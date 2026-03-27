Jurgen Klopp memperingatkan Liverpool bahwa akan mustahil menggantikan Mohamed Salah setelah pengumuman kepergiannya yang mengejutkan

Berbicara menjelang kembalinya ke Anfield untuk pertandingan amal para legenda, Klopp menyampaikan penilaian yang menyentuh tentang kehidupan pasca-Salah. Menyusul kabar bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan meninggalkan Merseyside pada akhir musim, mantan manajernya itu mengenang dampak luar biasa yang telah diberikan 'Raja Mesir' sejak 2017.

“Saya harus memproses apa artinya kepergian Mo,” aku Klopp. “Saya sudah melihatnya dari luar, jadi saya mengirim pesan kepadanya tentang apa yang saya pikirkan. Saya benar-benar bahagia dan bangga pernah menjadi bagian dari seluruh perjalanan ini. Ya Tuhan, betapa hebatnya pemain ini.”