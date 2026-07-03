Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatannya setelah hampir tiga tahun memimpin, sambil mengungkapkan penyesalan yang mendalam karena gagal membawa juara dunia empat kali itu melaju lebih jauh dalam turnamen. Meskipun berhasil membawa tim nasional melalui kebangkitan singkat selama Euro 2024, luka struktural akibat dua kegagalan berturut-turut dalam turnamen memaksa pelatih muda ini untuk mundur demi kebaikan bersama tim.

Ia menyatakan: "Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Prioritas utama saya selalu adalah kesuksesan tim. Setelah kekecewaan yang begitu pahit, tim ini layak mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali. Saya minta maaf dan merasa sedih dari lubuk hati yang paling dalam karena kami telah mengecewakan Anda dan tidak bisa memberikan malam-malam sepak bola yang lebih banyak di Piala Dunia ini."