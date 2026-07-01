Jurgen Klopp akan membawa 'optimisme baru' ke Jerman, sementara Bastian Schweinsteiger yakin mantan pelatih Liverpool itu akan menggantikan Julian Nagelsmann setelah kegagalan di Piala Dunia

Menyusul tersingkirnya Jerman secara mengejutkan di babak 32 besar, pemenang Piala Dunia Schweinsteiger menyatakan keyakinannya bahwa pergantian kepemimpinan akan segera terjadi. Saat tampil sebagai pakar di ARD, gelandang legendaris tersebut mengisyaratkan bahwa jalan sedang dipersiapkan bagi Klopp untuk akhirnya menduduki kursi kepelatihan tim nasional. "Saya yakin hal itu akan terjadi," kata Schweinsteiger saat ditanya mengenai kemungkinan Klopp menggantikan Nagelsmann. "Tentu saja, belum ada yang pasti. Namun, saya merasa kemungkinan besar hal itu akan terjadi."

Mantan bintang Bayern Munich itu menyoroti otoritas unik yang akan dibawa oleh mantan manajer Liverpool tersebut ke federasi yang saat ini sedang dilanda gejolak. "Jika Jurgen Klopp menjadi pelatih tim nasional, ia juga akan membawa basis kekuatan seperti itu bersamanya," tambah Schweinsteiger. "DFB sudah berada dalam keadaan darurat, dan saya merasa hal itu akan terjadi."

Seruan untuk perubahan ini muncul setelah DFB-Elf mencatatkan rekor terburuk dalam sejarah, dengan tersingkir secara prematur dan memalukan dari Piala Dunia 2026. Meskipun memasuki turnamen dengan ekspektasi tinggi, Jerman mengalami kejutan besar setelah gagal mengalahkan Paraguay—tim yang peringkatnya 31 tingkat di bawah mereka—sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti (4-3) untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.