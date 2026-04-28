Jurgen Klopp mengaku mengagumi mantan striker Brighton yang pernah berselisih secara terbuka dengan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann

"Dia telah bekerja keras untuk meraih kesuksesannya," kata Klopp, sambil menambahkan: "Saya suka gaya permainannya." Kepala Divisi Sepak Bola Global Red Bull saat ini itu merujuk pada jalur karier Undav yang tidak biasa, karena ia tidak pernah menempuh pendidikan di akademi muda dan baru bisa menembus dunia sepak bola profesional melalui SV Meppen.

Setelah bermain untuk Union Saint-Gilloise dan Brighton & Hove Albion, dia pindah ke VfB pada 2024. Kini berusia 29 tahun, dia muncul ke panggung sepak bola dengan gemilang, tampil mengesankan selama masa pinjaman satu tahun sebelum menjadi rekrutan termahal klub. Musim ini dia memimpin semua penyerang Jerman dengan 37 kontribusi gol (24 gol, 13 assist). Namun, dia belum mendapat tempat di starting line-up untuk Piala Dunia.

Sebaliknya, ia hanya ditempatkan sebagai pemain cadangan di bawah asuhan Nagelsmann. Kemenangan 2-1 atas Ghana selama kamp pelatihan bulan Maret pun memicu perdebatan nasional mengenai penanganan pelatih nasional terhadap Undav. Meskipun striker VfB tersebut mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, pelatih berusia 38 tahun itu justru mengkritiknya secara terbuka.