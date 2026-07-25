Jurgen Klopp sudah menghadirkan 'euforia luar biasa' di Jerman setelah diumumkan sebagai pelatih baru, namun legenda Liverpool itu menyoroti tantangan besar yang menanti di depan

Ditunjuk pada hari Jumat untuk menggantikan Julian Nagelsmann dengan kontrak hingga tahun 2030, Klopp sudah mulai menunjukkan pengaruhnya. Pelatih tersebut memperingatkan pers bahwa ia akan dengan senang hati mengundurkan diri dari jabatannya jika mendapati dirinya menjadi sasaran sorotan media yang tidak perlu. Mengemban peran kepelatihan keempat dalam kariernya yang gemilang — setelah pernah menangani Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool — ini menandai kembalinya ia ke dunia kepelatihan untuk pertama kalinya sejak mengundurkan diri dari Anfield pada tahun 2024. Sebagai pemenang dua kali penghargaan Pelatih Pria Terbaik FIFA (2019, 2020) dan tiga kali Pelatih Sepak Bola Terbaik Jerman (2011, 2012, 2019), taktik yang sarat prestasi ini membawa rekam jejak yang tak tertandingi ke dalam perannya. Dalam wawancara denganSky Sport, Hamann menyoroti bagaimana Klopp berhasil membangkitkan semangat para penggemar yang sempat kecewa selama konferensi pers perkenalannya, sekaligus mengembalikan optimisme bagi tim nasional yang telah kehilangan konsistensi sejak 2014.

Merefleksikan sambutan awal terhadap penunjukannya, Hamann mencatat kekuatan luar biasa dari kepribadian Klopp. Ia menjelaskan: “Mendengarkan reaksi-reaksi tersebut, Anda dapat melihat bahwa ia memicu euforia yang luar biasa hanya melalui kehadiran dan sikapnya. Itulah yang dibutuhkan negara ini. Ada satu atau dua pernyataan yang tidak begitu saya pahami. Namun, apa yang ia capai hanya dengan kehadirannya di DFB sebagai pelatih nasional, telah kita lihat dari respons yang muncul." Dorongan psikologis ini dipandang sebagai langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju pemulihan bagi juara dunia empat kali tersebut.