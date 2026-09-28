Getty Images Sport
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Jurgen Klopp dengan tegas membela penunjukan 'skuad ganda' besar berisi 44 pemain meski Jerman kalah mengejutkan dari Yunani
Klopp membenarkan skuad eksperimental berisi 44 pemain
Fajar era Klopp di Jerman menemui hambatan besar pertamanya setelah kekalahan menyakitkan dari Yunani. Keputusan yang menyita perhatian untuk memanggil dua skuad terpisah dengan total 44 pemain langsung menuai sorotan, namun sang pelatih tetap tidak menyesal. Berbicara setelah peluit akhir, Klopp menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh kritik dari luar terkait proses pemilihannya yang tidak konvensional.
"Besok pagi para pemain yang baru tiba sekarang akan berlatih. Mereka juga belum sinkron, saya tahu itu. Meski begitu, dari sudut pandang saya, tidak ada pilihan lain selain melakukannya dengan cara ini (skuad ganda). Saya mendukungnya 100 persen. Tapi di luar sana mulai muncul: 'Bagaimana mungkin Anda melakukan itu?' Tidak masalah, semua orang berhak punya pendapat. Kami menanganinya dengan cara ini dan rasanya sangat bagus. Itu juga yang baru saja saya katakan kepada para pemain. Segala hal pekan ini sangat bagus, kecuali sebagian besar pertandingan ini, sejujurnya," kata sang pelatih kepada ARD.
- Getty Images Sport
Evolusi di atas hasil instan
Strategi Klopp berakar pada keinginan untuk merombak kultur tim nasional dan kumpulan talenta secara bersamaan. Dengan membuka pintu bagi puluhan wajah baru, ia meyakini sedang mempercepat evolusi yang diperlukan, meski hasil di lapangan belum mencerminkan perkembangan tersebut.
"Rencananya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dalam dua setengah pekan ini. Bayangkan jika kami hanya membawa tim yang sama ke sini, yang juga bermain di Piala Dunia: saya tidak tahu apakah pertandingan hari ini akan terlihat jauh berbeda. Itu akan menjadi kabar yang sangat buruk," jelas Klopp.
"Sekarang kami sedang dalam proses membuka pintu bagi banyak wajah baru. Wajah-wajah baru itu tidak melakukan banyak kesalahan. Ini juga bukan soal menyalahkan siapa pun. Bahkan bagi para pemain yang sudah mapan, tidak mudah bermain bersama para pemain muda. Namun saya melihat banyak hal positif yang hanya saja belum menghasilkan gaya bermain yang dominan."
Tanggung jawab atas kegagalan taktis
Meski sang manajer membela kebijakan pemilihan pemainnya, ia juga cepat mengambil tanggung jawab penuh atas kekurangan taktik yang terlihat saat menghadapi tim Yunani yang disiplin. Kurangnya penyelesaian akhir yang klinis dan ketidakmampuan membongkar pertahanan rendah menjadi tema yang terus berulang sepanjang laga.
Klopp blak-blakan dalam menilai perannya sendiri: "Banyak. Itu bagian dari proses. Tentu saja. Susunan pemain, komposisi, pergantian pemain: itu semua 100 persen tanggung jawab saya. Bahwa kami tidak akan benar-benar menghancurkan lawan Yunani yang bertahan sangat dalam tanpa mungkin sedikit keberuntungan pada momen-momen penting atau tanpa ada kiper luar biasa di sana, itu sudah jelas. Saya masih bisa menerima jika kami tidak memenangkan pertandingan ini dengan margin besar atau bahkan tidak menang sama sekali hari ini, tetapi Anda tidak boleh kalah."
- AFP
Tekanan terhadap Klopp meningkat
Kekalahan ini membuat Jerman berada dalam posisi genting di Grup A2, menempati peringkat ketiga dengan hanya satu poin dari dua pertandingan pembuka mereka. Sebaliknya, Yunani muncul sebagai kejutan turnamen sejauh ini, dengan bangga bercokol di puncak klasemen dengan catatan sempurna enam poin. Klopp kini harus menemukan cara untuk segera membangkitkan skuadnya, karena kalender internasional hanya menyisakan sedikit waktu untuk berefleksi. Kesempatan berikutnya bagi Jerman untuk membawa kampanye mereka kembali ke jalur yang benar datang pada 1 Oktober, saat mereka menjamu Serbia dalam laga yang wajib dimenangi. Hanya tiga hari kemudian, mereka akan melakoni laga tandang untuk pertandingan ulang melawan Yunani, saat mereka akan sangat berhasrat membalas kekalahan bersejarah ini dan membuktikan bahwa revolusi Klopp masih sangat berada di jalurnya meski mengalami kemunduran awal ini.
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