Getty Images Sport
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Jurgen Klopp akan membawa mantan asistennya di Liverpool untuk bergabung, sementara Red Bull dan DFB membahas transfer gratis untuk pelatih baru timnas Jerman
Klopp bersiap untuk merombak staf kepelatihan Jerman
Staf pelatih Jerman akan mengalami perubahan besar seiring Klopp bersiap menggantikan Julian Nagelsmann, menurut laporan Kicker. Krawietz dan Lijnders, yang pernah bekerja bersama Klopp saat Liverpool menjuarai Liga Premier dan Liga Champions, diperkirakan akan bergabung dengannya. Keduanya akan menggantikan para asisten yang akan hengkang, yaitu Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder, dan Bram Geers.
Pelatih kiper Andreas Kronenberg diperkirakan akan tetap menjabat, sementara Hannes Wolf, yang saat ini menjabat sebagai direktur pengembangan pemuda DFB dan mantan rekan Klopp di Borussia Dortmund, juga berpotensi memainkan peran yang lebih besar dalam jajaran staf tim senior.
- Getty Images Sport
Pertemuan di New York untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut
Upaya untuk mengamankan tanda tangan Klopp kini memasuki tahap akhir dengan serangkaian pertemuan yang dijadwalkan di Amerika Serikat. Presiden DFB Bernd Neuendorf dan wakil presiden Hans-Joachim Watzke dijadwalkan bertemu dengan calon pelatih tim nasional tersebut di New York akhir pekan ini. Pembicaraan ini dilakukan menyusul keputusan untuk mempertahankan Rudi Voller dalam jabatannya sebagai direktur olahraga, yang akan berperan sebagai jembatan antara federasi dan staf kepelatihan baru.
Setelah pertemuan awal dengan Klopp, Kepala Red Bull Oliver Mintzlaff juga diperkirakan akan terbang ke New York untuk membahas transisi tersebut. Klopp saat ini menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk grup Red Bull berdasarkan kontrak yang berlaku hingga 2029. Meskipun tidak ada klausul pelepasan resmi dalam kontraknya, sebuah “perjanjian keluar” dilaporkan telah disepakati saat ia bergabung, yang memungkinkannya untuk menjajaki lowongan pelatih tim nasional ketika peluang itu muncul.
Sebuah kesepakatan yang unik dapat menguntungkan kedua belah pihak
DFB dan Red Bull dilaporkan sedang membahas sebuah kesepakatan yang akan memungkinkan Klopp memimpin timnas Jerman tanpa federasi harus membayar kompensasi. Berdasarkan solusi yang diusulkan, Klopp akan tetap menjabat sebagai duta merek Red Bull sambil bertugas sebagai pelatih kepala timnas Jerman. Laporan-laporan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan memungkinkan Red Bull mempertahankan hubungannya dengan Klopp sekaligus memberinya kebebasan untuk memimpin timnas. Kesepakatan tersebut juga akan meringankan tekanan finansial yang dihadapi DFB setelah biaya yang terkait dengan kepergian Nagelsmann dan kampanye Piala Dunia Jerman yang mengecewakan.
- Getty Images Sport
Rencana jangka panjang mulai terbentuk
Jika pembicaraan di New York berhasil diselesaikan, Klopp diperkirakan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Piala Dunia 2030. Laporan yang sama menyebutkan bahwa perjanjian jangka panjang ini merupakan upaya DFB untuk membangun proyek yang stabil di bawah kepemimpinan Klopp, seiring upaya Jerman untuk memulihkan posisinya di kancah internasional.
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