Jurgen Klopp memperingatkan Liverpool bahwa akan mustahil menggantikan Mohamed Salah setelah pengumuman kepergiannya yang mengejutkan
Warisan unik di Anfield
Berbicara menjelang kembalinya ke Anfield untuk pertandingan amal para legenda, Klopp menyampaikan penilaian yang menyentuh tentang kehidupan pasca-Salah. Menyusul kabar bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan meninggalkan Merseyside pada akhir musim, mantan manajernya itu mengenang dampak luar biasa yang telah diberikan 'Raja Mesir' sejak 2017.
“Saya harus memproses apa artinya kepergian Mo,” aku Klopp. “Saya sudah melihatnya dari luar, jadi saya mengirim pesan kepadanya tentang apa yang saya pikirkan. Saya benar-benar bahagia dan bangga pernah menjadi bagian dari seluruh perjalanan ini. Ya Tuhan, betapa hebatnya pemain ini.”
Pencarian yang mustahil untuk mencari pengganti
Meskipun Liverpool telah berhasil mengatasi kepergian Sadio Mane dan Roberto Firmino, Klopp meyakini bahwa menggantikan Salah adalah tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dengan 377 kontribusi gol dalam 435 penampilan, Klopp berpendapat bahwa statistik pemain asal Mesir itu dari posisi sayap tak tertandingi.
“Pemain dengan tipe khusus seperti ini tak tergantikan,” lanjut Klopp. “Akan ada kekosongan yang bisa diisi oleh orang lain, tapi pemain spesifik seperti Mo Salah? Saya tidak yakin ada pemain lain yang seperti itu di luar sana. Angka-angka yang dia hasilkan sebagai pemain sayap sungguh luar biasa.”
Merenungkan intensitas dan 'batas-batas'
Hubungan di antara keduanya memang terkenal sangat intens, yang ditandai oleh obsesi bersama untuk meraih kemenangan yang sesekali memicu perselisihan di depan publik. Klopp menegaskan bahwa momen-momen tersebut hanyalah konsekuensi dari mengelola talenta-talenta elit.
“Teman setim yang hebat, orang yang hebat — tapi bukan teman yang menyenangkan saat dia tidak mencetak gol,” tambah Klopp. “Pemain istimewa memang menantang, tapi kami tidak pernah kehilangan rasa hormat satu sama lain. Itulah yang benar-benar saya sukai.”
Peringatan agar tidak mengejar bayangan
Saat Liverpool bersiap menghadapi masa depan tanpa pencetak gol terbanyak mereka di era modern, nasihat Klopp sederhana: jangan mencoba mencari pengganti yang persis sama. Ia mendesak klub untuk terus berkembang daripada terus menoleh ke belakang.
“Jika itu mustahil, mengapa harus dicoba? Jangan mengejar bayangan. Temukan cara baru dan mainkan,” pungkasnya. “Saya tidak akan terkejut jika dia bermain lagi selama enam atau tujuh tahun. Dia adalah legenda sepanjang masa.”