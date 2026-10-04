Klopp menjelaskan bahwa keputusan untuk memulangkan Serge Gnabry ke Bavaria berakar pada upaya mengelola beban kerja sang pemain setelah absen cukup lama akibat cedera serius. Bintang Bayern itu tampil dalam ketiga pertandingan Jerman selama periode ini, tetapi ditarik keluar saat turun minum dalam kemenangan terbaru atas Serbia. Klopp mencatat bahwa pemain berusia 31 tahun itu mulai merasakan dampak fisik dari aktivitas beratnya belakangan ini, yang kemudian berujung pada kesepakatan bersama bahwa ia harus fokus pada pemulihan.

Sang manajer memberikan pembaruan terperinci mengenai kondisi sang winger dengan mengatakan: "Serge bermain di semua pertandingan kami dan tampil sesuai rencana. Setelah bermain 45 menit dalam pertandingan ketiga kami, ia mulai merasakan beban fisiknya. Kami kemudian menariknya keluar saat turun minum karena kami tidak ingin terburu-buru."