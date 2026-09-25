Jurgen Klopp mengakui Jerman "bisa bermain lebih baik" setelah Cody Gakpo menggagalkan kemenangan debut pelatih baru atas Belanda

Penilaian sang manajer sangat berfokus pada keseimbangan antara kerja keras dan kreativitas. Ia jelas merasa bahwa meski fondasi berupa kerja keras dan gairah sudah ada, eksekusi teknis masih perlu disempurnakan seiring para pemain beradaptasi dengan tuntutan taktik spesifiknya. Jerman memperlihatkan kilasan gaya tekanan tinggi yang identik dengan tim-tim terbaik Klopp, tetapi mereka juga kesulitan mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan pada babak kedua.

"Ada daftar panjang hal-hal yang berjalan baik," kata Klopp kepada RTL. “Saya sangat, sangat, sangat puas dengan banyak penampilan individu. Secara keseluruhan, saya sangat senang dengan gairah yang kami tunjukkan. Kami bisa bermain lebih baik dan memainkan lebih banyak sepak bola, itu sudah pasti. Kami menciptakan pekerjaan untuk diri kami sendiri, yang berarti kami harus berlari dan mengerahkan upaya, itu menuntut bagi kedua tim. Saya benar-benar ingin menang, tetapi saya cukup puas dengan satu poin."