Jurgen Klopp mengaku mengagumi mantan striker Brighton yang pernah berselisih secara terbuka dengan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann
"Dia telah bekerja keras untuk meraih kesuksesannya," kata Klopp, sambil menambahkan: "Saya suka gaya permainannya." Kepala Divisi Sepak Bola Global Red Bull saat ini itu merujuk pada jalur karier Undav yang tidak biasa, karena ia tidak pernah menempuh pendidikan di akademi muda dan baru bisa menembus dunia sepak bola profesional melalui SV Meppen.
Setelah bermain untuk Union Saint-Gilloise dan Brighton & Hove Albion, dia pindah ke VfB pada 2024. Kini berusia 29 tahun, dia muncul ke panggung sepak bola dengan gemilang, tampil mengesankan selama masa pinjaman satu tahun sebelum menjadi rekrutan termahal klub. Musim ini dia memimpin semua penyerang Jerman dengan 37 kontribusi gol (24 gol, 13 assist). Namun, dia belum mendapat tempat di starting line-up untuk Piala Dunia.
Sebaliknya, ia hanya ditempatkan sebagai pemain cadangan di bawah asuhan Nagelsmann. Kemenangan 2-1 atas Ghana selama kamp pelatihan bulan Maret pun memicu perdebatan nasional mengenai penanganan pelatih nasional terhadap Undav. Meskipun striker VfB tersebut mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, pelatih berusia 38 tahun itu justru mengkritiknya secara terbuka.
Nagelsmann menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Undav
Nagelsmann pernah berkata tentang Undav: "Setelah berlari selama 70 menit di bawah suhu 42 derajat, saya tidak yakin dia masih memiliki ketajaman untuk mencetak gol seperti itu. Itu lari yang panjang, dan setelah 70 menit - dalam cuaca panas 42 derajat - itu bisa jadi berat. Dia akan berada di bawah tekanan untuk membuktikan posisinya sebagai starter, jadi dari sudut pandang saya, dia bisa terus bermain selama dia merasa nyaman dengan jumlah golnya.”
Tak lama setelah itu, Nagelsmann melakukan perubahan sikap total. Berbicara di MagentaTV, dia meminta maaf atas komentarnya. “Itu tidak benar dan terlalu keras untuk dikonsumsi publik.” Dia menambahkan bahwa percakapan dengan istrinya, Lena, membantunya mencapai kesimpulan itu, dan dia mengungkapkan bahwa dia telah meminta maaf kepada Undav keesokan harinya—permintaan maaf yang diterima Undav dengan penuh syukur.
Kai Havertz dan Florian Wirtz, katanya, akan menjadi pemain reguler di lini serang Jerman. Havertz, “yang kini mulai kembali ke performa terbaiknya”, juga merupakan komponen kunci bagi harapan Klopp di Piala Dunia: “Dia sangat penting!”
Jamal Musiala, Nick Woltemade, dan Leroy Sane juga memiliki peluang bagus untuk mendapatkan tempat di starting line-up pada Piala Dunia di luar negeri.
Undav bisa saja mencatatkan namanya dalam sejarah VfB
Dengan total 37 gol dan assist, Undav saat ini menduduki peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa VfB. Menurut Opta, ia hanya membutuhkan empat kontribusi gol lagi untuk menyamai rekor Mario Gomez pada musim 2008-09, yaitu 35 gol dan enam assist. Ia masih memiliki tiga pertandingan Bundesliga dan final piala melawan FC Bayern Munich untuk mencapainya.
Jika ia berhasil, Undav juga akan memperkuat posisinya dalam negosiasi kontrak yang sedang berlangsung; ia dilaporkan menginginkan gaji tertinggi dalam sejarah klub, meskipun kesepakatan tampaknya masih mungkin tercapai.
Deniz Undav vs Mario Gomez
Musim Pemain Pertandingan Gol Assist Poin (total) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37