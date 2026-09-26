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Jurgen Klopp tak bisa menahan diri untuk bercanda! Bos Jerman itu menggoda bintang Barcelona Karim Adeyemi sebelum segera menghujaninya dengan pujian
Klopp menemukan sisi lucu dari kegagalan di Nations League
Klopp dikenal luas karena kepribadiannya yang karismatik, dan hal itu terlihat jelas dalam konferensi pers baru-baru ini saat ia membahas performa Karim Adeyemi saat ini. Penyerang Barcelona itu, yang pindah ke Catalonia dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas, menjadi sorotan setelah membuang peluang besar dalam hasil imbang 1-1 Jerman melawan Belanda.
Dalam laga di Johan Cruijff ArenA, Adeyemi melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat setelah umpan Nathaniel Brown, sehingga gagal memastikan keunggulan dua gol yang seharusnya menjadi penentu bagi Jerman.
Saat para jurnalis menanyakan pelatih itu soal peluang yang terbuang, Klopp tidak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran ringan kepada pemainnya. Dengan tawa khasnya, sang pelatih menjawab: "Saya baru saja akan bertanya, yang mana peluang yang gagal?" Itu menjadi momen santai yang menegaskan suasana rileks yang coba dibangun Klopp di lingkungan tim nasional.
Namun, ia juga cepat membela kualitas teknis pemain berusia 24 tahun itu, dengan mencatat bahwa kesalahan tersebut merupakan anomali bagi pemain dengan kalibernya. "Biasanya dia akan mencetak gol dari situ, bahkan jika bolanya memantul dan dioper dengan keras," tambah Klopp, menegaskan bahwa sang penyerang biasanya memiliki ketajaman yang dibutuhkan di level tertinggi."
- Getty Images Sport
Ketahanan mental dan 'paket lengkap'
Terlepas dari candaan tersebut, Klopp berbicara serius tentang rintangan psikologis yang harus diatasi pemain muda seperti Adeyemi saat bermain untuk klub elite dan tim nasional. Ia mengakui bahwa gagal memanfaatkan peluang sebesar itu bisa sangat membebani pikiran seorang pesepakbola, terutama di bawah sorotan Nations League. "Menghadapi hal itu adalah tantangan terbesar dalam hidup seorang pesepakbola, tetapi kami sedang mengatasinya. Dia punya banyak momen yang benar-benar bagus," jelas Klopp.
Sang pelatih mengungkapkan ketulusannya menyukai karakter dan kemampuan sang pemain, dengan mengatakan kepada media: "Dia pria yang luar biasa dan sosok yang sangat menyenangkan. Saya sangat menyukai keseluruhan paket yang dia tawarkan. Saya tahu sedikit orang yang bisa memilih apakah akan menerima bola dengan kaki kiri atau kanan saat mereka berlari. Dan dia punya kecepatan yang luar biasa. Karim menawarkan begitu banyak hal. Bisakah dia bermain lebih baik? Ya! Tetapi dia juga bisa tampil jauh lebih buruk. Terus maju dan berkembang!"
Mengelola ekspektasi untuk Wirtz
Adeyemi bukan satu-satunya bintang papan atas yang saat ini ditangani Klopp dengan sangat hati-hati, karena bos Jerman itu juga menanggapi situasi terkait Florian Wirtz. Playmaker Liverpool tersebut menjadi tambahan terlambat dalam skuad setelah cedera yang menimpa Jamal Musiala, dan Klopp ditanya apakah ia akan langsung memasukkan Wirtz ke susunan pemain inti untuk laga mendatang melawan Yunani.
Klopp menepis gagasan untuk terburu-buru memainkan mantan pemain Bayer Leverkusen itu dengan menyatakan: "Itu akan menjadi hal terburuk yang bisa kami lakukan sekarang" saat ia berupaya melindungi kebugaran dan performa jangka panjang sang pemain.
- Getty Images Sport
Menatap laga melawan Yunani mendatang
Saat Jerman bersiap menghadapi Yunani dalam laga Nations League berikutnya, Klopp menyeimbangkan kebutuhan akan hasil dengan keharusan mengintegrasikan para penyerang bintangnya secara efektif. Pelatih Jerman itu menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmennya terhadap kepercayaan diri para pemainnya, dengan mengatakan: "Kami tidak bisa melakukan lebih dari mengintegrasikannya ke dalam tim kami dengan waktu latihan yang cukup dan secara bertahap memberinya kepercayaan diri, perasaan yang baik, dan idealnya pengalaman-pengalaman positif."
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