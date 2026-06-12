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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Jurgen Klopp tak terkesan dengan laga pembuka Piala Dunia yang 'secara taktis buruk', sementara mantan manajer Liverpool itu menyoroti kelemahan pertahanan Meksiko

World Cup
Mexico
Mexico vs South Africa
South Africa
J. Klopp

Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, mengkritik tajam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 sebagai "secara taktis buruk", meskipun tuan rumah bersama Meksiko berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Kepala Sepak Bola Global Red Bull itu menyoroti kelemahan pertahanan yang mencolok dan serangkaian kartu merah yang aneh yang merusak acara puncak di Stadion Azteca.

  • Pertandingan pembuka menuai kritik

    Meksiko, salah satu tuan rumah, memulai tugas bersejarah mereka sebagai tuan rumah turnamen untuk ketiga kalinya dengan kemenangan atas Afrika Selatan, berkat gol-gol dari Julian Quinones dan penyerang veteran Raul Jimenez. Namun, pertandingan tersebut sangat tercoreng oleh insiden disiplin yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pimpinan wasit Wilton Sampaio, yang mengeluarkan tiga kartu merah. Pemain Afrika Selatan Yaya Sithole dan Themba Zwane diusir dari lapangan sebelum kapten Meksiko Cesar Montes menerima kartu merah di menit-menit akhir akibat pelanggaran strategis.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp mengkritik penampilan taktis

    Sebagai komentator televisi, Klopp mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap standar teknis pertandingan secara keseluruhan, sekaligus mempertanyakan kedisiplinan taktis kedua tim di lapangan setelah kartu merah terakhir. Ia berkata: "Situasi ini cukup menggambarkan keseluruhan pertandingan. Secara taktis, itu benar-benar buruk! Keduanya sama-sama tidak bagus. 11 lawan 9, lalu malah kebobolan serangan balik. Kenapa? Karena barisan belakang terlalu dalam. Itu masalah umum sepanjang pertandingan. Afrika Selatan sama sekali tidak memanfaatkannya."

  • Para pakar bersatu dalam kekecewaan

    Penilaian tajam Klopp tersebar luas di berbagai jaringan siaran, dengan para analis lain sependapat bahwa pertandingan pembuka yang sangat dinanti-nantikan itu kurang memiliki daya saing tingkat atas.

    Mantan pemain internasional Jerman, Christoph Kramer, mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya intensitas di lapangan. Dia menyatakan: "Anda seolah-olah merasakan bahwa pertandingan ini sangat memanas, dan saya juga mengharapkan intensitas seperti itu serta ruang-ruang yang terbuka. Namun, saya mengira hal itu akan mengarah pada pertarungan yang sesungguhnya di lapangan, dan kenyataannya tidak demikian. Sangat bagus bahwa mereka bermain di sana, tetapi rasanya lebih seperti pertandingan amal."

    Manajer veteran Jerman, Christian Streich, juga tidak terkesan, dan mengarahkan kritiknya langsung pada kurangnya disiplin taktis dan semangat dari negara Afrika tersebut: "Saya kecewa dengan Afrika Selatan karena saya pikir mereka akan memiliki organisasi yang lebih baik dan menunjukkan semangat juang yang lebih besar."

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Perlu dilakukan penyesuaian pertahanan

    Meskipun berhasil mengantongi tiga poin, El Tri harus segera mengatasi kelemahan taktis yang telah diungkap para pakar sebelum menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang lebih tajam di sisa fase grup. Skorsing kapten Montes menjadi masalah pemilihan pemain yang mendesak bagi staf pelatih, yang memaksa mereka untuk merombak lini pertahanan.

    Sementara itu, skuad Afrika Selatan yang kekurangan pemain harus segera memperbaiki disiplin dan organisasi mereka yang hancur jika ingin mempertahankan harapan realistis untuk lolos ke babak gugur.

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