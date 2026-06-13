Kontroversi tersebut semakin memanas setelah Matthäus secara terbuka mengkritik Klopp dan Müller di media. Matthäus menyoroti bahwa kualitas individu Musiala sangat penting bagi kesuksesan tim di turnamen ini — terutama mengingat pengalaman si pemain muda di panggung besar yang sudah sangat luas, dengan 42 penampilan internasional, sembilan gol, serta tiga penampilan di Piala Dunia dan tujuh di Euro — dan ia mengungkapkan keterkejutannya atas usulan untuk menempatkannya di bangku cadangan.

"[Klopp] seharusnya lebih tahu. Untuk bermain sukses di Piala Dunia, Jerman membutuhkan kualitas seperti yang dimiliki Musiala," katanya. "Komentarnya itu tidak membuat tugas Nagelsmann menjadi lebih mudah. Saya ingin melihat apa yang akan dikatakan Klopp jika seorang ahli menyarankannya untuk menempatkan salah satu pemain inti di bangku cadangan sebelum pertandingan penting Liga Champions. Campur tangan seperti itu tidak diterima dengan baik, terutama di kalangan sesama pelatih."

Namun, Klopp menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik latihan taktis tersebut.

"Dan jelas ada beberapa kesalahpahaman - kami hanya perlu mengklarifikasinya. Kami diminta untuk menyusun susunan pemain. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa ada kemungkinan lain, yang pasti ada," tambah Klopp. Dia menekankan bahwa latihan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi kedalaman skuad, bukan untuk meragukan bakat Musiala yang tak terbantahkan atau posisinya di tim.