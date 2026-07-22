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Jurgen Klopp dan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) dijadwalkan menggelar pertemuan lagi sebelum mantan manajer Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann
DFB bersiap menyambut era baru
Menurut Sky Sport Germany, DFB sedang bersiap untuk mengawali era baru bersama Klopp. Sudah lebih dari tiga minggu berlalu sejak Nagelsmann mengundurkan diri menyusul penampilan buruk di Piala Dunia, yang berakhir dengan tersingkirnya Jerman di babak 32 besar melawan Paraguay pada 29 Juni.
Sebuah rapat gabungan antara dewan pengawas DFB dan para pemegang saham dilaporkan dijadwalkan pada Kamis pagi untuk meresmikan kesepakatan tersebut. Namun, badan pengurus tersebut membantah bahwa undangan resmi telah dikirim, dengan menegaskan bahwa beberapa detail akhir masih perlu diselesaikan. Sejak awal, Klopp telah menjadi favorit tak terbantahkan bagi presiden DFB Bernd Neuendorf untuk memimpin proyek rekonstruksi penting ini.
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Kesepakatan dengan Red Bull membuka jalan
Pria berusia 59 tahun itu diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan membuatnya tetap menjabat hingga Piala Dunia 2030. Salah satu kendala utama adalah Klopp dan kewajiban kontraknya sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull.
Namun, kesepakatan telah dicapai dengan direktur pelaksana Oliver Mintzlaff yang dilaporkan membebaskan DFB dari kewajiban membayar biaya kompensasi yang besar di atas paket pesangon untuk Nagelsmann.
Klopp baru-baru ini menanggapi situasi tersebut, dengan menyatakan: "Belum ada yang final, tetapi pembicaraan terus berlangsung dan semuanya bergerak ke arah yang benar. Saya telah mencapai kesepakatan dengan Red Bull, yang sangat murah hati, jadi sebenarnya tidak ada halangan lagi."
Prosedur akhir menyebabkan penundaan pengumuman resmi
Persetujuan dari dewan pengawas dan para pemegang saham dianggap sekadar formalitas pada tahap ini. Pimpinan DFB, yang dipimpin oleh Neuendorf dan wakil presiden Hans-Joachim Watzke, telah berhasil menjalani negosiasi dengan semua pihak terkait selama beberapa minggu terakhir.
Klopp juga mengakui masih ada langkah-langkah administratif yang harus diselesaikan, sambil menjelaskan: "Namun, masih banyak diskusi yang perlu dilakukan karena kami sedang berunding dengan badan pengurus dan banyak pihak yang perlu diberi tahu. Belum ada keputusan yang diambil, tetapi kami tidak jauh lagi dari bisa mengumumkannya." Jika formalitas terakhir telah diselesaikan, perkenalan Klopp yang sangat dinantikan ini bisa berlangsung di kampus asosiasi Frankfurt paling cepat Jumat ini.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Jerman?
Begitu konfirmasi resmi diterima, Klopp akan segera mulai menyusun staf kepelatihannya untuk mewujudkan visi taktisnya yang berintensitas tinggi. Timnas Jerman sangat membutuhkan upaya untuk membangun kembali kepercayaan diri dan dinamika skuad menjelang rangkaian pertandingan internasional mendatang. Fokus utama saat ini adalah mengevaluasi kualifikasi para pemain dan membentuk identitas baru guna memastikan keberhasilan proyek jangka panjang yang mengarah ke tahun 2030.
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