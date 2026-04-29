Jurgen Klopp menegaskan bahwa Florian Wirtz telah 'menunjukkan betapa hebatnya dia di musim yang sulit' sambil mendukung bintang Liverpool itu untuk tampil 'luar biasa' di Piala Dunia bersama Jerman

Wirtz mengalami musim pertamanya yang naik-turun di Liga Premier. Meskipun beberapa pakar sepak bola dengan cepat mengkritik pemain berusia 22 tahun ini, ia telah menunjukkan kilasan-kilasan kehebatan yang tak terbantahkan, yang mengindikasikan bahwa ia sedang beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Inggris. Pemain timnas Jerman ini menjalani periode yang sangat menjanjikan antara Desember dan Januari, dengan mencetak lima gol dan memberikan tiga assist dalam 15 pertandingan.

Bagi Jerman, Wirtz telah menjadi sosok yang tak tergantikan dalam skema taktis Julian Nagelsmann. Ia telah menjadi starter di setiap pertandingan tim nasional selama setahun terakhir, termasuk penampilan dominan melawan Swiss di mana ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.