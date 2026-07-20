Jurgen Klopp mengonfirmasi bahwa ia akan segera menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jerman setelah mencapai kesepakatan pemutusan kontrak yang 'murah hati' dengan grup Red Bull

Kabar ini disambut dengan antusiasme luas di kalangan komunitas sepak bola Jerman, termasuk para mantan bintang yang bersinar di bawah bimbingan Klopp. Mario Götze, pahlawan kemenangan Jerman di Piala Dunia 2014, meyakini bahwa mantan pelatihnya di Dortmund itu adalah sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali performa tim nasional.

"Apa yang dia pahami, dan yang mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan pelatih, adalah cara mengelola orang," kata Götze dalam wawancara dengan The Athletic. "Mengelola pemain, mengelola ekspektasi, menyatukan orang-orang menjadi satu kesatuan, dia memahami hal itu dengan sempurna.

"Dia bisa sangat tegas mengenai apa yang dia inginkan dan tuntut. Itulah mengapa dia begitu sukses. Saya pernah membaca sebuah wawancara saat dia masih di Liverpool: Dia mengatakan bahwa dia harus menyatukan orang-orang yang saling menyukai agar mereka bisa tampil 120 persen, bukan hanya 100 persen. Itulah yang dia lakukan."



