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Jurgen Klopp 'persis yang dibutuhkan Jerman' saat mantan pelatih Liverpool itu mengambil alih tim nasional setelah mengakhiri kontraknya dengan Red Bull
Klopp memulai babak barunya di Jerman
Klopp akan secara resmi menggantikan Nagelsmann sebagai pelatih kepala timnas Jerman setelah sang mantan pelatih mengundurkan diri menyusul tersingkirnya timnas Jerman dari Piala Dunia oleh Paraguay. Mantan manajer Liverpool ini bergabung setelah mengakhiri kontraknya dengan Red Bull dan akan memimpin Jerman memasuki era baru bersama para asistennya, Peter Krawietz, Pepijn Lijnders, dan Sven Bender. Pelatih berusia 59 tahun ini telah menandatangani kontrak selama empat tahun dan diharapkan memimpin tim hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menandai salah satu perubahan kepelatihan terbesar dalam sepak bola internasional, dengan DFB menaruh kepercayaannya pada salah satu manajer modern paling sukses di dunia sepak bola.
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Klopp memaparkan visinya
Klopp mengatakan bahwa jabatan sebagai pelatih timnas Jerman memiliki makna yang unik dan mengungkapkan ambisinya untuk tim tersebut. Ia berkata: "Timnas dapat menyatukan kita, orang-orang Jerman, seperti hal lain yang hampir tak ada bandingannya. Itulah tepatnya yang membuat tugas ini begitu istimewa bagi saya. Saya bersyukur atas segala hal yang telah saya alami dan pelajari di Red Bull selama satu setengah tahun terakhir, serta atas keterbukaan yang membuat kesepakatan ini terwujud.
"Kini saya menantikan tantangan istimewa ini dalam sepak bola Jerman, yang akan kami hadapi bersama dengan kerendahan hati dan kesabaran: membangun tim yang saling berjuang satu sama lain, yang menikmati bermain sepak bola, dan yang dapat disatukan oleh rakyat negara kita dengan keyakinan penuh."
Jerman mendukung pilihan mereka
Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), Bernd Neuendorf, mengungkapkan bahwa Klopp merupakan pilihan utama organisasi tersebut setelah Nagelsmann mengundurkan diri. Neuendorf mengatakan Klopp adalah "pilihan utama kami tanpa syarat" berkat semangat, kredibilitas, dan kemampuannya menginspirasi orang-orang, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Oliver Mintzlaff dan Hans-Joachim Watzke dari Red Bull yang telah membantu mewujudkan kesepakatan ini.
Wakil presiden DFB, Hans-Joachim Watzke, juga mendukung penunjukan tersebut, dengan mengatakan: “Bagi saya, Jurgen adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia membuat para pemainnya menjadi lebih baik. Selain itu, dia adalah sosok yang menginspirasi, memimpin, dan menyatukan orang-orang. Itulah yang sangat dibutuhkan tim nasional.”
- Getty Images
Awal yang sibuk menanti
Klopp tidak akan punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan perannya, karena Jerman dijadwalkan akan memainkan empat pertandingan internasional selama satu jendela pertandingan internasional antara akhir September dan awal Oktober.
Pertandingan pertamanya sebagai pelatih akan berlangsung di kandang Belanda pada 24 September, sebelum pertandingan kandang pertamanya melawan Yunani di Augsburg tiga hari kemudian. Jerman kemudian akan menghadapi Serbia di Munich pada 1 Oktober sebelum bertandang ke Yunani untuk pertandingan balasan di Thessaloniki pada 4 Oktober, yang memberikan Klopp kesempatan langsung untuk mulai membentuk tim barunya.
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