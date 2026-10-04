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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Jurgen Klopp ungkap alasan Serge Gnabry meninggalkan skuad Jerman lebih awal jelang laga kontra Yunani

S. Gnabry
Germany
J. Klopp
UEFA Nations League A

Serge Gnabry meninggalkan kamp tim nasional Jerman lebih awal untuk kembali ke Bayern Munich, sehingga absen pada pertandingan terakhir Nations League dalam jeda internasional kali ini. Pelatih kepala Jurgen Klopp kini memberi kejelasan terkait situasi tersebut, dengan menegaskan bahwa langkah itu merupakan tindakan pencegahan dan bukan akibat cedera baru yang menimpa sang winger.

  • Klopp mengklarifikasi kondisi fisik Gnabry

    Klopp menjelaskan bahwa keputusan untuk memulangkan Serge Gnabry ke Bavaria berakar pada upaya mengelola beban kerja sang pemain setelah absen cukup lama akibat cedera serius. Bintang Bayern itu tampil dalam ketiga pertandingan Jerman selama periode ini, tetapi ditarik keluar saat turun minum dalam kemenangan terbaru atas Serbia. Klopp mencatat bahwa pemain berusia 31 tahun itu mulai merasakan dampak fisik dari aktivitas beratnya belakangan ini, yang kemudian berujung pada kesepakatan bersama bahwa ia harus fokus pada pemulihan.

    Sang manajer memberikan pembaruan terperinci mengenai kondisi sang winger dengan mengatakan: "Serge bermain di semua pertandingan kami dan tampil sesuai rencana. Setelah bermain 45 menit dalam pertandingan ketiga kami, ia mulai merasakan beban fisiknya. Kami kemudian menariknya keluar saat turun minum karena kami tidak ingin terburu-buru."

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Memprioritaskan kebugaran jangka panjang di atas kehadiran dalam skuad

    Klopp kembali menegaskan bahwa kepergian Gnabry bukanlah sebuah keharusan karena cedera parah, melainkan langkah yang logis untuk kebugarannya dalam jangka panjang. Alih-alih tetap mempertahankannya bersama tim, manajemen menilai jeda singkat akan jauh lebih bermanfaat. Klopp menjelaskan bahwa Gnabry sebenarnya bisa saja tetap bersama skuad, tetapi memberinya waktu istirahat dua atau tiga hari sebelum kembali berlatih secara reguler bersama Bayern adalah pilihan paling praktis untuk pemulihannya.

    "Dia bisa saja tetap bersama skuad, tetapi kami merasa masuk akal untuk memberinya waktu dua atau tiga hari sebelum dia kembali berlatih bersama Bayern lagi," tambah Klopp.

  • Perjalanan Gnabry menuju kebugaran penuh

    Meski tersingkir lebih awal, jeda internasional ini tetap produktif bagi Gnabry saat ia berupaya menemukan kembali performa terbaiknya. Winger itu untuk pertama kalinya dipercaya mengenakan ban kapten dalam kemenangan 2-0 atas Serbia, momen yang kemudian ia gambarkan sebagai "pengalaman yang luar biasa." Namun, sang pemain juga realistis soal kondisi fisiknya saat ini, dengan mengakui bahwa ia masih membangun ketajamannya dalam pertandingan setelah sempat menepi.

    "Saya belum 100 persen. Ini adalah laga keempat saya sekarang. Saya bermain lebih sedikit menit di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tetapi saya harus mencapainya lewat waktu bermain. Setiap menit penting sekarang," ujarnya.

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  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Menatap kembalinya Bundesliga

    Bagi Bayern, kabar bahwa keluarnya Gnabry hanya sebagai tindakan pencegahan akan menjadi kelegaan besar. Tim asuhan Vincent Kompany memiliki jadwal padat ke depan, dan ketersediaan Gnabry dalam kondisi bugar untuk laga melawan Augsburg sangat vital bagi ambisi domestik mereka. Kemampuan sang winger mengelola bebannya selama jeda ini menunjukkan pendekatan yang kian matang terhadap kebugarannya, yang dalam beberapa musim terakhir kerap terganggu oleh masalah otot.

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