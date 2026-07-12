Jurgen Klopp dan Jerman telah mencapai kesepakatan seiring terungkapnya rincian kontrak mantan manajer Liverpool tersebut

Upaya DFB untuk merekrut Klopp telah mencapai titik balik yang menentukan setelah berlangsungnya pembicaraan tingkat tinggi di Amerika Serikat. Menurut Sky Sports Germany, kesepakatan prinsip telah tercapai antara badan pengurus tersebut dan sang pelatih berusia 59 tahun. Presiden DFB Bernd Neuendorf dan wakil presiden Hans-Joachim Watzke bertolak ke New York untuk bertemu dengan Klopp guna merumuskan ketentuan utama kesepakatan tersebut.

Terobosan ini terjadi setelah berbulan-bulan spekulasi seputar mantan manajer Borussia Dortmund dan Liverpool tersebut, yang telah menjauh dari bangku cadangan sejak meninggalkan Anfield pada akhir musim 2023-24. Kontrak yang diusulkan diperkirakan akan berlaku hingga dan termasuk Piala Dunia 2030, memberikan stabilitas yang sangat diinginkan tim nasional Jerman setelah serangkaian kekecewaan di turnamen-turnamen terakhir.



