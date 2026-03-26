Jurgen Klopp menanggapi pengumuman kepergian Mohamed Salah dari Liverpool & mengajukan usulan berani terkait Hugo Ekitike
Klopp memberikan penghormatan kepada seorang legenda Anfield
Menyusul kabar bahwa Salah akan mengakhiri masa sembilan tahunnya di Merseyside pada musim panas ini, Klopp menyampaikan tanggapannya secara pribadi terkait kepergian sang penyerang. Keduanya telah melalui era penuh gelar bersama, dan Klopp mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan pemain berusia 33 tahun itu sejak pengumuman resmi dirilis pada hari Selasa.
Berbicara kepada The Anfield Wrap, Klopp mengatakan: "Saya harap dia bisa menjalani sisa musim ini dengan sukses. Kami bertukar pesan semalam, tapi saya benar-benar berharap dia menikmati sisa musim ini, namun saya tahu Mo hanya bisa menikmatinya jika tim menang dan dia mencetak gol. Saya benar-benar berharap pada hari pertandingan terakhir, kalian semua akan tersenyum, bahagia, dan bersyukur atas salah satu karier paling luar biasa yang pernah kita saksikan."
Warisan Raja Mesir
Dampak yang diberikan Salah di Liverpool tak bisa dilebih-lebihkan, setelah mencetak 255 gol dalam 435 penampilan sejak bergabung dari Roma pada 2017. Klopp menyoroti konsistensi luar biasa yang mengantarkan Salah ke peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, hanya tertinggal dari Ian Rush dan Roger Hunt. Pelatih asal Jerman itu menyarankan bahwa angka-angka yang dicetak Salah begitu tinggi sehingga mungkin tidak akan pernah tercapai lagi, meskipun ia menyebutkan satu nama mengejutkan yang secara teoritis bisa menantang tahtanya.
Klopp mencatat: "Dari mana dia berasal, apa yang dia lalui, dan apa yang dia berikan kepada kami, sungguh luar biasa. Saat bekerja dengannya, gambaran besarnya sungguh luar biasa, angka-angka yang tak tertandingi. Mungkin 10 tahun lagi kita akan duduk di sini, mungkin [Hugo] Ekitike [memecahkan rekornya], tapi itu akan sulit. Salah satu legenda sepanjang masa akan meninggalkan klub pada musim panas ini, mari kita lihat di mana dia akan berlabuh selanjutnya."
Kemitraan yang abadi
Hubungan antara Salah dan Klopp menjadi landasan utama di balik sebagian besar kesuksesan Liverpool belakangan ini, termasuk kemenangan mereka di Liga Champions 2019 dan gelar juara Liga Premier pertama mereka pada 2020. Klopp mengakui bahwa bahkan dirinya pun terkesima dengan performa konsisten yang ditunjukkan Salah selama bertahun-tahun mereka bersama di Anfield.
"Itu adalah kebahagiaan, tantangan, kerja keras dari kedua belah pihak (bekerja dengannya), hasil yang luar biasa," tambah Klopp. "Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini mungkin terjadi, angka-angka yang dia hasilkan, penampilannya, beberapa di antaranya pasti tak tertandingi. Saya sudah menengok ke belakang dan tidak percaya bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Gol-gol yang dia cetak, konsistensi yang dia tunjukkan, serta hasrat dan semangatnya untuk terus berkembang."
Ketidakpastian mengenai tujuan selanjutnya Salah
Meskipun pertandingan terakhir Salah di Anfield diperkirakan akan berlangsung melawan Brentford pada 24 Mei, spekulasi mengenai langkah selanjutnya sudah mulai merebak. Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi kandidat kuat untuk merekrutnya, meskipun minat dari MLS juga telah muncul. Terlepas dari semua spekulasi tersebut, agen Salah, Ramy Abbas, tetap bersikukuh bahwa belum ada keputusan yang diambil.
Abbas mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Tidak ada yang lain yang tahu." Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada penutup musim yang megah di Liverpool, dengan Salah masih mengejar perpisahan yang gemilang sementara skuad Arne Slot saat ini menatap laga perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan pertandingan perempat final Piala FA melawan Manchester City.