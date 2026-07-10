AFP
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Jurgen Klopp melambaikan tangan kepada ibu Kylian Mbappé! Mantan manajer Liverpool itu mengungkapkan bagaimana ia nyaris merekrut bintang Real Madrid tersebut saat keduanya bertemu kembali di Piala Dunia
Klopp menyapa ibu Mbappé
Sebuah momen yang mengharukan sekaligus penuh emosi terjadi di pinggir lapangan di Foxborough saat Klopp menyaksikan para bintang Prancis itu melakukan pemanasan dengan hati yang berat. Mantan manajer Liverpool yang kini bekerja sebagai pakar di MagentaTV itu bertemu kembali dengan Mbappé dan kemudian melambaikan tangan kepada ibu sang pemain setelah laga perempat final melawan Maroko.
Pertemuan ikonik ini membangkitkan kembali kenangan lama bagi Klopp, yang mengakui rasa frustrasinya karena sebelumnya telah bernegosiasi dengan tiga bintang Les Bleus — Mbappe, Ousmane Dembele, dan Adrien Rabiot — tanpa pernah berhasil mendatangkan satupun dari mereka ke Anfield. Klopp menyatakan: "Ini sangat sulit bagi saya saat ini. Saya sudah bernegosiasi dengan tiga pemain mereka dan tidak pernah berhasil mendatangkan mereka."
- AFP
Jerman mengungkap rincian penerbangan rahasia
Ia kemudian mengungkap operasi rahasia yang dirancangnya untuk Mbappé pada tahun 2017. Pihak manajemen Liverpool bahkan sampai menyewa jet pribadi dari Blackpool ke Nice untuk memastikan pertemuan tersebut benar-benar tersembunyi dari sorotan media.
Mengingat kembali upaya rahasia tingkat tinggi di langit Prancis bersama keluarga sang penyerang, Klopp menambahkan: "Dengan Mbappe, itu terjadi sebelum dia pindah ke Paris. Nilainya sekitar €500 juta, transfer non-pemain termahal yang pernah kami lakukan.
"Kami terbang dari Blackpool ke Nice. Di Nice, seluruh keluarga Mbappe naik ke pesawat jet pribadi dengan lima kabin. Kemudian kami terbang berputar-putar dan menikmati hidangan lezat. Kami tidak boleh terlihat. Itu luar biasa – dan kemudian dia pindah ke Paris."
Anfield gagal mendatangkan bintang top
Meskipun Liverpool telah berupaya keras, Mbappé memilih pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer €180 juta. Namun, masa baktinya di Prancis terganggu oleh persaingan internal dengan Lionel Messi dan Neymar. Bintang berusia 27 tahun itu kini telah memulai lembaran baru bersama Real Madrid, meski ia masih menanti untuk mewujudkan impian terbesarnya mengangkat trofi Liga Champions, sementara PSG telah berhasil memenangkannya dua kali dalam dua tahun sejak kepergiannya.
- Getty Images Sport
Manajer mengincar posisi di Jerman
Setelah memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Anfield pada tahun 2024, Klopp saat ini menikmati perannya di dunia media sebelum bersiap kembali ke dunia kepelatihan. Pria berusia 59 tahun itu berada di ambang menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman begitu turnamen besar di Amerika Serikat berakhir. Sementara itu, Mbappé tetap sepenuhnya fokus memimpin Les Bleus, yang kini telah mencapai babak semifinal, setelah golnya membantu Prancis menyingkirkan Maroko di babak perempat final.
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