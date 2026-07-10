Upaya untuk mengamankan tanda tangan Klopp kini memasuki tahap akhir dengan serangkaian pertemuan yang dijadwalkan di Amerika Serikat. Presiden DFB Bernd Neuendorf dan wakil presiden Hans-Joachim Watzke dijadwalkan bertemu dengan calon pelatih tim nasional tersebut di New York akhir pekan ini. Pembicaraan ini dilakukan menyusul keputusan untuk mempertahankan Rudi Voller dalam jabatannya sebagai direktur olahraga, yang akan berperan sebagai jembatan antara federasi dan staf kepelatihan baru.

Setelah pertemuan awal dengan Klopp, Kepala Red Bull Oliver Mintzlaff juga diperkirakan akan terbang ke New York untuk membahas transisi tersebut. Klopp saat ini menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk grup Red Bull berdasarkan kontrak yang berlaku hingga 2029. Meskipun tidak ada klausul pelepasan resmi dalam kontraknya, sebuah “perjanjian keluar” dilaporkan telah disepakati saat ia bergabung, yang memungkinkannya untuk menjajaki lowongan pelatih tim nasional ketika peluang itu muncul.