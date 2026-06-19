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Jurgen Klopp menghadapi masalah karena direktur olahraga siap hengkang dari RB Leipzig setelah peran kunci mantan pelatih Liverpool itu dalam pemecatan Ole Werner
Hierarki perusahaan lebih diutamakan daripada manajemen
Klub yang berbasis di Saxony itu secara mendadak memutuskan hubungan kerja dengan pelatih kepala Werner dan para asistennya, meskipun sang pelatih masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Menurut laporan dari Bild, Schafer telah dengan gigih membela pelatih berusia 38 tahun tersebut, dan berhasil mencegah pemecatannya sebanyak dua kali dalam beberapa bulan terakhir. Namun, keputusan akhir pada akhirnya diambil tanpa melalui jalur yang semestinya dan ditetapkan di kantor pusat Red Bull, di mana kepala sepak bola global Klopp berperan sebagai penggerak utama di balik pemecatan tersebut.
- AFP
Keruntuhan stabilitas struktural internal
Pemecatan mendadak sang manajer telah memicu gejolak politik yang parah di dalam jajaran kepemimpinan klub, sehingga masa depan Schafer dalam jangka panjang di klub tersebut kini benar-benar tak menentu.
Skymelaporkan bahwa saat ini belum jelas apakah Schafer akan tetap menjabat di Leipzig, dengan menyebutkan bahwa ada tiga skenario yang mungkin terjadi: pengunduran diri, pemecatan, atau tetap menjabat seperti sebelumnya. Stasiun televisi tersebut juga melaporkan bahwa ketegangan memuncak di balik layar selama proses pemecatan pelatih kepala tersebut, dengan Schafer dikabarkan tidak puas dengan cara pengambilan keputusan akhir tersebut.
Ketegangan di bidang keuangan dan profesional
Ketegangan yang memuncak di ruang direksi memperumit proses pengunduran diri manajerial yang memakan biaya besar, dengan Leipzig terancam dikenai denda finansial yang sangat besar kecuali jika tercapai kesepakatan bersama.
Sky melaporkan bahwa jika kontrak para pelatih tidak diputus secara bersama-sama, Leipzig harus membayar gaji lebih dari €3 juta. Di tengah ketidakstabilan internal ini, Schafer sudah dikaitkan dengan peran alternatif, setelah disebut oleh FAZsebagai calon potensial untuk Eintracht Frankfurt jika Markus Krosche hengkang.
- Getty Images Sport
Transisi kepemimpinan akan segera terjadi
Tugas mendesak bagi jajaran petinggi Red Bull adalah menyelesaikan status Schafer sebelum kepergiannya yang mungkin terjadi mengganggu jalannya bursa transfer musim panas mendatang. Klopp harus mengatasi ketegangan yang semakin memuncak di jajaran direksi sambil tetap menyeimbangkan komitmennya di media eksternal sebagai pakar sepak bola di saluran televisi Magenta selama Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Menemukan pelatih kepala yang kooperatif dan mampu meningkatkan prestasi dari posisi ketiga musim lalu tetap menjadi ujian krusial bagi klub raksasa Jerman yang sedang goyah ini.