Jurgen Klopp menghadapi masalah karena direktur olahraga siap hengkang dari RB Leipzig setelah peran kunci mantan pelatih Liverpool itu dalam pemecatan Ole Werner

Pemecatan mendadak sang manajer telah memicu gejolak politik yang parah di dalam jajaran kepemimpinan klub, sehingga masa depan Schafer dalam jangka panjang di klub tersebut kini benar-benar tak menentu.

Skymelaporkan bahwa saat ini belum jelas apakah Schafer akan tetap menjabat di Leipzig, dengan menyebutkan bahwa ada tiga skenario yang mungkin terjadi: pengunduran diri, pemecatan, atau tetap menjabat seperti sebelumnya. Stasiun televisi tersebut juga melaporkan bahwa ketegangan memuncak di balik layar selama proses pemecatan pelatih kepala tersebut, dengan Schafer dikabarkan tidak puas dengan cara pengambilan keputusan akhir tersebut.