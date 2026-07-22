Jurgen Klopp dan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) dijadwalkan menggelar pertemuan lagi sebelum mantan manajer Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann

Menurut Sky Sport Germany, DFB sedang bersiap untuk mengawali era baru bersama Klopp. Sudah lebih dari tiga minggu berlalu sejak Nagelsmann mengundurkan diri menyusul penampilan buruk di Piala Dunia, yang berakhir dengan tersingkirnya Jerman di babak 32 besar melawan Paraguay pada 29 Juni.

Sebuah rapat gabungan antara dewan pengawas DFB dan para pemegang saham dilaporkan dijadwalkan pada Kamis pagi untuk meresmikan kesepakatan tersebut. Namun, badan pengurus tersebut membantah bahwa undangan resmi telah dikirim, dengan menegaskan bahwa beberapa detail akhir masih perlu diselesaikan. Sejak awal, Klopp telah menjadi favorit tak terbantahkan bagi presiden DFB Bernd Neuendorf untuk memimpin proyek rekonstruksi penting ini.