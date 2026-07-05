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Jurgen Klopp kembali! Ia menerima tawaran melatih timnas Jerman dua tahun setelah hengkang dari Liverpool, menggantikan Julian Nagelsmann pasca kegagalan di Piala Dunia 2026
Kembalinya pelatih ke bangku cadangan
Klopp dilaporkan telah menerima tawaran untuk menjadi pelatih kepala baru timnas Jerman, mengakhiri masa istirahatnya selama dua tahun dari bangku pelatih. Klopp meninggalkan Anfield pada tahun 2024 dan belakangan ini menjabat sebagai kepala divisi sepak bola global di Red Bull Group, namun daya tarik posisi di timnas akhirnya membawanya kembali ke kancah kompetisi elit.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan tersebut secara efektif telah tercapai. Jurnalis tersebut mengonfirmasi berita tersebut dengan kalimat andalannya, “Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru Jerman, mari kita mulai!”, sambil mencatat bahwa meskipun detail akhir mengenai kepergiannya dari Red Bull dan parameter proyek spesifik masih dalam tahap penyelesaian, Klopp telah secara definitif setuju untuk mengambil alih kendali.
- Getty Images
Nagelsmann dipecat setelah kegagalan di Piala Dunia
Jalan bagi Klopp menjadi terbuka setelah pengunduran diri Nagelsmann, yang mundur di bawah tekanan hebat dari dewan DFB. Jerman mengalami kegagalan memalukan di Piala Dunia 2026, tersingkir oleh Paraguay di babak 32 besar. Kekalahan tersebut terasa sangat menyakitkan karena menandai pertama kalinya dalam sejarah negara itu mereka tersingkir melalui adu penalti, sebuah fakta yang pada dasarnya membuat posisi Nagelsmann tak lagi dapat dipertahankan.
Klopp, yang saat itu bertugas sebagai komentator untuk turnamen tersebut, mengonfirmasi pendekatan tersebut secara langsung saat tampil di Magenta TV. Ia menyatakan: "Ya, saya dapat mengonfirmasi pembicaraan tersebut. Segalanya berjalan cukup cepat. Julian [Nagelsmann] telah mengundurkan diri dan DFB sedang mencari penggantinya. Dan dalam proses pertimbangan tersebut, mereka menghubungi saya." DFB telah lama memandang Klopp sebagai kandidat impian mereka, dan waktu pengunduran diri Nagelsmann terbukti menjadi katalis yang sempurna.
Kewenangan yang luas dan perombakan tim pelatih
Klopp tidak hanya akan menjadi figur simbolis; ia dilaporkan diberi wewenang luas untuk merombak seluruh struktur tim nasional. Hal ini mencakup restrukturisasi menyeluruh pada kategori pengembangan pemain muda serta perubahan mendasar dalam gaya bermain agar selaras dengan filosofi permainan intensitas tinggi miliknya. Sebagai bagian dari revolusi ini, ia diperkirakan akan kembali bekerja sama dengan mantan asistennya di Liverpool, Pep Lijnders, yang kini tersedia setelah hengkang dari Manchester City.
Dalam konfirmasinya mengenai negosiasi tersebut, Klopp terbuka mengenai situasinya dengan majikannya saat ini. "Saya memiliki kontrak yang masih berlaku dengan Red Bull. Saya sudah berkali-kali mengatakan betapa saya menikmati pekerjaan ini. Sebagai pribadi, saya biasanya menghormati kontrak. Namun, saya juga telah menegaskan bahwa saya tertarik untuk berdiskusi dengan DFB. Saya perlu berbicara dengan Oliver Mintzlaff. Dia adalah majikan saya. Kami sudah mendiskusikan hal-hal tersebut. Saya berasumsi dia tidak akan menghalangi saya. Saya berada di sana selama 19 bulan. Itu adalah masa yang intens. Idealnya, pada akhirnya semua pihak diuntungkan. Red Bull perlu keluar dari situasi ini tanpa masalah," jelasnya.
- Getty Images Sport
Membangun untuk masa depan
Penunjukan ini telah memicu antusiasme terkait perkembangan beberapa pemain kunci dalam skuad. Salah satu topik utama yang dibicarakan adalah peluang bagi Klopp untuk bekerja sama secara erat dengan bintang Liverpool, Florian Wirtz, seorang pemain yang masih mencari performa terbaiknya di Anfield. Hubungan ini bisa menjadi kunci dalam membangkitkan kembali tim Jerman yang kurang kompak dalam turnamen-turnamen besar belakangan ini.
Saat Klopp bersiap menandatangani kontrak jangka panjang, Red Bull telah mulai mencari penggantinya sebagai kepala sepak bola global. Meskipun Oliver Glasner sempat dipertimbangkan untuk posisi tersebut, mantan manajer Crystal Palace itu dilaporkan akan bergabung dengan Nottingham Forest.
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