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Jurgen Klopp menunjuk mantan bintang Manchester City dan Argentina untuk memimpin RB Leipzig setelah Ole Werner dipecat setelah satu musim
Petinggi Red Bull bertindak cepat untuk memecat Werner
RB Leipzig secara resmi telah memutuskan untuk memberhentikan Werner dari jabatannya, sebagaimana dikonfirmasi pada Rabu. Keputusan pemecatan pelatih berusia 38 tahun ini diambil meskipun klub berhasil lolos ke Liga Champions musim ini, namun jajaran petinggi klub, yang didukung oleh direktur olahraga Marcel Schafer, memutuskan bahwa perubahan arah diperlukan untuk mewujudkan ambisi besar klub.
Perombakan staf pelatih tidak hanya terbatas pada Werner saja, karena asisten pelatih Patrick Kohlmann dan Tom Cichon juga telah diberhentikan. Keputusan ini menandai pergeseran strategi yang signifikan bagi klub milik Red Bull tersebut saat mereka bersiap memasuki era baru di bawah pengaruh Klopp, yang kini mengawasi operasional sepak bola di seluruh jaringan Red Bull. Di bawah bimbingan Klopp, klub ini berupaya membangun identitas taktis yang lebih khas menjelang musim 2026-27.
- AFP
Schafer menjelaskan alasan di balik pemecatan tersebut
Berbicara mengenai keputusan tersebut melalui saluran resmi klub, Schäfer menjelaskan alasan mengapa klub merasa perlu bertindak sekarang. "Kami telah sekali lagi menganalisis musim lalu secara intensif dan menyeluruh selama beberapa hari terakhir. Pada Selasa malam, kami kemudian mengambil keputusan untuk mengisi kembali posisi pelatih kepala," kata Schäfer kepada situs web klub.
"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ole, Tom, dan Patrick atas kerja keras dan dedikasi mereka di RB Leipzig. Mereka memainkan peran penting dalam transformasi yang sukses serta dalam lolos ke Liga Champions. Namun demikian, kami telah sampai pada keyakinan bahwa pengembangan lebih lanjut dalam hal substansi dan perubahan pendekatan diperlukan untuk tugas-tugas yang menanti kami. Kami mengucapkan yang terbaik bagi Ole, Tom, dan Patrick untuk masa depan pribadi dan karier olahraga mereka."
Demichelis siap kembali ke Bundesliga sebagai pengganti
Setelah kepergian Werner, Leipzig tidak membuang waktu untuk mencari penggantinya. Menurut laporan dari Sky Sport, klub tersebut mengaktifkan klausul pelepasan selama dua tahun senilai 2,5 juta euro untuk memboyong Demichelis dari RCD Mallorca menyusul degradasi klub tersebut dari La Liga. Mantan pemain timnas Argentina berusia 45 tahun ini sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Jerman, setelah menjalani karier yang dipenuhi gelar sebagai pemain di Bayern Munich dan kemudian bertugas sebagai pelatih di sistem akademi muda klub tersebut.
Negosiasi antara Leipzig dan Demichelis dilaporkan telah mencapai tahap lanjut, dengan kontrak hingga tahun 2028 yang saat ini sedang dibahas. Meskipun detail akhir masih dalam proses penyelesaian, penunjukan ini diperkirakan akan segera diumumkan secara resmi. Ini akan menjadi peran pertama Demichelis sebagai pelatih kepala tim senior di Bundesliga, setelah sebelumnya tampil mengesankan selama masa jabatannya sebagai pelatih River Plate.
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Warisan karier bermain dan perjalanan Demichelis sebagai manajer
Sebagai pemain, Demichelis menikmati karier gemilang di dunia sepak bola Jerman bersama Bayern Munich, di mana ia berhasil mengoleksi sejumlah gelar yang mengesankan. Selama masa kejayaannya di Bavaria, mantan pemain timnas Argentina ini empat kali menjuarai Bundesliga, empat kali mengangkat trofi DFB-Pokal, dan sekali menjuarai DFL-Supercup.
Setelah beralih ke dunia kepelatihan, Demichelis membuktikan keahlian taktisnya di tanah airnya dengan membawa River Plate meraih gelar Primera División Argentina pada tahun 2023, serta gelar Supercopa Argentina pada tahun yang sama. Ia kemudian mengambil alih kendali Mallorca pada bulan Februari tahun ini; namun, masa jabatannya di Spanyol ternyata penuh tantangan karena ia pada akhirnya tidak mampu mencegah tim tersebut terdegradasi, dan harus mengakhiri musim di peringkat ke-18.