Jurgen Klopp ingin manajer Rangers, Danny Rohl, mengambil alih posisi di Red Bull yang mengejutkan

Pergantian manajer yang terus berlanjut di dalam kerajaan Red Bull semakin menguat. Setelah menunjuk Narcis Pelach di klub Jepang RB Omiya Ardija, fokus kini beralih ke Austria, di mana Red Bull Salzburg sedang mencari pelatih kepala baru menyusul kepergian Daniel Beichler. Klopp, dalam kapasitasnya sebagai pengawas operasional sepak bola grup, telah mengidentifikasi Rohl sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih kendali, menurut laporan dari media Jerman Bild, karena mereka ingin segera menunjuk pelatih baru.

Pria Jerman berusia 37 tahun ini saat ini sangat dihormati di seluruh Eropa dan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemikir muda paling cemerlang dalam dunia sepak bola. Pengalamannya sebelumnya sebagai asisten Hansi Flick di Bayern Munich dan tim nasional Jerman telah memberinya landasan taktis elit yang ingin diintegrasikan Klopp ke dalam struktur Red Bull.