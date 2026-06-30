AFP
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Jurgen Klopp menanggapi spekulasi tentang posisi pelatih timnas Jerman dan menyerukan perubahan struktural setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia
Jerman tersingkir
Die Mannschaft mengalami bencana olahraga yang luar biasa setelah tersingkir dari turnamen oleh tim yang peringkatnya 31 posisi di bawah mereka. Meskipun melepaskan 55 umpan silang—sebuah rekor—tim asuhan Nagelsmann kurang tajam di depan gawang dan berakhir imbang 1-1 setelah 120 menit, berkat gol penyama kedudukan yang dicetak Kai Havertz pada babak kedua. Adu penalti mendebarkan yang menentukan nasib akhirnya membuat juara dunia empat kali itu tersingkir dari Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah melalui adu penalti.
- AFP
Klopp membantah adanya lowongan jabatan yang segera tersedia
Saat tampil di Magenta TV, Kepala Sepak Bola Global Red Bull, Klopp, ditanya secara langsung apakah ia akan mempertimbangkan untuk kembali ke bangku cadangan guna menyelamatkan timnas negaranya.
Mantan manajer Liverpool dan Borussia Dortmund itu menyatakan: "Saya belum memikirkan hal itu. Saya mengerti bahwa ketika posisi pelatih tim nasional dibahas, nama saya sering disebut-sebut. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Tidak ada yang bisa saya katakan mengenai hal itu. Saya memiliki pekerjaan yang sangat saya nikmati. Sejauh yang saya tahu, ini bukan pekerjaan paruh waktu."
Pendekatan taktis itu mendapat kritik tajam
Meskipun Nagelsmann masih terikat kontrak hingga 2028, kesulitan Jerman dalam menembus pertahanan blok rendah Paraguay yang gigih telah memicu perdebatan nasional yang sangat luas. Klopp menyoroti kurangnya eksekusi yang nyata dari para pemain kreatif andalan tim, sebelum menyarankan bahwa Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) memerlukan filosofi pengembangan yang sepenuhnya baru dari atas hingga bawah.
Klopp menambahkan: "Kalian harus menyerang melalui sayap. Tidak ada alternatif lain. Kita semua tahu betapa hebatnya para pemain ini, tetapi mereka tidak menunjukkannya di lapangan. Dalam tiga bulan, kita akan kembali memuji [Florian] Wirtz dan [Jamal] Musiala tentang betapa hebatnya mereka, tetapi tidak sekarang.
"Paraguay memiliki kesempatan untuk meraih sesuatu, sementara Jerman berada di bawah tekanan untuk meraih sesuatu. Semua orang di stadion berpikir: Sekarang mereka akan membalikkan keadaan! Tapi kita tidak melakukannya. Kita membiarkan mereka lolos begitu saja.
"Kita bisa membicarakan DFB. Kita benar-benar harus mengubah beberapa hal. Kita bisa memulainya dari tim U-10 dan menunggu beberapa tahun untuk melihat hasilnya."
- AFP
Refleksi mendalam yang mendasar menanti
Tim Jerman yang hancur lebur kini harus menghadapi evaluasi pasca-kekalahan yang tidak menyenangkan, seiring meningkatnya tekanan terhadap staf teknis dan jajaran pimpinan. Dengan siklus pertandingan internasional berikutnya yang sudah di depan mata, DFB harus memutuskan apakah akan mendukung visi jangka panjang Nagelsmann atau melakukan perubahan segera. Sebaliknya, Paraguay melaju dengan kepercayaan diri yang luar biasa menuju pertandingan babak 16 besar yang bersejarah melawan Prancis atau Swedia di Philadelphia, tanpa terpengaruh sama sekali oleh reputasi lawan.