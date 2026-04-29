Jurgen Klopp menegaskan bahwa Florian Wirtz telah 'menunjukkan betapa hebatnya dia di musim yang sulit' sambil mendukung bintang Liverpool itu untuk tampil 'luar biasa' di Piala Dunia bersama Jerman
Menjalani musim debut yang penuh tantangan di Anfield
Wirtz mengalami musim pertamanya yang naik-turun di Liga Premier. Meskipun beberapa pakar sepak bola dengan cepat mengkritik pemain berusia 22 tahun ini, ia telah menunjukkan kilasan-kilasan kehebatan yang tak terbantahkan, yang mengindikasikan bahwa ia sedang beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Inggris. Pemain timnas Jerman ini menjalani periode yang sangat menjanjikan antara Desember dan Januari, dengan mencetak lima gol dan memberikan tiga assist dalam 15 pertandingan.
Bagi Jerman, Wirtz telah menjadi sosok yang tak tergantikan dalam skema taktis Julian Nagelsmann. Ia telah menjadi starter di setiap pertandingan tim nasional selama setahun terakhir, termasuk penampilan dominan melawan Swiss di mana ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.
Klopp memuji habis-habisan bintang baru Liverpool
Wirtz bergabung dengan Liverpool pada Juni 2025 dengan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor klub dan telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di Merseyside. Klopp yakin bintang muda ini telah menjalani masa adaptasi dengan sempurna dan siap menggebrak Piala Dunia.
Berbicara kepada BBC Sport tentang siapa yang berpotensi menjadi pemain terbaik di Piala Dunia musim panas ini, Klopp mengatakan: "Saya berharap Flo Wirtz akan menjalani Piala Dunia yang fantastis, sangat fantastis. Saya pikir dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain yang menonjol. Saya tidak ingin memberi tekanan pada anak itu. Saya benar-benar yakin dia sudah menunjukkan seberapa hebat dia bisa bermain di musim yang sulit."
Pertemuan spesial para legenda Anfield
Piala Dunia 2026 di Amerika Utara akan menjadi ajang pertarungan antara sejumlah mantan anak didik Klopp. Satu pertandingan yang menarik perhatian mantan manajer tersebut adalah potensi pertemuan antara dua pemain andalannya yang paling lama bersamanya, Andy Robertson dari Skotlandia dan Alisson Becker dari Brasil.
"Saya berharap para pemain saya akan menjalani Piala Dunia yang hebat," tambah Klopp. "Saya berharap Andy Robertson dan Alisson Becker dapat menikmati momen itu saat mereka bertemu. Bayangkan saja, kalian bermain bersama selama bertahun-tahun dan Skotlandia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya—saya tidak tahu sejak kapan—lalu kalian bertemu, teman-teman kalian, teman-teman bersama kalian, dan kalian bertemu dalam pertandingan seperti itu? Maksud saya, itu pasti salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup Anda."
Mengucapkan selamat kepada para mantan muridnya
Klopp juga menyempatkan diri untuk menyebut beberapa pemain lain dari skuad Liverpool yang berhasil meraih gelar juara. Mulai dari Virgil van Dijk yang memimpin timnas Belanda hingga penampilan gemilang Mohamed Salah bersama Mesir, kepala divisi sepak bola global Red Bull ini berharap banyak mantan anak asuhnya dapat bersinar di Piala Dunia.
"Saya berharap Virgil akan menjalani turnamen yang hebat. Saya benar-benar berharap Mo akan menjalani turnamen yang hebat. Saya jujur berharap Sadio [Mane] akan menjalani turnamen yang hebat," lanjut Klopp. "Macca [Alexis Mac Allister], jika dia menang, jika mereka memenangkannya lagi. Sangat menyenangkan melihatnya dengan medali di lehernya dan saat dia kembali ke Brighton."