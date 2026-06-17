Jurgen Klopp menunjuk mantan bintang Manchester City dan Argentina untuk memimpin RB Leipzig setelah Ole Werner dipecat setelah satu musim

RB Leipzig secara resmi telah memutuskan untuk memberhentikan Werner dari jabatannya, sebagaimana dikonfirmasi pada Rabu. Keputusan pemecatan pelatih berusia 38 tahun ini diambil meskipun klub berhasil lolos ke Liga Champions musim ini, namun jajaran petinggi klub, yang didukung oleh direktur olahraga Marcel Schafer, memutuskan bahwa perubahan arah diperlukan untuk mewujudkan ambisi besar klub.

Perombakan staf pelatih tidak hanya terbatas pada Werner saja, karena asisten pelatih Patrick Kohlmann dan Tom Cichon juga telah diberhentikan. Keputusan ini menandai pergeseran strategi yang signifikan bagi klub milik Red Bull tersebut saat mereka bersiap memasuki era baru di bawah pengaruh Klopp, yang kini mengawasi operasional sepak bola di seluruh jaringan Red Bull. Di bawah bimbingan Klopp, klub ini berupaya membangun identitas taktis yang lebih khas menjelang musim 2026-27.