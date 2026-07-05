Klopp tidak hanya akan menjadi figur simbolis; ia dilaporkan diberi wewenang luas untuk merombak seluruh struktur tim nasional. Hal ini mencakup restrukturisasi menyeluruh pada kategori pengembangan pemain muda serta perubahan mendasar dalam gaya bermain agar selaras dengan filosofi permainan intensitas tinggi miliknya. Sebagai bagian dari revolusi ini, ia diperkirakan akan kembali bekerja sama dengan mantan asistennya di Liverpool, Pep Lijnders, yang kini tersedia setelah hengkang dari Manchester City.

Dalam konfirmasinya mengenai negosiasi tersebut, Klopp terbuka mengenai situasinya dengan majikannya saat ini. "Saya memiliki kontrak yang masih berlaku dengan Red Bull. Saya sudah berkali-kali mengatakan betapa saya menikmati pekerjaan ini. Sebagai pribadi, saya biasanya menghormati kontrak. Namun, saya juga telah menegaskan bahwa saya tertarik untuk berdiskusi dengan DFB. Saya perlu berbicara dengan Oliver Mintzlaff. Dia adalah majikan saya. Kami sudah mendiskusikan hal-hal tersebut. Saya berasumsi dia tidak akan menghalangi saya. Saya berada di sana selama 19 bulan. Itu adalah masa yang intens. Idealnya, pada akhirnya semua pihak diuntungkan. Red Bull perlu keluar dari situasi ini tanpa masalah," jelasnya.