Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jurgen Klopp dan Jerman telah mencapai kesepakatan seiring terungkapnya rincian kontrak mantan manajer Liverpool tersebut
Terobosan dalam negosiasi di New York
Upaya DFB untuk merekrut Klopp telah mencapai titik balik yang menentukan setelah berlangsungnya pembicaraan tingkat tinggi di Amerika Serikat. Menurut Sky Sports Germany, kesepakatan prinsip telah tercapai antara badan pengurus tersebut dan sang pelatih berusia 59 tahun. Presiden DFB Bernd Neuendorf dan wakil presiden Hans-Joachim Watzke bertolak ke New York untuk bertemu dengan Klopp guna merumuskan ketentuan utama kesepakatan tersebut.
Terobosan ini terjadi setelah berbulan-bulan spekulasi seputar mantan manajer Borussia Dortmund dan Liverpool tersebut, yang telah menjauh dari bangku cadangan sejak meninggalkan Anfield pada akhir musim 2023-24. Kontrak yang diusulkan diperkirakan akan berlaku hingga dan termasuk Piala Dunia 2030, memberikan stabilitas yang sangat diinginkan tim nasional Jerman setelah serangkaian kekecewaan di turnamen-turnamen terakhir.
- Getty Images
Mengatasi rintangan Red Bull
Meskipun DFB dan Klopp telah mencapai kesepakatan penuh, masih ada satu rintangan terakhir yang harus diatasi sebelum penunjukan tersebut diresmikan. Saat ini, Klopp masih terikat kontrak sebagai Kepala Sepak Bola Global di grup Red Bull. Menurut laporan tersebut, pembicaraan dijadwalkan berlangsung pada awal minggu depan di New York bersama pimpinan Red Bull, Oliver Mintzlaff, untuk memfinalisasi detail kepergiannya dari organisasi tersebut.
DFB dilaporkan sedang menjajaki solusi unik untuk menghindari pembayaran biaya kompensasi yang besar kepada sang manajer. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kedua belah pihak sedang mempertimbangkan pengaturan kreatif di mana Klopp berpotensi tetap menjabat sebagai duta merek Red Bull sekaligus bertugas sebagai pelatih kepala timnas Jerman. Kompromi ini akan memungkinkan Red Bull untuk mempertahankan hubungannya dengan salah satu tokoh terbesar di dunia sepak bola sekaligus membebaskannya untuk memimpin negaranya.
Perombakan staf di belakang layar yang sudah biasa terjadi
Klopp sudah merencanakan perombakan besar-besaran terhadap jajaran kepelatihan yang ada untuk memastikan filosofinya segera diterapkan. Asosiasi Sepak Bola Jerman siap mendukung Klopp dalam mendatangkan para asisten tepercaya untuk menggantikan para asisten yang hengkang dari rezim sebelumnya.
Di antara mereka yang diperkirakan akan bergabung di era baru ini adalah Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders, duo yang pernah menjadi tangan kanan Klopp selama masa kejayaannya yang dipenuhi trofi di Liverpool. Kedatangan mereka akan menandai perubahan total dalam arah taktis tim nasional Jerman, dengan membawa gaya permainan berintensitas tinggi yang menjadikan Klopp legenda di Liga Premier ke kancah internasional.
- Getty Images
Menghidupkan Kembali Raksasa-Raksasa Eropa
DFB berencana mengumumkan kesepakatan tersebut segera setelah dokumen akhir dengan Red Bull ditandatangani. Langkah ini merupakan pernyataan niat yang kuat bagi negara yang selama ini berjuang untuk mengulangi kesuksesan kemenangan di Piala Dunia 2014. Dengan menjalin komitmen jangka panjang hingga tahun 2030, federasi ini menaruh kepercayaan penuh pada Klopp untuk membangun proyek yang berkelanjutan bagi masa depan.
Dengan Rudi Voller yang tetap menjabat sebagai direktur olahraga, DFB telah menjembatani hubungan antara pimpinan federasi dan staf kepelatihan baru. Struktur ini dirancang untuk membentuk tim manajemen yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi. Era Klopp bagi Jerman kini hanya tinggal menunggu satu tanda tangan lagi untuk menjadi kenyataan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami