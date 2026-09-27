Jurgen Klopp bingung dengan kritik terhadap Marc-Andre ter Stegen meski mencadangkan kiper Jerman itu untuk laga melawan Yunani

Klopp dengan tegas membela Ter Stegen setelah penjaga gawang Ajax Amsterdam itu mendapat sorotan menyusul hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Pelatih berusia 59 tahun itu, yang sedang bersiap menjalani debut kandang di tepi lapangan di WWK Arena, mengakui terkejut mendengar penilaian negatif terhadap kontribusi sang kiper dalam laga Nations League pada Kamis. Klopp menunjuk fakta bahwa bahkan pelatih lawan, Xavi, menyoroti peran vital sang penjaga gawang dalam mengamankan satu poin bagi skuad DFB, yang menunjukkan bahwa persepsi publik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Saya mendengar Marc sedang dikritik, itu mengejutkan saya setelah sebuah pertandingan di mana pelatih lawan mengatakan dia telah menyelamatkan kami," kata Klopp. "Dia melakukan penyelamatan luar biasa, tetapi dua kali dia memainkan bola yang tidak ingin dia mainkan atau seharusnya tidak dia mainkan seperti itu, hal itu bisa terjadi. Saya sama sekali tidak mengkritiknya; justru saya sangat senang dengan penampilannya."