Jurnalis Italia kepada Koora: Spalletti beberapa kali menyebut nama Salah... dan Diaz kini menjadi pilihan utama Juventus

Media Italia telah beberapa kali melaporkan bahwa Mohamed Salah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus musim panas ini... Apakah ini fakta atau sekadar rumor yang bermula dari hubungan masa lalu antara Salah dan Spalletti di Roma?

Tentu saja, Spalletti telah beberapa kali menyebut nama Salah dalam percakapan santai di markas Juventus. Itu hanyalah sebuah ide atau harapan, namun kemungkinannya sangat kecil untuk terwujud. Tentu saja, sang pelatih sangat mengagumi Salah, tetapi di Italia tidak ada kekuatan finansial yang cukup untuk merekrut bintang Mesir tersebut.

Apakah menurut Anda Juventus membutuhkan Salah dari segi teknis, terutama dengan adanya Conceição yang sudah bermain di posisi sayap kanan?

Salah berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Conceição, namun yang terakhir ini juga merupakan salah satu pemain terbaik dalam skuad saat diturunkan sebagai pemain pengganti di tengah pertandingan. Keduanya bisa menjadi tambahan yang luar biasa dalam skuad Juventus, terutama karena jumlah pertandingan yang banyak, dan juga karena Salah perlu mengatur tenaganya dengan hati-hati untuk mencapai performa terbaiknya.

Apakah Anda memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Salah sedang bernegosiasi dengan klub lain di Serie A?

Tidak ada klub Italia yang berani menanyakan kemungkinan merekrut Salah, kecuali Juventus, namun hal itu hanya sebatas pembicaraan yang mencerminkan kekaguman terhadap sang pemain, tanpa mengajukan tawaran resmi apa pun.