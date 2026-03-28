Goal.com
Live
FBL-ENG-GER-LEGENDS-LIVERPOOL-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Jurgen Klopp 'menikmati setiap detik' kembalinya ke Liverpool saat mantan manajer itu tampil dalam pertandingan Legends melawan Borussia Dortmund

J. Klopp
Liverpool
Borussia Dortmund
Premier League
Bundesliga

Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, kembali dengan penuh emosi ke bangku cadangan Anfield pada Sabtu lalu, bergabung dengan Sir Kenny Dalglish dalam pertandingan amal Legends yang istimewa. Pelatih asal Jerman itu, yang menghabiskan delapan setengah tahun di Merseyside, disambut layaknya pahlawan saat berhadapan dengan klub lamanya yang lain, Borussia Dortmund.

  • Kembalinya sang pemain Jerman yang penuh emosi

    Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia akan kembali ke Anfield tahun depan setelah menikmati suasana dalam pertandingan legenda pada Sabtu lalu. Mantan manajer Liverpool itu—yang membawa klub tersebut meraih delapan trofi, terutama gelar Liga Premier dan gelar Liga Champions—menjadi bagian dari tim pelatih Dalglish dalam acara yang diselenggarakan untuk mendukung LFC Foundation.

    Pelatih asal Jerman ini menghabiskan hampir satu dekade memimpin The Reds sebelum mengundurkan diri pada akhir musim 2023-24. Meskipun kini menjabat sebagai kepala sepak bola global Red Bull, ia tampak sangat nyaman saat pertandingan berakhir imbang 2-2 melawan Dortmund - klub yang pernah ia pimpin meraih dua gelar Bundesliga antara tahun 2008 dan 2015. Tim Liverpool tersebut diisi oleh sejumlah nama bintang, termasuk Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina, dan Peter Crouch.

    Klopp mengenang pengalaman yang istimewa

    Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Klopp menegaskan betapa berartinya sore itu baginya. "Itu bagus. Tidak ada yang benar-benar berubah. Saya menikmati setiap detiknya," kata Klopp. Mantan manajer itu tampak terharu oleh sambutan yang diterimanya dari para pendukung yang berkumpul untuk mendukung kegiatan yayasan tersebut. Ia mencatat bahwa hari itu lebih berfokus pada komunitas dan tujuan mulia daripada instruksi taktis.

    "Peran saya hari ini bukanlah untuk banyak bicara - saya di sini untuk Yayasan dan menjadi bagian dari pengalaman yang sangat istimewa setelah sekian lama, melihat semua pemain Liverpool dan Dortmund, yang jarang kita temui. Hari ini sungguh menyenangkan. Orang-orang menikmatinya. Sangat menyenangkan melihat para pemain bermain. Thiago saja sudah sepadan dengan harga tiketnya!"

    Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan kembali ke stadion tahun depan, Klopp menjawab singkat: "Ya!"

  • Kehidupan setelah meninggalkan bangku cadangan Anfield

    Meskipun sempat kembali sebentar ke pinggir lapangan, Klopp tetap "sangat tenang" dalam perannya sebagai eksekutif di Red Bull, dan membantah spekulasi yang mengaitkannya dengan Real Madrid atau tim nasional Jerman. Meskipun ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih di masa depan yang jauh, Klopp mengatakan kepada AFP pada bulan Januari bahwa saat ini ia tidak memiliki keinginan untuk kembali, meskipun Liverpool sedang terpuruk di peringkat kelima.


    Kesetiaan kepada The Reds tetap ada

    Klopp terus-menerus meyakinkan para penggemar Liverpool akan kesetiaannya, dengan menegaskan bahwa ikatan yang dimilikinya dengan klub dan kota tersebut membuatnya tidak mungkin melatih tim Inggris lainnya. Meskipun sebelumnya ia pernah menyatakan bahwa kembalinya ke dunia kepelatihan di Inggris—jika memang terjadi—hanya akan bersama Liverpool, saat ini ia tampak puas dengan perannya yang baru. Namun, pengakuannya bahwa ia "menikmati setiap detik" dari kembalinya yang singkat itu menunjukkan bahwa ikatan mendalamnya dengan klub tersebut tetap sekuat dulu.

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB