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Jurgen Klopp menanggapi setelah mantan pelatih Liverpool menuai kritik tajam akibat usulannya terkait Jamal Musiala
Klopp mengklarifikasi komentarnya tentang Musiala
Dalam perannya sebagai pakar sepak bola untuk Piala Dunia 2026, Klopp menjadi sorotan dalam perdebatan sengit setelah segmen pembahasan susunan pemain eksperimental. Bekerja sama dengan Thomas Müller, mantan manajer Liverpool itu menyarankan bahwa Deniz Undav dari Stuttgart berpotensi diturunkan sebagai starter menggantikan bintang Bayern Munich, Musiala, dalam laga pembuka Jerman melawan Curacao.
Menanggapi reaksi yang muncul di Magenta TV, Klopp menjelaskan bahwa perkataannya telah diambil di luar konteks. "Kami telah mengetahui bahwa hal ini sedikit dibahas. Saya telah berurusan dengan orang-orang dalam posisi kepemimpinan selama 25 tahun dalam hidup saya. Dan penting apa yang Anda katakan, tetapi jauh lebih penting adalah apa yang dipahami oleh orang yang Anda ajak bicara," kata Klopp.
- Getty Images Sport
Menanggapi reaksi negatif terhadap Matthaus
Kontroversi tersebut semakin memanas setelah Matthäus secara terbuka mengkritik Klopp dan Müller di media. Matthäus menyoroti bahwa kualitas individu Musiala sangat penting bagi kesuksesan tim di turnamen ini — terutama mengingat pengalaman si pemain muda di panggung besar yang sudah sangat luas, dengan 42 penampilan internasional, sembilan gol, serta tiga penampilan di Piala Dunia dan tujuh di Euro — dan ia mengungkapkan keterkejutannya atas usulan untuk menempatkannya di bangku cadangan.
"[Klopp] seharusnya lebih tahu. Untuk bermain sukses di Piala Dunia, Jerman membutuhkan kualitas seperti yang dimiliki Musiala," katanya. "Komentarnya itu tidak membuat tugas Nagelsmann menjadi lebih mudah. Saya ingin melihat apa yang akan dikatakan Klopp jika seorang ahli menyarankannya untuk menempatkan salah satu pemain inti di bangku cadangan sebelum pertandingan penting Liga Champions. Campur tangan seperti itu tidak diterima dengan baik, terutama di kalangan sesama pelatih."
Namun, Klopp menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik latihan taktis tersebut.
"Dan jelas ada beberapa kesalahpahaman - kami hanya perlu mengklarifikasinya. Kami diminta untuk menyusun susunan pemain. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa ada kemungkinan lain, yang pasti ada," tambah Klopp. Dia menekankan bahwa latihan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi kedalaman skuad, bukan untuk meragukan bakat Musiala yang tak terbantahkan atau posisinya di tim.
Tidak ada maksud untuk mengkritik
Klopp bersikukuh bahwa analisisnya tidak boleh dipandang sebagai penghinaan terhadap pemain mana pun atau jajaran tim nasional. Dia menegaskan kembali kekagumannya terhadap Musiala, sambil mengakui bahwa sang pemain telah kehilangan banyak waktu bermain belakangan ini - setelah mengalami cedera serius selama Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025 yang membuatnya absen dalam waktu lama, sehingga membatasi penampilannya hanya 24 kali dan mencetak lima gol di semua kompetisi musim lalu - yang mungkin memengaruhi ritme awalnya di turnamen ini.
"Itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai kritik. Siapa yang harus kita kritik? Mereka belum bermain. Baik pelatih maupun tim. Dan tentu saja bukan Musiala, yang disukai semua orang, termasuk kami," jelas Klopp. "Kami ingin sang pemain segera menemukan kembali perasaannya sendiri, bahwa dia percaya pada dirinya sendiri. Dan tentu saja, itu belum terjadi saat ini. Dia belum cukup sering bermain untuk itu."
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Menemukan keseimbangan yang tepat
Meskipun ada usulan bahwa Undav bisa diturunkan sebagai 'nomor 10', Klopp menegaskan bahwa kebugaran dan perkembangan Musiala adalah prioritas utama. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mencatat bahwa tuntutan jadwal Piala Dunia modern—terutama dalam edisi bersejarah pertama yang diikuti 48 tim ini, di mana Jerman akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador di Grup E—menyiratkan bahwa rotasi pemain tak terhindarkan, terlepas dari status seorang pemain sebagai bintang besar.
"Dan tentu saja kita semua ingin Musiala bermain, tapi dia tidak akan bisa bermain di setiap pertandingan dari menit pertama hingga terakhir. Dia harus berkembang," tutup Klopp. Sebelumnya, ia telah menjelaskan pemikiran taktisnya, dengan mengatakan: "Kami memasukkan Undav ke dalam permainan karena dia bisa bermain di posisi 10."
Untuk saat ini, masih harus dilihat bagaimana Julian Nagelsmann akan memilih untuk menyeimbangkan kekayaan lini serangnya dalam upaya meraih kejayaan di kancah internasional.