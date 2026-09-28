Fajar era Klopp di Jerman menemui hambatan besar pertamanya setelah kekalahan menyakitkan dari Yunani. Keputusan yang menyita perhatian untuk memanggil dua skuad terpisah dengan total 44 pemain langsung menuai sorotan, namun sang pelatih tetap tidak menyesal. Berbicara setelah peluit akhir, Klopp menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh kritik dari luar terkait proses pemilihannya yang tidak konvensional.

"Besok pagi para pemain yang baru tiba sekarang akan berlatih. Mereka juga belum sinkron, saya tahu itu. Meski begitu, dari sudut pandang saya, tidak ada pilihan lain selain melakukannya dengan cara ini (skuad ganda). Saya mendukungnya 100 persen. Tapi di luar sana mulai muncul: 'Bagaimana mungkin Anda melakukan itu?' Tidak masalah, semua orang berhak punya pendapat. Kami menanganinya dengan cara ini dan rasanya sangat bagus. Itu juga yang baru saja saya katakan kepada para pemain. Segala hal pekan ini sangat bagus, kecuali sebagian besar pertandingan ini, sejujurnya," kata sang pelatih kepada ARD.