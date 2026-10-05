Klopp memuji eksperimen besar skuad Jerman berisi 44 pemain miliknya sebagai kesuksesan besar. Pelatih tim nasional itu memberikan penilaiannya setelah hasil imbang 0-0 di Yunani menutup jeda internasional.

Sepanjang jeda internasional terbaru, Jerman memainkan empat laga Nations League dengan menggunakan dua skuad yang sepenuhnya berbeda. Klopp sengaja merotasi pilihannya untuk menguji sebanyak mungkin pemain di panggung internasional.

Meski dengan pendekatan yang tidak lazim, sang pelatih tetap dibuat yakin oleh penampilan grup besarnya. Ia mengklaim bahwa proses seleksi yang luas itu kini telah memberi Jerman banyak alternatif baru untuk tugas-tugas mereka berikutnya.