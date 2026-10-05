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Jurgen Klopp puji keberhasilan 'seleksi pemain' saat bos Jerman membuka pintu bagi semua orang setelah eksperimen 44 pemain usai hasil imbang kontra Yunani
Keberhasilan casting besar untuk Jerman
Klopp memuji eksperimen besar skuad Jerman berisi 44 pemain miliknya sebagai kesuksesan besar. Pelatih tim nasional itu memberikan penilaiannya setelah hasil imbang 0-0 di Yunani menutup jeda internasional.
Sepanjang jeda internasional terbaru, Jerman memainkan empat laga Nations League dengan menggunakan dua skuad yang sepenuhnya berbeda. Klopp sengaja merotasi pilihannya untuk menguji sebanyak mungkin pemain di panggung internasional.
Meski dengan pendekatan yang tidak lazim, sang pelatih tetap dibuat yakin oleh penampilan grup besarnya. Ia mengklaim bahwa proses seleksi yang luas itu kini telah memberi Jerman banyak alternatif baru untuk tugas-tugas mereka berikutnya.
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Semua orang membuktikan nilai mereka di lapangan
Besarnya skuad berisi 44 pemain itu tentu saja menarik perhatian besar, tetapi Klopp menegaskan strategi berani tersebut berjalan sempurna. Ia menyatakan kepuasan penuh atas upaya yang ditunjukkan para pemainnya sepanjang periode dua pekan itu.
Dalam wawancara dengan RTL pada Minggu malam setelah hasil imbang di Yunani, bos Jerman itu dengan tegas membela pemilihan skuadnya. Ia memuji komitmen kelompok besar pemain internasional yang tampil selama pemusatan latihan.
"Kami telah melihat banyak pemain tim nasional dalam dua pekan ini," kata Klopp. "Semua membuktikan diri mereka, semua mendapatkan hak mereka untuk berada di sini."
Membuktikan para peragu tim nasional salah
Keputusan untuk membagi tim menjadi dua skuad yang berbeda untuk empat pertandingan kompetitif Nations League mendapat sorotan tajam. Namun, Klopp yakin para pemainnya menjawab para pengkritik mereka langsung di lapangan.
"Apa yang orang-orang katakan tentang kami. Apa yang bisa kami lakukan. Apa yang tidak bisa kami lakukan," lanjut Klopp. "Kami menunjukkan beberapa tanda bahwa kami bisa melakukan beberapa hal lebih baik daripada yang orang-orang perkirakan dari kami."
Sang manajer bertekad memicu respons dan menyuntikkan momentum baru ke dalam skuad selama jeda internasional ini. "Saya ingin menggerakkan sesuatu, dan saya jelas melihat itu," tambahnya.
Pintu tetap terbuka lebar untuk November
Setelah rangkaian empat pertandingan Nations League berakhir, Jerman kini akan menatap jadwal pertandingan berikutnya pada November. Sang pelatih akan memanfaatkan beberapa pekan ke depan untuk menganalisis skuadnya sebelum merampungkan pilihan berikutnya.
Meski ajang audisi besar itu dinilai sukses, Klopp menegaskan bahwa ia akan mengambil pendekatan yang lebih tradisional untuk jeda internasional terakhir tahun ini. Ia menyatakan bahwa bulan depan ia jelas tidak akan memanggil 44 pemain lagi.
Namun, sang pelatih memberi dorongan besar bagi mereka yang berharap bisa mewakili tim nasional dalam waktu dekat. "Tetapi pintunya terbuka untuk semua orang," janji Klopp. "Terbuka lebar."
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