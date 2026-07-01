Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Jurgen Klopp akan membawa 'optimisme baru' ke Jerman, sementara Bastian Schweinsteiger yakin mantan pelatih Liverpool itu akan menggantikan Julian Nagelsmann setelah kegagalan di Piala Dunia
Schweinsteiger memperkirakan penunjukan Klopp
Menyusul tersingkirnya Jerman secara mengejutkan di babak 32 besar, pemenang Piala Dunia Schweinsteiger menyatakan keyakinannya bahwa pergantian kepemimpinan akan segera terjadi. Saat tampil sebagai pakar di ARD, gelandang legendaris tersebut mengisyaratkan bahwa jalan sedang dipersiapkan bagi Klopp untuk akhirnya menduduki kursi kepelatihan tim nasional. "Saya yakin hal itu akan terjadi," kata Schweinsteiger saat ditanya mengenai kemungkinan Klopp menggantikan Nagelsmann. "Tentu saja, belum ada yang pasti. Namun, saya merasa kemungkinan besar hal itu akan terjadi."
Mantan bintang Bayern Munich itu menyoroti otoritas unik yang akan dibawa oleh mantan manajer Liverpool tersebut ke federasi yang saat ini sedang dilanda gejolak. "Jika Jurgen Klopp menjadi pelatih tim nasional, ia juga akan membawa basis kekuatan seperti itu bersamanya," tambah Schweinsteiger. "DFB sudah berada dalam keadaan darurat, dan saya merasa hal itu akan terjadi."
Seruan untuk perubahan ini muncul setelah DFB-Elf mencatatkan rekor terburuk dalam sejarah, dengan tersingkir secara prematur dan memalukan dari Piala Dunia 2026. Meskipun memasuki turnamen dengan ekspektasi tinggi, Jerman mengalami kejutan besar setelah gagal mengalahkan Paraguay—tim yang peringkatnya 31 tingkat di bawah mereka—sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti (4-3) untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Akhir dari era Nagelsmann?
Meskipun Nagelsmann masih terikat kontrak hingga 2028, masa depannya kini menjadi sorotan tajam dari jajaran pimpinan DFB. Schweinsteiger berpendapat bahwa meskipun Klopp bukanlah opsi yang langsung tersedia, DFB harus secara serius mempertimbangkan pergantian pelatih untuk membangkitkan kembali semangat tim menjelang Euro 2028.
"Setelah tersingkir seperti itu, wajar jika pembicaraan selalu mengarah pada pelatih," kata Schweinsteiger. "Saya yakin Jurgen Klopp adalah pelatih hebat dan dia bisa menumbuhkan optimisme baru. Menurut saya, hal itu akan sangat penting menjelang Kejuaraan Eropa."
Pimpinan DFB, termasuk presiden Bernd Neuendorf, wakil presiden Hans-Joachim Watzke, dan direktur olahraga Rudi Voller, diperkirakan akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan di turnamen tersebut. Bagi banyak pihak, hasil pertandingan melawan Paraguay menjadi titik puncak dari siklus di mana Jerman gagal memenuhi standar historisnya di panggung dunia selama lebih dari satu dekade. Seiring meningkatnya tekanan untuk perombakan kepelatihan, Klopp muncul sebagai target utama; menurut laporan, mantan manajer Liverpool itu memandang melatih di Piala Dunia sebagai salah satu ambisi terakhirnya di dunia sepak bola, khususnya mengincar putaran final 2030. Namun, prospek Euro 2028, yang akan diselenggarakan di Inggris dan Irlandia, juga bisa menjadi daya tarik signifikan bagi pria yang menghabiskan hampir satu dekade di Inggris.
Jerman sedang menghadapi krisis identitas
Di luar masalah taktis di lapangan, Schweinsteiger memberikan penilaian tajam terhadap “DNA” sepak bola Jerman, dengan menyatakan bahwa negara ini telah kehilangan semangat juang yang dulu membuat mereka ditakuti di seluruh dunia. “Mantan rekan-rekan saya mengatakan kepada saya bahwa kami telah kehilangan DNA kami,” katanya. “Bertahun-tahun lalu, kami membuat kesalahan dengan hanya mencari solusi sepak bola. Kami telah mengabaikan atau melupakan kekuatan dan kelebihan kami sendiri yang dulu membuat kami dihormati di luar negeri.”
Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa skuad saat ini kurang memiliki kehadiran fisik yang diperlukan untuk bersaing dengan negara-negara yang sedang naik daun. “Kini kita tidak lagi memiliki solusi sepak bola dalam pertandingan – dan dalam hal ketangguhan serta intensitas, kita tidak bisa lagi mengimbangi. Meksiko, misalnya, memiliki hal itu lebih banyak daripada kita. Kita telah membuat kesalahan besar di masa lalu dan kini kita telah tersingkir lebih awal tiga kali di Piala Dunia; itu bukan lagi kebetulan.”
- Getty Images Sport
Klopp tetap tenang di tengah spekulasi
Meskipun desakan agar ia ditunjuk semakin kencang, Klopp tetap bersikap hati-hati dalam komentar publiknya saat bertugas sebagai analis selama turnamen berlangsung. Pria berusia 59 tahun itu, yang baru-baru ini menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull, belum secara resmi menutup kemungkinan tersebut, namun ia berhati-hati agar tidak merendahkan manajer yang sedang menjabat. "Saya belum memikirkan hal itu," kata Klopp baru-baru ini menanggapi spekulasi terkait tim nasional. "Saya mengerti bahwa ketika posisi pelatih tim nasional dibahas, nama saya disebut-sebut dalam berbagai bentuk. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk benar-benar membicarakannya. Tidak ada yang perlu dikatakan mengenai hal itu."