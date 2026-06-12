Jurgen Klopp tak terkesan dengan laga pembuka Piala Dunia yang 'secara taktis buruk', sementara mantan manajer Liverpool itu menyoroti kelemahan pertahanan Meksiko

Penilaian tajam Klopp tersebar luas di berbagai jaringan siaran, dengan para analis lain sependapat bahwa pertandingan pembuka yang sangat dinanti-nantikan itu kurang memiliki daya saing tingkat atas.

Mantan pemain internasional Jerman, Christoph Kramer, mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya intensitas di lapangan. Dia menyatakan: "Anda seolah-olah merasakan bahwa pertandingan ini sangat memanas, dan saya juga mengharapkan intensitas seperti itu serta ruang-ruang yang terbuka. Namun, saya mengira hal itu akan mengarah pada pertarungan yang sesungguhnya di lapangan, dan kenyataannya tidak demikian. Sangat bagus bahwa mereka bermain di sana, tetapi rasanya lebih seperti pertandingan amal."

Manajer veteran Jerman, Christian Streich, juga tidak terkesan, dan mengarahkan kritiknya langsung pada kurangnya disiplin taktis dan semangat dari negara Afrika tersebut: "Saya kecewa dengan Afrika Selatan karena saya pikir mereka akan memiliki organisasi yang lebih baik dan menunjukkan semangat juang yang lebih besar."