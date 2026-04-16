Jurgen Klopp dan pelatih Tim Nasional AS Mauricio Pochettino menjadi prioritas utama Real Madrid jika Alvaro Arbeloa dipecat

Klopp telah lama disebut-sebut sebagai pilihan impian bagi petinggi Madrid. Pelatih asal Jerman itu, yang saat ini menjabat sebagai pejabat senior di grup Red Bull, memiliki karisma dan keahlian taktis yang dikagumi Perez, menurut laporan Daily Mail. Kemampuan Klopp dalam mengelola ruang ganti tim-tim papan atas serta kesuksesannya di Liverpool menjadikannya kandidat yang tepat untuk memimpin era baru di Madrid.

Namun, mendapatkan jasa Klopp tidak akan mudah. Sejak meninggalkan Anfield pada akhir musim 2023-24, ia belum menunjukkan keinginan yang jelas untuk kembali ke tekanan manajemen yang tak kenal lelah. Terlepas dari komitmennya saat ini, daya tarik Bernabeu tetap menjadi salah satu dari sedikit pekerjaan di dunia sepak bola yang berpotensi menggoda pria berusia 58 tahun itu untuk kembali ke pinggir lapangan.