Jurgen Klopp menanggapi spekulasi tentang posisi pelatih timnas Jerman dan menyerukan perubahan struktural setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia

Meskipun Nagelsmann masih terikat kontrak hingga 2028, kesulitan Jerman dalam menembus pertahanan blok rendah Paraguay yang gigih telah memicu perdebatan nasional yang sangat luas. Klopp menyoroti kurangnya eksekusi yang nyata dari para pemain kreatif andalan tim, sebelum menyarankan bahwa Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) memerlukan filosofi pengembangan yang sepenuhnya baru dari atas hingga bawah.

Klopp menambahkan: "Kalian harus menyerang melalui sayap. Tidak ada alternatif lain. Kita semua tahu betapa hebatnya para pemain ini, tetapi mereka tidak menunjukkannya di lapangan. Dalam tiga bulan, kita akan kembali memuji [Florian] Wirtz dan [Jamal] Musiala tentang betapa hebatnya mereka, tetapi tidak sekarang.

"Paraguay memiliki kesempatan untuk meraih sesuatu, sementara Jerman berada di bawah tekanan untuk meraih sesuatu. Semua orang di stadion berpikir: Sekarang mereka akan membalikkan keadaan! Tapi kita tidak melakukannya. Kita membiarkan mereka lolos begitu saja.

"Kita bisa membicarakan DFB. Kita benar-benar harus mengubah beberapa hal. Kita bisa memulainya dari tim U-10 dan menunggu beberapa tahun untuk melihat hasilnya."