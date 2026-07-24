Jurgen Klopp 'persis yang dibutuhkan Jerman' saat mantan pelatih Liverpool itu mengambil alih tim nasional setelah mengakhiri kontraknya dengan Red Bull

Klopp mengatakan bahwa jabatan sebagai pelatih timnas Jerman memiliki makna yang unik dan mengungkapkan ambisinya untuk tim tersebut. Ia berkata: "Timnas dapat menyatukan kita, orang-orang Jerman, seperti hal lain yang hampir tak ada bandingannya. Itulah tepatnya yang membuat tugas ini begitu istimewa bagi saya. Saya bersyukur atas segala hal yang telah saya alami dan pelajari di Red Bull selama satu setengah tahun terakhir, serta atas keterbukaan yang membuat kesepakatan ini terwujud.

"Kini saya menantikan tantangan istimewa ini dalam sepak bola Jerman, yang akan kami hadapi bersama dengan kerendahan hati dan kesabaran: membangun tim yang saling berjuang satu sama lain, yang menikmati bermain sepak bola, dan yang dapat disatukan oleh rakyat negara kita dengan keyakinan penuh."