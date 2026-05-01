(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Jurgen Klopp TIDAK masuk dalam pertimbangan untuk posisi di Real Madrid, sementara mantan manajer Liverpool itu masih menunggu tawaran pekerjaan lain
Madrid dan Klopp berada di jalur yang berbeda
Klopp dan Real Madrid kini berada di jalur yang berbeda seiring klub raksasa Spanyol itu memulai pencarian pelatih kepala baru. Meskipun pelatih asal Jerman itu tetap menjadi sosok yang dihormati di kancah global, ia bukanlah kandidat untuk mengisi posisi kosong di Santiago Bernabeu. Menurut AS, petinggi klub sedang mengevaluasi profil-profil lain untuk memimpin tim utama, yang secara efektif mengakhiri hiruk-pikuk rumor yang beredar di ibu kota mengenai kemungkinan kedatangan pelatih berusia 58 tahun tersebut.
Desakan untuk menemukan pengganti Alvaro Arbeloa - yang mengambil alih dari Xabi Alonso pada Januari namun kesulitan meraih hasil - telah memicu hiruk-pikuk nama-nama yang dikaitkan. Namun, laporan menunjukkan bahwa banyak dari kandidat tersebut belum pernah dibahas secara resmi. Dalam beberapa kasus, perantara dilaporkan menggunakan nama Madrid untuk menarik minat bagi klien mereka di tempat lain, sementara klub mengikuti proses rekrutmen yang lebih terukur.
- Getty
Kekaguman yang telah lama ada namun tak pernah terwujud
Hubungan antara Real Madrid dan Klopp merupakan topik yang terus muncul dan telah berlangsung selama 14 tahun. Hubungan ini pertama kali mencuat pada tahun 2012 ketika tim Borussia Dortmund asuhannya mengejutkan dunia sepak bola di Liga Champions. Sejak saat itu, nama Klopp selalu muncul hampir setiap kali ada lowongan di Bernabeu. Meskipun ada saling ketertarikan ini, klub tidak pernah mengambil langkah untuk mengikatnya selama berbagai periode transisi yang mereka alami.
Sejarah menunjukkan bahwa Los Blancos bersedia bersabar selama proses pencarian manajer, seperti yang terlihat pada kembalinya Carlo Ancelotti pada tahun 2021. Pihak manajemen saat ini dilaporkan mengambil pendekatan yang sama-sama cermat, dengan fokus pada manajer yang sesuai dengan kebutuhan taktis tim saat ini. Klopp, yang saat ini sedang menikmati masa istirahat dari dunia sepak bola, tidak sesuai dengan profil spesifik yang diprioritaskan oleh dewan direksi untuk musim 2026-27.
Impian Jerman tetap menjadi prioritas
Menurut laporan yang sama, tujuan profesional utama Klopp adalah melatih tim nasional Jerman. Meskipun ia sangat menghormati Julian Nagelsmann—yang telah memperpanjang kontraknya dengan DFB hingga 2028—Klopp secara luas dipandang sebagai penerus yang tepat jika posisi tersebut tersedia setelah Piala Dunia 2026. Hingga saat itu, ia tetap berkomitmen penuh pada tugasnya sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk grup Red Bull.
Sejak mengundurkan diri dari Liverpool pada 2024, Klopp telah didekati oleh banyak klub elit, tetapi ia tetap bersikukuh bahwa ia perlu istirahat dari rutinitas harian yang melelahkan. Ia sering berbicara tentang "erosi" yang disebabkan oleh tuntutan manajemen klub tingkat atas. Bagi Klopp, daya tarik peran di tim nasional terletak pada ritme yang berbeda dan kesempatan untuk memimpin negaranya di panggung internasional.
- Getty Images Sport
Keputusan akhir masih menunggu
Real Madrid diperkirakan akan menetapkan pilihan manajer mereka dalam beberapa pekan mendatang seiring berakhirnya musim Liga. Arbeloa kemungkinan besar akan tetap memimpin tim untuk pertandingan-pertandingan terakhir sebelum penunjukan manajer baru dilakukan menjelang jeda musim panas. Klub sangat ingin memiliki pemimpin baru yang sudah ditunjuk sebelum Piala Dunia 2026 dimulai guna membantu perencanaan transfer musim panas.
Sementara itu, Klopp akan terus mengawasi proyek sepak bola Red Bull, yang mencakup pemantauan perkembangan klub-klub seperti RB Leipzig dan Salzburg. Masa cuti dari kepelatihannya diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga akhir musim 2025-26.