Jurgen Klopp adalah 'solusi terbaik' bagi Jerman, namun seorang legenda memperingatkan bahwa DFB harus belajar dari kegagalan di Piala Dunia

Nagelsmann secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya hanya beberapa hari setelah kekalahan telak 4-3 dalam adu penalti melawan Paraguay yang membuat timnya tersingkir dari kompetisi. Meskipun pelatih berusia 38 tahun itu awalnya menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, ia akhirnya menyerah pada tekanan yang semakin meningkat baik dari jajaran pimpinan federasi maupun publik.

Matthaus mengkritik cara penanganan situasi tersebut, dengan menyiratkan bahwa DFB kurang berani untuk mengambil langkah tegas sendiri. "Anda harus mengambil keputusan sulit di DFB, keputusan yang terkadang menyakitkan. Ada upaya untuk selalu membungkus segala sesuatu dengan manis," katanya.

"Nagelsmann kini telah mengundurkan diri setelah tiga hari lalu ia tidak ingin mundur. Saya menduga tekanan itu semakin menumpuk — tidak hanya dari pihak DFB, tetapi juga dari publik. Namun, Anda juga bisa saja mengatakan bahwa beberapa hal tidak berjalan dengan baik, meskipun jelas Nagelsmann bukanlah satu-satunya yang harus disalahkan."