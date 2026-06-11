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Jurgen Klopp ingin manajer Rangers, Danny Rohl, mengambil alih posisi di Red Bull yang mengejutkan
Klopp mengincar Rohl untuk posisi di Salzburg
Pergantian manajer yang terus berlanjut di dalam kerajaan Red Bull semakin menguat. Setelah menunjuk Narcis Pelach di klub Jepang RB Omiya Ardija, fokus kini beralih ke Austria, di mana Red Bull Salzburg sedang mencari pelatih kepala baru menyusul kepergian Daniel Beichler. Klopp, dalam kapasitasnya sebagai pengawas operasional sepak bola grup, telah mengidentifikasi Rohl sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih kendali, menurut laporan dari media Jerman Bild, karena mereka ingin segera menunjuk pelatih baru.
Pria Jerman berusia 37 tahun ini saat ini sangat dihormati di seluruh Eropa dan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemikir muda paling cemerlang dalam dunia sepak bola. Pengalamannya sebelumnya sebagai asisten Hansi Flick di Bayern Munich dan tim nasional Jerman telah memberinya landasan taktis elit yang ingin diintegrasikan Klopp ke dalam struktur Red Bull.
- Getty Images Sport
Membangun reputasi di Glasgow
Rohl bergabung dengan Rangers pada Oktober 2025 dan saat ini terikat kontrak hingga 2028. Sejak tiba di Ibrox, ia dianggap berhasil menstabilkan klub yang sebelumnya kesulitan mempertahankan konsistensi, meskipun krisis cedera di akhir musim akhirnya menghambat upaya mereka merebut gelar Liga Utama Skotlandia. Meskipun kontraknya di Skotlandia masih berjangka panjang, daya tarik jaringan Red Bull dan dukungan pribadi Klopp bisa jadi faktor penentu.
Red Bull Salzburg sangat ingin kembali ke puncak sepak bola Austria setelah finis di posisi ketiga liga yang mengecewakan. Beichler, yang menggantikan Thomas Letsch pada Februari, gagal memicu perubahan yang berkelanjutan, yang berujung pada kekalahan memalukan 3-1 dari Hartberg. Performa buruk ini membuat klub finis di posisi terendah sejak dimulainya era Red Bull, yang mengakibatkan kegagalan mereka lolos ke Liga Champions.
Sebuah filosofi yang dibangun atas dasar semangat muda
Alasan utama Klopp mendukung Rohl adalah filosofi sepak bolanya yang jelas serta rekam jejaknya yang terbukti dalam mengembangkan talenta muda. Atribut-atribut ini dianggap esensial untuk peran di Salzburg, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan vital bagi seluruh grup Red Bull. Laporan menyebutkan bahwa pihak Salzburg telah menjalin kontak dengan Rangers untuk menjajaki kemungkinan dan biaya dari kesepakatan potensial tersebut.
Namun, Rohl sebelumnya telah menyatakan kepuasannya di Skotlandia. Dalam wawancara baru-baru ini, sang manajer menyatakan: "Fokus saya ada di sini, di Glasgow. Saya menyukai pekerjaan ini karena saya bisa bersaing memperebutkan gelar di sini, dan juga di tingkat internasional. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus yang sangat saya nikmati."
- Getty Images Sport
Urusan yang belum tuntas di jaringan Red Bull
Ini bukanlah kali pertama Rohl dikaitkan dengan posisi di dalam keluarga Red Bull. Pada musim panas lalu, ia dilaporkan masuk dalam daftar calon pelatih RB Leipzig, meskipun klub Bundesliga tersebut akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ole Werner. Dengan Klopp yang kini memimpin proses pencarian pelatih baru di Salzburg, peluang untuk kembali ke jaringan tersebut mungkin akhirnya terwujud.