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Jurgen Klopp sudah menghadirkan 'euforia luar biasa' di Jerman setelah diumumkan sebagai pelatih baru, namun legenda Liverpool itu menyoroti tantangan besar yang menanti di depan
Dampak langsung dari 'faktor Klopp'
Ditunjuk pada hari Jumat untuk menggantikan Julian Nagelsmann dengan kontrak hingga tahun 2030, Klopp sudah mulai menunjukkan pengaruhnya. Pelatih tersebut memperingatkan pers bahwa ia akan dengan senang hati mengundurkan diri dari jabatannya jika mendapati dirinya menjadi sasaran sorotan media yang tidak perlu. Mengemban peran kepelatihan keempat dalam kariernya yang gemilang — setelah pernah menangani Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool — ini menandai kembalinya ia ke dunia kepelatihan untuk pertama kalinya sejak mengundurkan diri dari Anfield pada tahun 2024. Sebagai pemenang dua kali penghargaan Pelatih Pria Terbaik FIFA (2019, 2020) dan tiga kali Pelatih Sepak Bola Terbaik Jerman (2011, 2012, 2019), taktik yang sarat prestasi ini membawa rekam jejak yang tak tertandingi ke dalam perannya. Dalam wawancara denganSky Sport, Hamann menyoroti bagaimana Klopp berhasil membangkitkan semangat para penggemar yang sempat kecewa selama konferensi pers perkenalannya, sekaligus mengembalikan optimisme bagi tim nasional yang telah kehilangan konsistensi sejak 2014.
Merefleksikan sambutan awal terhadap penunjukannya, Hamann mencatat kekuatan luar biasa dari kepribadian Klopp. Ia menjelaskan: “Mendengarkan reaksi-reaksi tersebut, Anda dapat melihat bahwa ia memicu euforia yang luar biasa hanya melalui kehadiran dan sikapnya. Itulah yang dibutuhkan negara ini. Ada satu atau dua pernyataan yang tidak begitu saya pahami. Namun, apa yang ia capai hanya dengan kehadirannya di DFB sebagai pelatih nasional, telah kita lihat dari respons yang muncul." Dorongan psikologis ini dipandang sebagai langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju pemulihan bagi juara dunia empat kali tersebut.
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Membangun persatuan di luar formasi taktis
Klopp memiliki rekam jejak manajerial yang gemilang — meraih dua gelar Bundesliga bersama Dortmund, mengakhiri penantian Liverpool selama 30 tahun untuk trofi Liga Premier, serta mengangkat trofi Liga Champions di antara berbagai prestasi lainnya. Namun, sepak bola internasional menghadirkan tantangan tersendiri. Hamann menyoroti bahwa Klopp “bergantung pada apa yang disediakan klub untuk Anda,” sambil menambahkan, “Anda tidak bisa begitu saja membeli pemain seperti yang bisa Anda lakukan di klub.” Namun, ia tetap bersikukuh bahwa skuad Jerman saat ini hanya tampil di bawah potensi sebenarnya.
Hamann meyakini bahwa kunci kesuksesan di turnamen mendatang terletak pada kekompakan mental dan sosial tim, bukan sekadar bakat individu. Ia menyarankan bahwa kegagalan sebelumnya berakar pada kurangnya keharmonisan, dengan menyatakan: “Saya yakin kami jauh lebih baik daripada yang kami tunjukkan di Piala Dunia. Mungkin ada, atau seharusnya ada, dua, tiga, atau bahkan empat pemain yang bisa membantu kami. Jika kita bisa menciptakan dinamika kelompok dan rasa persatuan, maka kita bisa meraih lebih banyak hal di Piala Dunia ini. Kita tahu bahwa negara-negara lain lebih baik dari kita. Namun, itu tidak berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Saya yakin bahwa jika ia bisa menciptakan kekompakan yang gagal dicapai oleh pendahulunya, maka kita akan tampil cukup baik di Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia berikutnya."
Mengatasi krisis di lini tengah
Di luar aspek tak berwujud seperti semangat dan persatuan, Klopp menghadapi tantangan teknis yang signifikan untuk membangkitkan kembali tim yang telah bertahun-tahun dilanda kegagalan. Jerman kesulitan menorehkan prestasi sejak kemenangan mereka di Piala Dunia 2014, mengalami kegagalan berturut-turut di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, sebelum tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay pada Piala Dunia terakhir. Hamann mengidentifikasi lini tengah — yang telah lama menjadi "titik lemah" — sebagai masalah taktis paling mendesak bagi Klopp, dengan berpendapat bahwa inti tengah inilah yang pada akhirnya menentukan kemenangan atau kekalahan dalam turnamen besar.
Analisis taktis dari Hamann sangat tegas mengenai di mana prioritas Klopp harus ditempatkan. “Pertandingan dimenangkan di lini tengah,” tegas Hamann. “Kami tahu kami memiliki pemain yang cukup mumpuni baik di lini depan maupun di lini belakang. Kami memiliki pemain sayap yang bagus. Selanjutnya, kami perlu menemukan pasangan gelandang tengah. Itulah hal terpenting. Itulah ruang mesin, di situlah pertandingan dimenangkan, dan itulah yang berulang kali menjadi titik lemah kami dalam beberapa tahun terakhir."
- Getty Images Sport
Upaya pencarian pemain nomor satu yang baru yang semakin mendekat
Posisi penjaga gawang merupakan masalah mendesak lainnya, terutama setelah Manuel Neuer kembali dari masa pensiunnya di level internasional untuk Piala Dunia terakhir, hanya untuk pensiun lagi setelah Jerman tersingkir. Menanggapi kekosongan tersebut, Hamann mengusulkan pilihan berani demi stabilitas jangka panjang: "Di lini belakang, kita jelas perlu mencari seorang penjaga gawang. Pilihan saya mungkin adalah Nubel. Jika dia mempercayai Urbig, mungkin masuk akal untuk menempatkannya langsung di gawang, karena dia kemungkinan besar akan lebih sering bermain di Munich musim ini."
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