Jurgen Klopp melambaikan tangan kepada ibu Kylian Mbappé! Mantan manajer Liverpool itu mengungkapkan bagaimana ia nyaris merekrut bintang Real Madrid tersebut saat keduanya bertemu kembali di Piala Dunia

Sebuah momen yang mengharukan sekaligus penuh emosi terjadi di pinggir lapangan di Foxborough saat Klopp menyaksikan para bintang Prancis itu melakukan pemanasan dengan hati yang berat. Mantan manajer Liverpool yang kini bekerja sebagai pakar di MagentaTV itu bertemu kembali dengan Mbappé dan kemudian melambaikan tangan kepada ibu sang pemain setelah laga perempat final melawan Maroko.

Pertemuan ikonik ini membangkitkan kembali kenangan lama bagi Klopp, yang mengakui rasa frustrasinya karena sebelumnya telah bernegosiasi dengan tiga bintang Les Bleus — Mbappe, Ousmane Dembele, dan Adrien Rabiot — tanpa pernah berhasil mendatangkan satupun dari mereka ke Anfield. Klopp menyatakan: "Ini sangat sulit bagi saya saat ini. Saya sudah bernegosiasi dengan tiga pemain mereka dan tidak pernah berhasil mendatangkan mereka."



