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'Jurgen Klopp tentu akan lebih sering berada di stadion!' - Rudi Voller menyindir Julian Nagelsmann yang 'terlalu sensitif' setelah Jerman mengonfirmasi pelatih kepala baru
Voller menilai kepergian Nagelsmann
Voller merefleksikan dinamika di balik kepergian Nagelsmann, yang ditandai tekanan publik yang sangat besar dan kritik tajam media setelah kekalahan mengejutkan Jerman dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia. Direktur olahraga DFB itu mengisyaratkan bahwa Nagelsmann pada akhirnya kehilangan kemampuannya untuk menginspirasi skuad. Voller juga mencatat bahwa sensitivitas mantan pelatih kepala itu terhadap sorotan publik dan tuduhan dari luar membuat posisinya semakin tidak dapat dipertahankan.
- Getty Images Sport
Eksekutif mengkritik mantan manajer
Berbicara di International Coaches' Congress di Mainz, Voller merefleksikan alasan Nagelsmann pada akhirnya kehilangan kendali atas tim nasional.
Seperti dikutip oleh Kicker, Voller mengakui bahwa meski Nagelsmann kesulitan dalam visibilitas di stadion dan pengaruh terhadap tim, sorotan media yang intens memainkan peran besar dalam kejatuhannya. Voller berkata: "Jurgen jelas akan lebih sering berada di stadion; itu memang bukan hal yang benar-benar disukai Julian. Tapi itu bukan alasan Jonathan Tah gagal mengeksekusi penalti melawan Paraguay. Pada akhirnya, Julian memang tak lagi mendapat dukungan untuk menginspirasi orang-orang. Mungkin dia terkadang sedikit terlalu sensitif, tapi pelatih mana yang tidak?
"Apa pun keputusan yang dia buat, itu ditafsirkan secara negatif. Jika dia mengkritik pemain, dia dikritik karenanya. Jika dia melindungi pemain, dia juga dikritik karena itu. Terkadang, semuanya terlalu keras dan jelas tidak adil. Sejujurnya, saya meremehkan itu untuk waktu yang lama; itu kesalahan besar saya. Lalu saya mencoba turun tangan dengan media sesekali selama Piala Dunia.
"Itulah nasib seorang pelatih dalam sepakbola profesional. Pada akhirnya, Anda dinilai dari hasil mentah, dan hasil itu mengecewakan. Dan Anda juga dinilai dari gaya bermain, yang juga tidak bagus. Meski begitu, saya tetap pada pendirian saya: Julian adalah pribadi top, sosok top yang sudah memiliki karier kepelatihan hebat dan masih punya karier hebat di depannya. Tidak akan lama lagi sebelum dia kembali melatih."
Klopp mendapat otoritas manajerial
Klopp membatalkan penampilan langsung secara pribadi di Mainz, dengan menjelaskan dalam sebuah pesan video bahwa ia tidak ingin "kembali memunculkan headline tepat di awal" sebelum merefleksikan kembalinya ia ke dunia kepelatihan: "Menjadi pelatih itu tidak sulit. Menjalani peran sebagai pelatih, jauh lebih sulit... Sekarang saya sendiri sudah menjadi pelatih lagi, yang saja sudah cukup sulit, dan sekarang saya harus menunjukkan bahwa saya bisa tetap menjadi pelatih. Saya ingin sekarang sepenuhnya fokus pada itu."
Ia juga melontarkan komentar ringan soal Voller yang menggantikannya di panggung: "Saya juga tidak pernah berpikir itu akan terjadi."
Sembari mengakui besarnya ekspektasi dari publik Jerman, Voller meyakini rekam jejak gemilang Klopp memberinya otoritas untuk bereksperimen, sekaligus menegaskan dukungan penuh DFB kepada mantan manajer Liverpool itu: "Meski ia adalah pelatih yang sangat berpengalaman, ia sudah mulai merasakan betapa besar beban yang dibawa jabatan ini. Ini level yang sama sekali berbeda, bahkan dibandingkan dengan tim-tim klub papan atas.
"Apa pun yang Anda putuskan, 80 juta orang selalu memperdebatkannya. Meski begitu, orang-orang akan sesekali memaklumi Jürgen jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik. Ia telah mendapatkannya lewat karier kepelatihannya; itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Itulah mengapa ia punya otoritas dan kekuatan untuk mencoba berbagai hal. Dan pada akhirnya, ia akan memilih para pemain yang bisa menjalankan ide-ide dan gaya bermainnya."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Klopp kini sepenuhnya fokus untuk mengembalikan stabilitas taktis dan mental ke tim nasional Jerman menjelang jeda internasional berikutnya. Prioritas utamanya adalah memaksimalkan potensi penuh sosok-sosok kunci seperti Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz untuk membangkitkan kembali performa Jerman setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia.
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