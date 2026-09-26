Klopp dikenal luas karena kepribadiannya yang karismatik, dan hal itu terlihat jelas dalam konferensi pers baru-baru ini saat ia membahas performa Karim Adeyemi saat ini. Penyerang Barcelona itu, yang pindah ke Catalonia dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas, menjadi sorotan setelah membuang peluang besar dalam hasil imbang 1-1 Jerman melawan Belanda.

Dalam laga di Johan Cruijff ArenA, Adeyemi melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat setelah umpan Nathaniel Brown, sehingga gagal memastikan keunggulan dua gol yang seharusnya menjadi penentu bagi Jerman.

Saat para jurnalis menanyakan pelatih itu soal peluang yang terbuang, Klopp tidak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran ringan kepada pemainnya. Dengan tawa khasnya, sang pelatih menjawab: "Saya baru saja akan bertanya, yang mana peluang yang gagal?" Itu menjadi momen santai yang menegaskan suasana rileks yang coba dibangun Klopp di lingkungan tim nasional.

Namun, ia juga cepat membela kualitas teknis pemain berusia 24 tahun itu, dengan mencatat bahwa kesalahan tersebut merupakan anomali bagi pemain dengan kalibernya. "Biasanya dia akan mencetak gol dari situ, bahkan jika bolanya memantul dan dioper dengan keras," tambah Klopp, menegaskan bahwa sang penyerang biasanya memiliki ketajaman yang dibutuhkan di level tertinggi."