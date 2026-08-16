Jurgen Klopp resmi memulai masa jabatannya bersama Jerman saat mantan bos Liverpool itu memaparkan visinya untuk masa depan tim nasional

Memahami aspek manusiawi dalam skuadnya berada di urutan teratas daftar prioritas Klopp. Ia telah mengidentifikasi strategi dua arah untuk kepemimpinannya, dengan menyatakan bahwa ia memiliki “dua bidang tanggung jawab utama”, yang kemudian ia jelaskan: "Nomor satu adalah tim nasional senior. Nomor dua adalah semua yang lain." Bagian dari tanggung jawab ini mencakup mengunjungi klub-klub Bundesliga dan bertemu dengan para pelatih domestik untuk memastikan jalur yang selaras bagi talenta terbaik negara itu. Klopp ingin melihat lebih dari sekadar statistik dan laporan pemandu bakat untuk memahami apa yang menggerakkan calon pemain internasionalnya pada level personal sebelum ia memimpin mereka ke medan laga.

Klopp memerinci rencananya untuk beberapa pekan ke depan dengan mengatakan: "Saya mencoba mengunjungi beberapa klub dan pemain sebelum semuanya dimulai. Tetapi itu tidak akan mungkin dilakukan dengan semua orang. Dan Anda harus memberi diri Anda waktu. Saya mengenal para pemain, tetapi tidak selalu sosok di balik para pemain. Penting bagi saya untuk mempelajari apa yang mendorong setiap orang, dari mana dia berasal, ke mana dia ingin pergi."