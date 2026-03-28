AFP
Jurgen Klopp 'menikmati setiap detik' kembalinya ke Liverpool saat mantan manajer itu tampil dalam pertandingan Legends melawan Borussia Dortmund
Kembalinya sang pemain Jerman yang penuh emosi
Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia akan kembali ke Anfield tahun depan setelah menikmati suasana dalam pertandingan legenda pada Sabtu lalu. Mantan manajer Liverpool itu—yang membawa klub tersebut meraih delapan trofi, terutama gelar Liga Premier dan gelar Liga Champions—menjadi bagian dari tim pelatih Dalglish dalam acara yang diselenggarakan untuk mendukung LFC Foundation.
Pelatih asal Jerman ini menghabiskan hampir satu dekade memimpin The Reds sebelum mengundurkan diri pada akhir musim 2023-24. Meskipun kini menjabat sebagai kepala sepak bola global Red Bull, ia tampak sangat nyaman saat pertandingan berakhir imbang 2-2 melawan Dortmund - klub yang pernah ia pimpin meraih dua gelar Bundesliga antara tahun 2008 dan 2015. Tim Liverpool tersebut diisi oleh sejumlah nama bintang, termasuk Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina, dan Peter Crouch.
- AFP
Klopp mengenang pengalaman yang istimewa
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Klopp menegaskan betapa berartinya sore itu baginya. "Itu bagus. Tidak ada yang benar-benar berubah. Saya menikmati setiap detiknya," kata Klopp. Mantan manajer itu tampak terharu oleh sambutan yang diterimanya dari para pendukung yang berkumpul untuk mendukung kegiatan yayasan tersebut. Ia mencatat bahwa hari itu lebih berfokus pada komunitas dan tujuan mulia daripada instruksi taktis.
"Peran saya hari ini bukanlah untuk banyak bicara - saya di sini untuk Yayasan dan menjadi bagian dari pengalaman yang sangat istimewa setelah sekian lama, melihat semua pemain Liverpool dan Dortmund, yang jarang kita temui. Hari ini sungguh menyenangkan. Orang-orang menikmatinya. Sangat menyenangkan melihat para pemain bermain. Thiago saja sudah sepadan dengan harga tiketnya!"
Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan kembali ke stadion tahun depan, Klopp menjawab singkat: "Ya!"
Kehidupan setelah meninggalkan bangku cadangan Anfield
Meskipun sempat kembali sebentar ke pinggir lapangan, Klopp tetap "sangat tenang" dalam perannya sebagai eksekutif di Red Bull, dan membantah spekulasi yang mengaitkannya dengan Real Madrid atau tim nasional Jerman. Meskipun ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih di masa depan yang jauh, Klopp mengatakan kepada AFP pada bulan Januari bahwa saat ini ia tidak memiliki keinginan untuk kembali, meskipun Liverpool sedang terpuruk di peringkat kelima.
- AFP
Kesetiaan kepada The Reds tetap ada
Klopp terus-menerus meyakinkan para penggemar Liverpool akan kesetiaannya, dengan menegaskan bahwa ikatan yang dimilikinya dengan klub dan kota tersebut membuatnya tidak mungkin melatih tim Inggris lainnya. Meskipun sebelumnya ia pernah menyatakan bahwa kembalinya ke dunia kepelatihan di Inggris—jika memang terjadi—hanya akan bersama Liverpool, saat ini ia tampak puas dengan perannya yang baru. Namun, pengakuannya bahwa ia "menikmati setiap detik" dari kembalinya yang singkat itu menunjukkan bahwa ikatan mendalamnya dengan klub tersebut tetap sekuat dulu.