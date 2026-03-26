Jurgen Klopp menanggapi pengumuman kepergian Mohamed Salah dari Liverpool & mengajukan usulan berani terkait Hugo Ekitike

Menyusul kabar bahwa Salah akan mengakhiri masa sembilan tahunnya di Merseyside pada musim panas ini, Klopp menyampaikan tanggapannya secara pribadi terkait kepergian sang penyerang. Keduanya telah melalui era penuh gelar bersama, dan Klopp mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan pemain berusia 33 tahun itu sejak pengumuman resmi dirilis pada hari Selasa.

Berbicara kepada The Anfield Wrap, Klopp mengatakan: "Saya harap dia bisa menjalani sisa musim ini dengan sukses. Kami bertukar pesan semalam, tapi saya benar-benar berharap dia menikmati sisa musim ini, namun saya tahu Mo hanya bisa menikmatinya jika tim menang dan dia mencetak gol. Saya benar-benar berharap pada hari pertandingan terakhir, kalian semua akan tersenyum, bahagia, dan bersyukur atas salah satu karier paling luar biasa yang pernah kita saksikan."