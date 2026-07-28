'Jurgen Klopp tentu akan lebih sering berada di stadion!' - Rudi Voller menyindir Julian Nagelsmann yang 'terlalu sensitif' setelah Jerman mengonfirmasi pelatih kepala baru

Berbicara di International Coaches' Congress di Mainz, Voller merefleksikan alasan Nagelsmann pada akhirnya kehilangan kendali atas tim nasional.

Seperti dikutip oleh Kicker, Voller mengakui bahwa meski Nagelsmann kesulitan dalam visibilitas di stadion dan pengaruh terhadap tim, sorotan media yang intens memainkan peran besar dalam kejatuhannya. Voller berkata: "Jurgen jelas akan lebih sering berada di stadion; itu memang bukan hal yang benar-benar disukai Julian. Tapi itu bukan alasan Jonathan Tah gagal mengeksekusi penalti melawan Paraguay. Pada akhirnya, Julian memang tak lagi mendapat dukungan untuk menginspirasi orang-orang. Mungkin dia terkadang sedikit terlalu sensitif, tapi pelatih mana yang tidak?

"Apa pun keputusan yang dia buat, itu ditafsirkan secara negatif. Jika dia mengkritik pemain, dia dikritik karenanya. Jika dia melindungi pemain, dia juga dikritik karena itu. Terkadang, semuanya terlalu keras dan jelas tidak adil. Sejujurnya, saya meremehkan itu untuk waktu yang lama; itu kesalahan besar saya. Lalu saya mencoba turun tangan dengan media sesekali selama Piala Dunia.

"Itulah nasib seorang pelatih dalam sepakbola profesional. Pada akhirnya, Anda dinilai dari hasil mentah, dan hasil itu mengecewakan. Dan Anda juga dinilai dari gaya bermain, yang juga tidak bagus. Meski begitu, saya tetap pada pendirian saya: Julian adalah pribadi top, sosok top yang sudah memiliki karier kepelatihan hebat dan masih punya karier hebat di depannya. Tidak akan lama lagi sebelum dia kembali melatih."