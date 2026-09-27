Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Jurgen Klopp bingung dengan kritik terhadap Marc-Andre ter Stegen meski mencadangkan kiper Jerman itu untuk laga melawan Yunani

M. ter Stegen
Germany
J. Klopp
A. Nuebel
Greece
UEFA Nations League A

Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp mengungkapkan kebingungannya atas reaksi negatif setelah penampilan terbaru Marc-Andre ter Stegen untuk tim nasional. Terlepas dari kegaduhan dari luar, mantan bos Liverpool itu tetap berpegang pada rencana yang telah disusunnya sebelumnya untuk memberi Alexander Nubel kesempatan menjadi starter saat melawan Yunani.

  • Klopp balas kritik terhadap Ter Stegen

    Klopp dengan tegas membela Ter Stegen setelah penjaga gawang Ajax Amsterdam itu mendapat sorotan menyusul hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Pelatih berusia 59 tahun itu, yang sedang bersiap menjalani debut kandang di tepi lapangan di WWK Arena, mengakui terkejut mendengar penilaian negatif terhadap kontribusi sang kiper dalam laga Nations League pada Kamis. Klopp menunjuk fakta bahwa bahkan pelatih lawan, Xavi, menyoroti peran vital sang penjaga gawang dalam mengamankan satu poin bagi skuad DFB, yang menunjukkan bahwa persepsi publik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

    "Saya mendengar Marc sedang dikritik, itu mengejutkan saya setelah sebuah pertandingan di mana pelatih lawan mengatakan dia telah menyelamatkan kami," kata Klopp. "Dia melakukan penyelamatan luar biasa, tetapi dua kali dia memainkan bola yang tidak ingin dia mainkan atau seharusnya tidak dia mainkan seperti itu, hal itu bisa terjadi. Saya sama sekali tidak mengkritiknya; justru saya sangat senang dengan penampilannya."

    • Iklan
  • Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Nubel mendapat kesempatan di Nations League

    Terlepas dari pembelaannya yang kukuh terhadap Ter Stegen, Klopp mengonfirmasi bahwa akan ada perubahan di bawah mistar untuk laga mendatang melawan Yunani. Alexander Nubel dari Besiktas akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, meski sang manajer buru-buru menegaskan bahwa ini bukan keputusan reaktif berdasarkan pertandingan sebelumnya. Rotasi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengevaluasi departemen penjaga gawang selama jeda internasional ini, yang juga mencakup Finn Dahmen yang berusia 28 tahun.

    Klopp menjelaskan bahwa keputusan untuk memainkan Nubel sepenuhnya didasarkan pada merit dan telah ditetapkan sebelumnya. "Dia pantas mendapatkannya. Saya harap dia menikmatinya dan mencatatkan clean sheet. Alex tetap akan bermain, tapi bukan karena itu," kata sang manajer.

  • Penyesuaian skuad karena kekhawatiran soal kebugaran

    Kubu Jerman harus menghadapi beberapa masalah kebugaran menjelang laga melawan Yunani, dengan Klopp mengonfirmasi bahwa Jamal Musiala dan Kai Havertz sama-sama tidak tersedia untuk dipilih. Musiala menepi karena robekan serat otot, sementara penyerang Arsenal itu sedang mengalami cedera otot, memaksa sang manajer melirik pemain-pemain yang baru dipanggilnya. Alhasil, Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt kembali bergabung untuk menambah kekuatan lini serang tim yang ingin naik ke puncak grup Nations League mereka setelah kemenangan Yunani baru-baru ini di Serbia.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Jerman menyesuaikan jadwal jelang ujian melawan Yunani

    Dalam langkah yang tidak biasa untuk tim nasional, Klopp menyesuaikan jadwal perjalanan dengan memilih agar para bintang DFB bepergian dengan bus pada hari pertandingan, bukan pada malam sebelumnya. Keputusan taktis dalam urusan logistik ini diambil untuk memaksimalkan waktu pemulihan di markas mereka di Herzogenaurach, memastikan para pemain tidak terbebani oleh kegiatan berkemas berulang kali dan kelelahan akibat perjalanan. Sang pelatih menyatakan rasa hormat yang besar kepada tim Yunani, memuji "generasi emas" mereka saat ini dan mencatat bahwa ia memperkirakan ujian berat di Augsburg ketika Jerman berupaya membangun momentum di bawah kepemimpinannya.

UEFA Nations League A
Germany crest
Germany
GER
Greece crest
Greece
GRE