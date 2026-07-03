AFP
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Jurgen Klopp ingin posisi itu! Jerman mengonfirmasi minat mantan pelatih Liverpool tersebut untuk menggantikan Julian Nagelsmann setelah pengunduran dirinya
DFB meluncurkan restrukturisasi manajemen
Jerman sedang mencari pelatih kepala baru setelah Nagelsmann mengajukan pengunduran diri hanya empat hari setelah timnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Petinggi DFB menggelar rapat darurat selama tiga jam di Frankfurt, yang berujung pada pemberian paket pesangon sebesar €7 juta untuk mengakhiri kontraknya yang semula berlaku hingga 2028. Untuk menghindari penundaan yang sering terjadi di masa lalu dalam memberhentikan pelatih yang kurang berhasil, asosiasi sepak bola tersebut bertindak cepat untuk menjalin kontak dengan kandidat utama mereka.
- Getty Images Sport
Klopp memberi sinyal bahwa ia siap bertanding segera
Dalam pernyataan resmi DFB yang mengonfirmasi kepergian Nagelsmann, disebutkan pula bahwa jajaran pimpinan eksekutif akan segera menghubungi Klopp untuk menegosiasikan persyaratan terkait posisi yang kosong tersebut. Pria berusia 59 tahun itu, yang saat ini bekerja sebagai komentator televisi dan menjabat sebagai kepala sepak bola global untuk grup Red Bull, dilaporkan memiliki klausul pelepasan yang dirancang khusus untuk posisi pelatih tim nasional.
Pernyataan DFB berbunyi: “Mengenai penunjukan pelatih baru, pimpinan DFB kini akan melakukan pembicaraan dengan Jurgen Klopp. Ia telah menunjukkan kesediaannya secara umum untuk mengisi posisi tersebut.”
Pelatih yang akan hengkang menyampaikan permintaan maaf
Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatannya setelah hampir tiga tahun memimpin, sambil mengungkapkan penyesalan yang mendalam karena gagal membawa juara dunia empat kali itu melaju lebih jauh dalam turnamen. Meskipun berhasil membawa tim nasional melalui kebangkitan singkat selama Euro 2024, luka struktural akibat dua kegagalan berturut-turut dalam turnamen memaksa pelatih muda ini untuk mundur demi kebaikan bersama tim.
Ia menyatakan: "Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Prioritas utama saya selalu adalah kesuksesan tim. Setelah kekecewaan yang begitu pahit, tim ini layak mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali. Saya minta maaf dan merasa sedih dari lubuk hati yang paling dalam karena kami telah mengecewakan Anda dan tidak bisa memberikan malam-malam sepak bola yang lebih banyak di Piala Dunia ini."
- AFP
Era yang penuh semangat baru menanti di depan
Jerman kini berada dalam perlombaan melawan waktu untuk meresmikan kesepakatan dengan Klopp sebelum kompetisi sepak bola internasional kembali bergulir akhir tahun ini. Tim yang sedang lesu ini akan kembali beraksi dalam pertandingan resmi pada 24 September dengan laga Nations League tandang melawan Belanda. Memulihkan identitas taktis dan ketangguhan pertahanan kelas atas akan menjadi hal yang paling penting untuk berhasil melewati siklus kualifikasi berikutnya dan memulihkan kepercayaan diri tim nasional yang sedang terguncang.
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