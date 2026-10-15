Getty/GOAL
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Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso! Mengapa begitu banyak pelatih top menginginkan Jordan Henderson? Mantan bintang Chelsea menjelaskan alasan mantan kapten Liverpool itu begitu disukai
Henderson menjadi bagian dari skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.
Langkah tersebut mengejutkan sebagian pihak, mengingat peraih gelar Liga Primer dan Liga Champions itu kini berusia 36 tahun. Namun, ia tetap masuk skuad Inggris pada putaran final Piala Dunia di Amerika Utara meski mengalami patah lengan dalam situasi yang kurang beruntung saat merayakan kemenangan epik Inggris atas Meksiko, sehingga keterlibatannya di turnamen itu terbatas.
Tuchel bersikeras bahwa gelandang veteran itu harus masuk dalam rencananya dan tetap mempertahankan Henderson di lingkungan tim setelah melihatnya menjalani operasi. Banyak suporter yang agak heran mempertanyakan keputusan awal pemilihannya, tetapi rekan-rekan setimnya segera membungkam keraguan tersebut.
- Getty
Mantan kapten Liverpool direkrut Chelsea dengan status bebas transfer
Lulusan akademi Sunderland itu dianggap sebagai pemimpin yang menginspirasi. Kualitas tersebut terlihat ketika ia mewarisi ban kapten dari Steven Gerrard di Anfield. Ia juga selalu menjadi teladan profesionalisme yang membantu menjaga standar tim tetap tinggi dan menjadi panutan dalam bersikap.
Klopp menghargai kualitas itu di Merseyside, Tuchel mengandalkannya saat berupaya menyamai pencapaian para legenda 1966, dan Alonso segera memanfaatkannya ketika Brentford menyetujui pengakhiran kontrak Henderson sehingga ia tersedia pada bursa transfer terakhir.
Setelah kembali bugar sepenuhnya, ia telah tampil dua kali untuk Chelsea. Ia membuka catatan golnya dengan cara spektakuler lewat dua gol, termasuk tendangan bebas memukau dari jarak sekitar 23 meter, dalam kemenangan 5-1 atas Bournemouth.
Mengapa para pelatih top menginginkan apa yang ditawarkan Henderson
Ketika ditanya mengapa begitu banyak pelatih papan atas menginginkan Henderson, yang juga pernah bekerja bersama Gerrard di Liga Pro Saudi dan menjadi kapten raksasa Belanda Ajax, mantan winger Chelsea Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Sport Betting, mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sangat bagus, karena di kalangan sepakbola sendiri, dia sama sekali tidak dipandang sebagai sosok yang memecah belah. Mungkin oleh satu atau dua orang!”
“Menurut saya, dia punya kesadaran yang sangat tinggi, terutama dalam bertahan, meski jelas dia mencetak dua gol akhir pekan lalu. Selain itu, dia tidak melulu memikirkan dirinya sendiri. Ada tipe pemain tertentu yang pada dasarnya membangun kebersamaan tim. Mereka sosok perekat yang dibutuhkan tim. Jika ada yang tidak melakukan hal yang benar, melanggar aturan, atau tidak menunjukkan sikap yang tepat, ada pemain tertentu, yang dulu sangat umum dijumpai tetapi mungkin sekarang tidak sebanyak itu, yang akan berkata, ‘Tidak, saya tidak peduli berapa harga Anda, saya tidak peduli Anda pikir Anda siapa, lakukan ini.’ Mereka mengatakannya secara sederhana dan lugas.”
“Menurut saya, itu adalah kemampuan yang penting dalam sepakbola modern. Kemampuan itu bukannya hilang, tetapi dulu keberadaan pemain seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal, ketika ada banyak pemain yang hanya mengejar bayaran datang dari berbagai negara, hati dan pikiran mereka mungkin tidak sepenuhnya bersama kelompok yang mereka ikuti. Jadi, ketika ada masalah dengan etos sebuah tim, maksud saya soal semua orang bekerja sama, Anda membutuhkan pemain seperti mereka.”
“Ada hal lain juga. Jika sosok dengan kepribadian paling kuat di sebuah klub tidak memberikan pengaruh yang baik, dia mungkin tampil luar biasa di lapangan, tetapi menjadi masalah besar ketika dicadangkan. Padahal, dia tetap sosok yang paling dominan di sana. Anda tidak menginginkan itu.”
“Yang Anda inginkan adalah seseorang yang tetap bersikap baik saat tidak bermain, saat duduk di bangku cadangan, atau saat tidak masuk skuad. Dia tetap ada, tetap melakukan hal yang benar dan mengatakan hal yang tepat. Itu kira-kira gambaran Jordan Henderson.”
- Getty
Henderson memiliki peran penting di Stamford Bridge
Chelsea sedang mencari sosok yang bisa mengendalikan lini tengah mereka dan mengatur jalannya pertandingan dari tengah lapangan, setelah pemain internasional Argentina peraih Piala Dunia, Enzo Fernandez, hengkang ke Manchester City.
Moises Caicedo akan mengisi peran gelandang bertahan Alonso dalam sistem 3-4-2-1, tetapi Henderson diperkirakan mendapat banyak menit bermain. Sebagai pemain yang sudah teruji di Liga Primer, ia akan memastikan para pemain di sekitarnya selalu memberikan upaya 100 persen, meski kualitas tersebut tidak selalu disadari oleh semua penonton di tribune.
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