Ketika ditanya mengapa begitu banyak pelatih papan atas menginginkan Henderson, yang juga pernah bekerja bersama Gerrard di Liga Pro Saudi dan menjadi kapten raksasa Belanda Ajax, mantan winger Chelsea Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Sport Betting, mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sangat bagus, karena di kalangan sepakbola sendiri, dia sama sekali tidak dipandang sebagai sosok yang memecah belah. Mungkin oleh satu atau dua orang!”

“Menurut saya, dia punya kesadaran yang sangat tinggi, terutama dalam bertahan, meski jelas dia mencetak dua gol akhir pekan lalu. Selain itu, dia tidak melulu memikirkan dirinya sendiri. Ada tipe pemain tertentu yang pada dasarnya membangun kebersamaan tim. Mereka sosok perekat yang dibutuhkan tim. Jika ada yang tidak melakukan hal yang benar, melanggar aturan, atau tidak menunjukkan sikap yang tepat, ada pemain tertentu, yang dulu sangat umum dijumpai tetapi mungkin sekarang tidak sebanyak itu, yang akan berkata, ‘Tidak, saya tidak peduli berapa harga Anda, saya tidak peduli Anda pikir Anda siapa, lakukan ini.’ Mereka mengatakannya secara sederhana dan lugas.”

“Menurut saya, itu adalah kemampuan yang penting dalam sepakbola modern. Kemampuan itu bukannya hilang, tetapi dulu keberadaan pemain seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal, ketika ada banyak pemain yang hanya mengejar bayaran datang dari berbagai negara, hati dan pikiran mereka mungkin tidak sepenuhnya bersama kelompok yang mereka ikuti. Jadi, ketika ada masalah dengan etos sebuah tim, maksud saya soal semua orang bekerja sama, Anda membutuhkan pemain seperti mereka.”

“Ada hal lain juga. Jika sosok dengan kepribadian paling kuat di sebuah klub tidak memberikan pengaruh yang baik, dia mungkin tampil luar biasa di lapangan, tetapi menjadi masalah besar ketika dicadangkan. Padahal, dia tetap sosok yang paling dominan di sana. Anda tidak menginginkan itu.”

“Yang Anda inginkan adalah seseorang yang tetap bersikap baik saat tidak bermain, saat duduk di bangku cadangan, atau saat tidak masuk skuad. Dia tetap ada, tetap melakukan hal yang benar dan mengatakan hal yang tepat. Itu kira-kira gambaran Jordan Henderson.”