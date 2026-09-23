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Jurgen Klopp melontarkan sindiran jenaka kepada legenda Barcelona Xavi jelang laga Jerman di Nations League melawan Belanda
Klopp mengejek pengetahuan skuad Xavi
Saat tim nasional Jerman bersiap menghadapi laga besar UEFA Nations League melawan Belanda, Klopp berada dalam suasana hati yang sangat baik. Pria 59 tahun itu, yang memulai peran besar pertamanya sejak meninggalkan Anfield, meluangkan waktu untuk berbicara kepada media dalam sesi latihan terakhir skuad. Ketika ditanya soal menghadapi tim Belanda yang kini ditangani ikon Barcelona, Xavi, Klopp tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran ringan soal seberapa akrab pelatih asal Spanyol itu dengan skuadnya sendiri. Klopp menyoroti ironi dua pelatih baru yang memulai masa tugas mereka secara bersamaan, tetapi mengisyaratkan bahwa ia mungkin sedikit lebih unggul dalam hal pengetahuan soal personel.
"Saya sejak awal belajar untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Saat ini saya bahkan tidak tahu siapa yang lebih ingin saya hadapi. Mereka adalah lawan yang sangat solid dengan pelatih baru. Hal bagusnya adalah kami berdua berada dalam situasi yang persis sama. Kami bertemu pada Senin dan bermain pada Kamis. Dan pelatihnya mengenal para pemain dari televisi. Saya justru mengenal lebih banyak pemain Belanda secara pribadi daripada Xavi. Apakah itu sebuah keuntungan, saya tidak tahu, tetapi itu tetap fakta," kata Klopp kepada para wartawan.
- Getty Images
Pelatih bersiap menghadapi taktik yang tak terduga
Meski sempat melontarkan sindiran ringan soal situasi tersebut, Klopp mengakui bahwa skuadnya sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum diketahui, seraya mengakui bahwa mereka masih belum tahu bagaimana lawan akan menyiapkan permainan mereka. Meski begitu, ia menegaskan kembali komitmen timnya untuk menampilkan sepak bola berkualitas tinggi, memilih untuk tidak mengungkap detail taktis sampai peluit akhir berbunyi sambil menegaskan bahwa mereka juga berencana menyiapkan beberapa kejutan.
"Kami duduk di sini dan bahkan tidak tahu apa yang dilakukan lawan. Bahwa kami ingin bermain sepak bola yang bagus itu sudah jelas. Kalian semua bisa membayangkan apa yang ingin kami lihat, tetapi saya akan membicarakannya setelah pertandingan. Kami juga ingin sedikit mengejutkan," kata Klopp.
Membangun sistem dalam tekanan waktu
Persiapan untuk laga berisiko tinggi ini melibatkan pengarahan taktik yang intensif, saat Klopp berupaya menerapkan filosofinya dalam waktu yang sangat singkat. Menyadari bahwa mengambil alih skuad baru menuntut komunikasi yang terus-menerus pada tahap awal, Klopp memimpin jadwal ketat berupa pertemuan malam berturut-turut dan pengarahan sebelum sesi latihan untuk memastikan para pemain cepat memahami sistemnya.
"Kami sudah mengadakan banyak pertemuan. Saya baru, jadi Anda harus sedikit lebih banyak berbicara di awal. Pertemuan Senin malam, pertemuan tadi malam, baru saja. Lalu kami berlatih sekarang dan terbang nanti. Sejauh ini semuanya baik-baik saja," kata Klopp.
- Getty Images Sport
Menemukan kembali sentuhannya setelah dua tahun absen
Bagi Klopp, pekan ini menandai tonggak penting dalam karier pribadinya. Setelah menjauh dari tuntutan tanpa henti Premier League, ia menghabiskan lebih dari dua tahun jauh dari rutinitas harian di lapangan latihan. Meski sebagian orang mungkin memperkirakan akan ada masa penyesuaian setelah jeda selama itu, pelatih asal Jerman tersebut menegaskan bahwa insting kepelatihannya tetap setajam sebelumnya.
"Saya tidak yakin apakah ada yang sedikit berkarat, tetapi saya pikir tidak masalah. Saya sudah tidak berdiri di lapangan latihan selama dua tahun tiga bulan. Tapi itu sedikit seperti bersepeda, semuanya masih ada," kata Klopp.
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