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Jurgen Klopp mengakui Jerman "bisa bermain lebih baik" setelah Cody Gakpo menggagalkan kemenangan debut pelatih baru atas Belanda
Drama di akhir laga di Johan Cruyff Arena
Fajar era Klopp tiba dengan seluruh intensitas yang memang diharapkan dari bentrokan antara dua rival besar Eropa ini, tetapi berakhir dengan kedua tim berbagi angka. Jerman tampak menuju kemenangan penting di markas Belanda setelah Felix Nmecha membawa mereka unggul pada babak pertama. Namun, harapan Klopp untuk mengawali dengan sempurna pupus pada menit ke-92 ketika pemain Liverpool Cody Gakpo mencetak gol untuk memastikan akhir dramatis dalam laga UEFA Nations League tersebut. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama memburu Yunani di puncak Grup A2, setelah Yunani menang atas Serbia.
- Getty Images Sport
Penilaian Klopp tentang Jerman
Penilaian sang manajer sangat berfokus pada keseimbangan antara kerja keras dan kreativitas. Ia jelas merasa bahwa meski fondasi berupa kerja keras dan gairah sudah ada, eksekusi teknis masih perlu disempurnakan seiring para pemain beradaptasi dengan tuntutan taktik spesifiknya. Jerman memperlihatkan kilasan gaya tekanan tinggi yang identik dengan tim-tim terbaik Klopp, tetapi mereka juga kesulitan mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan pada babak kedua.
"Ada daftar panjang hal-hal yang berjalan baik," kata Klopp kepada RTL. “Saya sangat, sangat, sangat puas dengan banyak penampilan individu. Secara keseluruhan, saya sangat senang dengan gairah yang kami tunjukkan. Kami bisa bermain lebih baik dan memainkan lebih banyak sepak bola, itu sudah pasti. Kami menciptakan pekerjaan untuk diri kami sendiri, yang berarti kami harus berlari dan mengerahkan upaya, itu menuntut bagi kedua tim. Saya benar-benar ingin menang, tetapi saya cukup puas dengan satu poin."
Masalah cedera menghambat rencana taktis
Debut Klopp jauh dari kata mulus, karena ia harus menghadapi masalah personel yang signifikan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Kubu Jerman mendapat pukulan besar saat pemanasan ketika Jamal Musiala terpaksa ditarik dari susunan pemain inti karena keluhan otot. Situasi memburuk hanya tiga puluh menit setelah pertandingan berjalan ketika penyerang Arsenal Kai Havertz terpaksa keluar setelah menerima tekel keras.
"Keduanya saat ini sedang menjalani MRI. Saya harap kami mendapatkan diagnosisnya malam ini. Namun tentu saja, ini bukan situasi yang baik. Saya harap tidak ada yang serius. Mereka mungkin tidak bisa bermain untuk kami. Tapi semoga, mereka bisa kembali beraksi dalam waktu yang relatif cepat," jelas Klopp.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan Yunani di depan mata
Meski hasil imbang ini terasa seperti kehilangan dua poin mengingat waktu gol penyeimbang Gakpo, Jerman menempati posisi yang cukup baik saat melanjutkan kampanye mereka di Nations League. Fokus kini langsung beralih ke laga hari Minggu melawan Yunani, ketika Klopp akan memburu tiga poin pertamanya di panggung internasional. Jeda yang singkat akan menguji tingkat pemulihan skuad yang oleh Klopp disebut telah menjalani penampilan yang "berat" di Amsterdam, tetapi itu juga menawarkan kesempatan langsung untuk membenahi kekurangan yang ia identifikasi.
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