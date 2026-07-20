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Jurgen Klopp mengonfirmasi bahwa ia akan segera menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jerman setelah mencapai kesepakatan pemutusan kontrak yang 'murah hati' dengan grup Red Bull
Klopp mengatakan transfer tersebut hampir rampung
Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia hampir pasti akan memimpin timnas Jerman setelah mencapai kesepakatan dengan Red Bull yang menghilangkan hambatan terbesar bagi penunjukannya. Pria berusia 59 tahun itu, yang menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull sejak awal 2025, mengatakan bahwa negosiasi berjalan lancar.
Klopp menjelaskan bahwa meskipun kepergiannya dari Red Bull telah disepakati, proses formal dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) masih berlangsung. Menurut Sky Sports Germany, Klopp berpotensi secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru timnas Jerman pada hari Jumat jika sisa formalitas telah diselesaikan. Penunjukan ini akan menandai kembalinya ia ke dunia kepelatihan setelah meninggalkan Liverpool pada 2024.
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Klopp memaparkan perkembangan terkait peluangnya menjadi pelatih timnas Jerman
Dalam wawancara dengan MagentaTV, Klopp mengakui bahwa prosesnya belum selesai, namun ia yakin pengumuman akan segera dilakukan. "Belum ada yang final, tapi pembicaraan terus berlangsung dan semuanya bergerak ke arah yang benar," kata Klopp. "Saya telah mencapai kesepakatan dengan Red Bull, yang sangat menguntungkan, jadi sebenarnya tidak ada halangan lagi."
Dia menambahkan bahwa pembahasan di dalam DFB masih perlu diselesaikan sebelum semuanya diumumkan secara resmi, sambil menyatakan: “Namun, masih banyak pembahasan yang perlu dilakukan karena kami sedang berunding dengan badan pengatur dan banyak pihak yang perlu diberi tahu. Belum ada keputusan yang diambil, tetapi kami tidak jauh lagi dari bisa membuat pengumuman. Idealnya, hal ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan; keputusan akan diambil.”
Gotze mendukung mantan mentornya
Kabar ini disambut dengan antusiasme luas di kalangan komunitas sepak bola Jerman, termasuk para mantan bintang yang bersinar di bawah bimbingan Klopp. Mario Götze, pahlawan kemenangan Jerman di Piala Dunia 2014, meyakini bahwa mantan pelatihnya di Dortmund itu adalah sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali performa tim nasional.
"Apa yang dia pahami, dan yang mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan pelatih, adalah cara mengelola orang," kata Götze dalam wawancara dengan The Athletic. "Mengelola pemain, mengelola ekspektasi, menyatukan orang-orang menjadi satu kesatuan, dia memahami hal itu dengan sempurna.
"Dia bisa sangat tegas mengenai apa yang dia inginkan dan tuntut. Itulah mengapa dia begitu sukses. Saya pernah membaca sebuah wawancara saat dia masih di Liverpool: Dia mengatakan bahwa dia harus menyatukan orang-orang yang saling menyukai agar mereka bisa tampil 120 persen, bukan hanya 100 persen. Itulah yang dia lakukan."
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Jerman berharap Klopp dapat memimpin kebangkitan tim
Jerman berupaya membuka lembaran baru setelah masa sulit yang ditandai dengan tiga penampilan mengecewakan di Piala Dunia. DFB memandang Klopp sebagai sosok ideal untuk memimpin proses pembenahan tim, mengingat kesuksesannya sebelumnya di Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool menjadikannya salah satu pelatih paling dihormati di dunia sepak bola.
Klopp juga diharapkan dapat merombak struktur kepelatihan tim nasional, dengan rencana untuk membentuk staf kepelatihan yang mampu menerapkan gaya permainan berintensitas tinggi yang menjadi ciri khas karier klubnya. Direktur olahraga Rudi Voller diperkirakan akan tetap menjabat di posisinya saat ini, sehingga memberikan kesinambungan di dalam DFB.
Pembahasan lanjutan antara Klopp dan DFB diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Jerman akan secara resmi menunjuk pelatih kepala barunya sebelum fokus beralih ke penyusunan staf kepelatihannya dan memulai persiapan untuk fase berikutnya dalam proses pembenahan tim nasional.
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