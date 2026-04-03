Jurgen Klopp PASTI akan kembali melatih Liverpool, sementara sang juara Liga Champions itu membuat prediksi yang 'mustahil'
Kembalinya yang penuh emosi ke Anfield?
Mantan bintang Liverpool, Smicer, telah memicu antusiasme di kalangan suporter dengan memprediksi bahwa Klopp tidak akan bisa menolak panggilan dari klub jika mereka membutuhkannya. Meskipun Klopp berhasil mengantarkan klub meraih gelar Liga Premier ke-20 musim lalu, The Reds mengalami musim 2025-26 yang suram. Liverpool saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier, membuat manajer asal Belanda itu harus berjuang mempertahankan posisinya di Anfield sementara timnya berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Liga Champions.
Meskipun dewan direksi dilaporkan mendukung Slot, bayangan Klopp tampak begitu besar selama penampilannya baru-baru ini di stadion. Klopp baru-baru ini kembali ke Anfield untuk berpartisipasi dalam pertandingan amal khusus guna mendukung LFC Foundation, sebuah langkah yang kembali membangkitkan semangat para penggemar. Smicer, pahlawan final Liga Champions 2005, percaya bahwa ikatan antara pelatih asal Jerman itu dan kota Liverpool tetap tak terpatahkan, sehingga masa jabatan keduanya hampir tak terelakkan jika kesempatan itu muncul.
Faktor Klopp dan ikatan dengan para penggemar
Dalam wawancara dengan situs taruhan sepak bola BetVictor, Smicer menyoroti aura unik yang masih dimiliki Klopp setiap kali ia mengunjungi markas lamanya. "Dia sangat karismatik dan luar biasa populer di kalangan penggemar Liverpool. Rasanya luar biasa bisa berada di dekatnya, berbicara dengannya. Saya sempat beberapa kali berdiskusi dengannya. Itu sungguh fantastis," jelas Smicer, mengenang warisan abadi sang manajer.
"Dia sangat lucu, punya selera humor yang bagus, dan selalu membawa suasana yang hebat bersamanya. Sangat fantastis melihatnya kembali. Berkat dia, stadion pun penuh. Saya pikir orang-orang menyukainya di Anfield dan itu adalah hari yang luar biasa. Jika Anda bertanya kepada siapa pun di Liverpool apakah Klopp harus kembali suatu hari nanti, semua orang pasti akan menjawab ya. Dia memiliki ikatan khusus dengan para penggemar Liverpool, kota ini, dan klub sepak bola ini. Itu pasti, tanpa ragu."
Tekanan terhadap Slot semakin meningkat
Situasi Liverpool saat ini sangat jauh berbeda dengan euforia setahun yang lalu. Juara bertahan ini kesulitan mempertahankan konsistensi sepanjang musim, dengan menelan 10 kekalahan dari 31 pertandingan liga. Penurunan performa ini membuat mereka harus berjuang keras untuk mengamankan posisi empat besar, di mana peluang lolos ke Liga Champions kini berada di ujung tanduk, sementara mereka juga terancam tersingkir dari kompetisi Eropa.
Kontrak Slot yang ditandatangani pada 2024 akan segera memasuki tahun terakhir, dan laporan menunjukkan bahwa petinggi klub mungkin akan mempertimbangkan pergantian pelatih jika hasil tidak segera membaik. Meskipun Xabi Alonso juga dikaitkan dengan posisi tersebut, daya tarik kembalinya Klopp mulai menjadi bahan pembicaraan saat The Reds berusaha menemukan kembali identitas mereka.
Ramalan yang 'tidak mungkin'
Smicer sangat yakin bahwa jika para petinggi Liverpool memutuskan untuk menghubunginya, Klopp akan merasa 'mustahil' untuk berpaling. Ikatan yang terjalin selama sembilan tahun penuh kesuksesan dan gelar juara itu terlalu kuat untuk diabaikan. "Saya rasa jika dia ingin kembali, akan sulit untuk menolaknya. Sebenarnya, menurut saya itu mustahil. Saya yakin suatu hari nanti kita akan melihatnya kembali," tutup Smicer.