri di jaringan SportMediaset.
Berikut adalah transkrip wawancara dengan Momblano: