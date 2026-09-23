Saat tim nasional Jerman bersiap menghadapi laga besar UEFA Nations League melawan Belanda, Klopp berada dalam suasana hati yang sangat baik. Pria 59 tahun itu, yang memulai peran besar pertamanya sejak meninggalkan Anfield, meluangkan waktu untuk berbicara kepada media dalam sesi latihan terakhir skuad. Ketika ditanya soal menghadapi tim Belanda yang kini ditangani ikon Barcelona, Xavi, Klopp tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran ringan soal seberapa akrab pelatih asal Spanyol itu dengan skuadnya sendiri. Klopp menyoroti ironi dua pelatih baru yang memulai masa tugas mereka secara bersamaan, tetapi mengisyaratkan bahwa ia mungkin sedikit lebih unggul dalam hal pengetahuan soal personel.

"Saya sejak awal belajar untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Saat ini saya bahkan tidak tahu siapa yang lebih ingin saya hadapi. Mereka adalah lawan yang sangat solid dengan pelatih baru. Hal bagusnya adalah kami berdua berada dalam situasi yang persis sama. Kami bertemu pada Senin dan bermain pada Kamis. Dan pelatihnya mengenal para pemain dari televisi. Saya justru mengenal lebih banyak pemain Belanda secara pribadi daripada Xavi. Apakah itu sebuah keuntungan, saya tidak tahu, tetapi itu tetap fakta," kata Klopp kepada para wartawan.