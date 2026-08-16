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Jurgen Klopp resmi memulai masa jabatannya bersama Jerman saat mantan bos Liverpool itu memaparkan visinya untuk masa depan tim nasional
Era baru dimulai di Frankfurt
Setelah mengambil alih tongkat estafet dari Julian Nagelsmann pada akhir Juli, Klopp kini sepenuhnya tenggelam dalam aspek logistik untuk memimpin negaranya. Mantan bos Borussia Dortmund dan Liverpool itu membagikan sekilas lingkungan barunya di media sosial, dengan mengunggah foto cakrawala Frankfurt dan lapangan latihan milik asosiasi.
Humor khas Klopp tetap terjaga meski memikul beratnya tanggung jawab baru tersebut. Berbicara tentang penyesuaiannya terhadap peran bergengsi itu dalam wawancara resmi pertamanya dengan DFB, sang pelatih berkelakar: "Saya bahkan sudah menutup pesan WhatsApp kepada teman-teman dengan: ‘Bundestrainer Klopp.’ Tak ada orang yang akan menyebut dirinya seperti itu, terdengar sangat canggung. Tapi dengan teman-teman saya, rasanya itu tepat."
Tidak perlu memulai dari nol
Meski tersingkir lebih awalnya Jerman dari Piala Dunia FIFA 2026 menimbulkan kekecewaan besar secara nasional, Klopp tidak tertarik merombak fondasi yang sudah ada untuk memulai dari nol. Pria 59 tahun itu menegaskan bahwa ia melihat kualitas dalam susunan saat ini dan berniat membangunnya, alih-alih memulai perombakan total skuad. Klopp menjelaskan posisinya dengan berkata: "Anda mungkin berpikir bahwa ketika sebuah Piala Dunia tidak berjalan baik, Anda perlu memulai dengan lembaran kosong. Tetapi itu sama sekali tidak perlu," ujarnya.
Fokus awal Klopp adalah membangun hubungan di dalam piramida sepakbola Jerman, bukan langsung menghubungi para pemain, yang banyak di antaranya masih kembali dari agenda musim panas. Ia menjelaskan pendekatan metodisnya pada hari-hari awal dalam pekerjaan itu: "Sekarang semuanya selangkah demi selangkah. Ini benar-benar dimulai dengan sangat baik. Semua staf yang sejauh ini kami temui menyambut kami dengan luar biasa hangat. Terima kasih untuk itu! Rasanya tidak asing - itu sangat menyenangkan."
Membangun koneksi dengan para pemain
Memahami aspek manusiawi dalam skuadnya berada di urutan teratas daftar prioritas Klopp. Ia telah mengidentifikasi strategi dua arah untuk kepemimpinannya, dengan menyatakan bahwa ia memiliki “dua bidang tanggung jawab utama”, yang kemudian ia jelaskan: "Nomor satu adalah tim nasional senior. Nomor dua adalah semua yang lain." Bagian dari tanggung jawab ini mencakup mengunjungi klub-klub Bundesliga dan bertemu dengan para pelatih domestik untuk memastikan jalur yang selaras bagi talenta terbaik negara itu. Klopp ingin melihat lebih dari sekadar statistik dan laporan pemandu bakat untuk memahami apa yang menggerakkan calon pemain internasionalnya pada level personal sebelum ia memimpin mereka ke medan laga.
Klopp memerinci rencananya untuk beberapa pekan ke depan dengan mengatakan: "Saya mencoba mengunjungi beberapa klub dan pemain sebelum semuanya dimulai. Tetapi itu tidak akan mungkin dilakukan dengan semua orang. Dan Anda harus memberi diri Anda waktu. Saya mengenal para pemain, tetapi tidak selalu sosok di balik para pemain. Penting bagi saya untuk mempelajari apa yang mendorong setiap orang, dari mana dia berasal, ke mana dia ingin pergi."
- Getty Images
Visi jangka panjang dan tanggal debut
Klopp tidak menaruh ilusi bahwa transisi ini akan berlangsung instan, tetapi ia telah menyatakan komitmen penuh terhadap keberlangsungan jangka panjang proyek ini. Ia memandang perannya sebagai perjalanan multi-tahun, bukan solusi cepat untuk kesulitan Jerman dalam turnamen belakangan ini. Menyinggung durasi masa jabatannya, Klopp tetap berkomitmen untuk berpikir jangka panjang, dengan mengatakan: "Untungnya, ini bukan eksperimen jangka pendek; ini dirancang untuk berlangsung beberapa tahun. Dan sekarang kami bisa memulainya."
Klopp diperkirakan akan mengumumkan skuad pertamanya di antara Pekan Pertandingan 3 dan 4 musim Bundesliga yang baru, diikuti pemusatan latihan di Herzogenaurach mulai 20 September. Ujian besar pertamanya akan datang dalam laga tandang pada 24 September, saat Jerman bertandang menghadapi Belanda di Amsterdam. Setelah itu, akan ada laga kandang pada 27 September, ketika Klopp akan memimpin tim di WWK Arena, Augsburg, melawan Yunani.
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