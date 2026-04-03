Jurgen Klopp PASTI akan kembali melatih Liverpool, sementara sang juara Liga Champions itu membuat prediksi yang 'mustahil'

Mantan bintang Liverpool, Smicer, telah memicu antusiasme di kalangan suporter dengan memprediksi bahwa Klopp tidak akan bisa menolak panggilan dari klub jika mereka membutuhkannya. Meskipun Klopp berhasil mengantarkan klub meraih gelar Liga Premier ke-20 musim lalu, The Reds mengalami musim 2025-26 yang suram. Liverpool saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier, membuat manajer asal Belanda itu harus berjuang mempertahankan posisinya di Anfield sementara timnya berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Liga Champions.

Meskipun dewan direksi dilaporkan mendukung Slot, bayangan Klopp tampak begitu besar selama penampilannya baru-baru ini di stadion. Klopp baru-baru ini kembali ke Anfield untuk berpartisipasi dalam pertandingan amal khusus guna mendukung LFC Foundation, sebuah langkah yang kembali membangkitkan semangat para penggemar. Smicer, pahlawan final Liga Champions 2005, percaya bahwa ikatan antara pelatih asal Jerman itu dan kota Liverpool tetap tak terpatahkan, sehingga masa jabatan keduanya hampir tak terelakkan jika kesempatan itu muncul.