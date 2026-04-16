Jurgen Klopp dan pelatih Tim Nasional AS Mauricio Pochettino menjadi prioritas utama Real Madrid jika Alvaro Arbeloa dipecat
Tekanan terhadap Arbeloa semakin meningkat
Setelah tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions oleh Bayern Munich pada Rabu lalu, posisi mantan bek Madrid ini kini menjadi sorotan tajam. Dengan klub yang juga tertinggal sembilan poin dari rival abadinya, Barcelona, di La Liga, prospek musim tanpa gelar telah memicu kekhawatiran di jajaran direksi.
Arbeloa dipromosikan dari jabatannya di tim Castilla B pada Januari untuk menggantikan Xabi Alonso, namun ia kesulitan mempertahankan standar tinggi yang diharapkan di ibu kota Spanyol. Florentino Perez dilaporkan sedang mempertimbangkan pergantian pelatih untuk mengembalikan arah klub.
Apakah Klopp akan tergoda?
Klopp telah lama disebut-sebut sebagai pilihan impian bagi petinggi Madrid. Pelatih asal Jerman itu, yang saat ini menjabat sebagai pejabat senior di grup Red Bull, memiliki karisma dan keahlian taktis yang dikagumi Perez, menurut laporan Daily Mail. Kemampuan Klopp dalam mengelola ruang ganti tim-tim papan atas serta kesuksesannya di Liverpool menjadikannya kandidat yang tepat untuk memimpin era baru di Madrid.
Namun, mendapatkan jasa Klopp tidak akan mudah. Sejak meninggalkan Anfield pada akhir musim 2023-24, ia belum menunjukkan keinginan yang jelas untuk kembali ke tekanan manajemen yang tak kenal lelah. Terlepas dari komitmennya saat ini, daya tarik Bernabeu tetap menjadi salah satu dari sedikit pekerjaan di dunia sepak bola yang berpotensi menggoda pria berusia 58 tahun itu untuk kembali ke pinggir lapangan.
Pochettino dan hubungan dengan Mbappé
Pochettino adalah nama lain yang menempati posisi teratas dalam daftar calon. Pelatih kepala Tim Nasional AS saat ini, yang sedang mempersiapkan diri untuk memimpin Amerika Serikat di Piala Dunia musim panas ini, telah lama menjadi favorit Perez. Real Madrid sebelumnya telah melakukan pendekatan terhadap pelatih asal Argentina tersebut selama masa jabatannya di Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain, dan reputasinya tetap tinggi di kalangan petinggi klub.
Yang penting, The Mail menambahkan bahwa Pochettino memiliki hubungan kerja yang kuat dengan Kylian Mbappe sejak mereka bekerja sama di Paris. Penunjukan manajer yang dia percayai bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan performa terbaiknya. Rekam jejak Pochettino yang terbukti dalam mengembangkan talenta elit dan pengalamannya di panggung terbesar menjadikannya alternatif yang sangat menarik.
Pengaruh Inggris di Bernabeu
Keputusan untuk merekrut Klopp atau Pochettino juga akan berdampak signifikan bagi para pemain Inggris di skuad Madrid. Kedua manajer tersebut telah memainkan peran penting dalam pengembangan para bintang top Inggris. Pochettino dikenal sebagai sosok di balik kemunculan gemilang Harry Kane dan Dele Alli di Spurs, sementara Klopp terkenal karena memberikan debut kepada Trent Alexander-Arnold dan membentuknya menjadi bintang global di Liverpool.
Dengan Alexander-Arnold dan Jude Bellingham kini menjadi tokoh kunci di ibu kota Spanyol, pemahaman taktis yang ditawarkan oleh Klopp atau Pochettino bisa menjadi sangat penting. Untuk saat ini, Arbeloa masih menjabat, tetapi dengan dua nama paling terkemuka dalam dunia kepelatihan modern yang siap menggantikan, tekanan untuk menghasilkan hasil instan belum pernah setinggi ini bagi manajer yang sedang menjabat.