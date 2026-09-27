Getty Images Sport
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Jurgen Klopp bingung dengan kritik terhadap Marc-Andre ter Stegen meski mencadangkan kiper Jerman itu untuk laga melawan Yunani
Klopp balas kritik terhadap Ter Stegen
Klopp dengan tegas membela Ter Stegen setelah penjaga gawang Ajax Amsterdam itu mendapat sorotan menyusul hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Pelatih berusia 59 tahun itu, yang sedang bersiap menjalani debut kandang di tepi lapangan di WWK Arena, mengakui terkejut mendengar penilaian negatif terhadap kontribusi sang kiper dalam laga Nations League pada Kamis. Klopp menunjuk fakta bahwa bahkan pelatih lawan, Xavi, menyoroti peran vital sang penjaga gawang dalam mengamankan satu poin bagi skuad DFB, yang menunjukkan bahwa persepsi publik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Saya mendengar Marc sedang dikritik, itu mengejutkan saya setelah sebuah pertandingan di mana pelatih lawan mengatakan dia telah menyelamatkan kami," kata Klopp. "Dia melakukan penyelamatan luar biasa, tetapi dua kali dia memainkan bola yang tidak ingin dia mainkan atau seharusnya tidak dia mainkan seperti itu, hal itu bisa terjadi. Saya sama sekali tidak mengkritiknya; justru saya sangat senang dengan penampilannya."
- Getty Images Sport
Nubel mendapat kesempatan di Nations League
Terlepas dari pembelaannya yang kukuh terhadap Ter Stegen, Klopp mengonfirmasi bahwa akan ada perubahan di bawah mistar untuk laga mendatang melawan Yunani. Alexander Nubel dari Besiktas akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, meski sang manajer buru-buru menegaskan bahwa ini bukan keputusan reaktif berdasarkan pertandingan sebelumnya. Rotasi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengevaluasi departemen penjaga gawang selama jeda internasional ini, yang juga mencakup Finn Dahmen yang berusia 28 tahun.
Klopp menjelaskan bahwa keputusan untuk memainkan Nubel sepenuhnya didasarkan pada merit dan telah ditetapkan sebelumnya. "Dia pantas mendapatkannya. Saya harap dia menikmatinya dan mencatatkan clean sheet. Alex tetap akan bermain, tapi bukan karena itu," kata sang manajer.
Penyesuaian skuad karena kekhawatiran soal kebugaran
Kubu Jerman harus menghadapi beberapa masalah kebugaran menjelang laga melawan Yunani, dengan Klopp mengonfirmasi bahwa Jamal Musiala dan Kai Havertz sama-sama tidak tersedia untuk dipilih. Musiala menepi karena robekan serat otot, sementara penyerang Arsenal itu sedang mengalami cedera otot, memaksa sang manajer melirik pemain-pemain yang baru dipanggilnya. Alhasil, Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt kembali bergabung untuk menambah kekuatan lini serang tim yang ingin naik ke puncak grup Nations League mereka setelah kemenangan Yunani baru-baru ini di Serbia.
- Getty Images Sport
Jerman menyesuaikan jadwal jelang ujian melawan Yunani
Dalam langkah yang tidak biasa untuk tim nasional, Klopp menyesuaikan jadwal perjalanan dengan memilih agar para bintang DFB bepergian dengan bus pada hari pertandingan, bukan pada malam sebelumnya. Keputusan taktis dalam urusan logistik ini diambil untuk memaksimalkan waktu pemulihan di markas mereka di Herzogenaurach, memastikan para pemain tidak terbebani oleh kegiatan berkemas berulang kali dan kelelahan akibat perjalanan. Sang pelatih menyatakan rasa hormat yang besar kepada tim Yunani, memuji "generasi emas" mereka saat ini dan mencatat bahwa ia memperkirakan ujian berat di Augsburg ketika Jerman berupaya membangun momentum di bawah kepemimpinannya.
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