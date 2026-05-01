Jurgen Klopp TIDAK masuk dalam pertimbangan untuk posisi di Real Madrid, sementara mantan manajer Liverpool itu masih menunggu tawaran pekerjaan lain

Klopp dan Real Madrid kini berada di jalur yang berbeda seiring klub raksasa Spanyol itu memulai pencarian pelatih kepala baru. Meskipun pelatih asal Jerman itu tetap menjadi sosok yang dihormati di kancah global, ia bukanlah kandidat untuk mengisi posisi kosong di Santiago Bernabeu. Menurut AS, petinggi klub sedang mengevaluasi profil-profil lain untuk memimpin tim utama, yang secara efektif mengakhiri hiruk-pikuk rumor yang beredar di ibu kota mengenai kemungkinan kedatangan pelatih berusia 58 tahun tersebut.

Desakan untuk menemukan pengganti Alvaro Arbeloa - yang mengambil alih dari Xabi Alonso pada Januari namun kesulitan meraih hasil - telah memicu hiruk-pikuk nama-nama yang dikaitkan. Namun, laporan menunjukkan bahwa banyak dari kandidat tersebut belum pernah dibahas secara resmi. Dalam beberapa kasus, perantara dilaporkan menggunakan nama Madrid untuk menarik minat bagi klien mereka di tempat lain, sementara klub mengikuti proses rekrutmen yang lebih terukur.