Getty Images Sport
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Jurgen Klopp adalah 'solusi terbaik' bagi Jerman, namun seorang legenda memperingatkan bahwa DFB harus belajar dari kegagalan di Piala Dunia
Matthaus menuntut reformasi menyeluruh
Ikon sepak bola Jerman, Matthaus, menyerukan perombakan total terhadap DFB menyusul penampilan bencana timnas Jerman di Piala Dunia. Pasca tersingkirnya timnas Jerman secara mengejutkan di babak 16 besar, Matthaus menegaskan bahwa masalah di dalam federasi jauh lebih mendalam daripada sekadar sosok pelatih di pinggir lapangan.
"Setiap aspek harus diteliti dan semua orang di DFB harus mengintrospeksi diri," kata Matthaus kepada Sky Sport. "Bukan hanya pelatih tim nasional, tetapi semua pejabat DFB harus bertanggung jawab atas kegagalan Jerman yang sekali lagi begitu memalukan di Piala Dunia. Kesalahan besar pertama adalah keputusan perpanjangan kontrak Nagelsmann hampir setahun yang lalu."
- Getty Images Sport
Panci presto memicu kepergian Nagelsmann
Nagelsmann secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya hanya beberapa hari setelah kekalahan telak 4-3 dalam adu penalti melawan Paraguay yang membuat timnya tersingkir dari kompetisi. Meskipun pelatih berusia 38 tahun itu awalnya menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, ia akhirnya menyerah pada tekanan yang semakin meningkat baik dari jajaran pimpinan federasi maupun publik.
Matthaus mengkritik cara penanganan situasi tersebut, dengan menyiratkan bahwa DFB kurang berani untuk mengambil langkah tegas sendiri. "Anda harus mengambil keputusan sulit di DFB, keputusan yang terkadang menyakitkan. Ada upaya untuk selalu membungkus segala sesuatu dengan manis," katanya.
"Nagelsmann kini telah mengundurkan diri setelah tiga hari lalu ia tidak ingin mundur. Saya menduga tekanan itu semakin menumpuk — tidak hanya dari pihak DFB, tetapi juga dari publik. Namun, Anda juga bisa saja mengatakan bahwa beberapa hal tidak berjalan dengan baik, meskipun jelas Nagelsmann bukanlah satu-satunya yang harus disalahkan."
Klopp diprediksi akan menjadi penyelamat
Seiring dengan proses pencarian pengganti yang sedang berlangsung, semua mata kini tertuju pada mantan manajer Liverpool, Klopp. Matthaus sangat yakin bahwa pria berusia 57 tahun itu adalah satu-satunya orang yang mampu mengembalikan status Jerman sebagai kekuatan sepak bola dunia sebelum siklus turnamen besar berikutnya dimulai.
"Jika Klopp menjadi pelatih tim nasional—yang kita semua anggap akan terjadi—dia, menurut saya, adalah solusi terbaik yang bisa diharapkan DFB," jelas Matthaus. "Dengan dia, Anda akan memiliki kandidat yang dibutuhkan untuk kembali meraih kesuksesan di turnamen-turnamen mendatang."
DFB mengonfirmasi bahwa Klopp telah menyatakan kesediaannya untuk menggantikan Nagelsmann di kursi kepelatihan, dan pelatih legendaris tersebut pun telah menyatakan dirinya “siap” untuk kembali ke pinggir lapangan.
"Sekitar dua tahun lalu, saya berhenti di Liverpool dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki energi untuk pekerjaan lain atau untuk satu tahun lagi bersama Liverpool," katanya. "Sejak saat itu, saya sudah lebih dari sekadar pulih, saya siap."
- AFP
Perubahan struktural tetap sangat penting
Terlepas dari antusiasme seputar kemungkinan penunjukan Klopp, Matthäus memperingatkan bahwa pelatih baru saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah mendasar tersebut. Pemenang Piala Dunia ini yakin bahwa DFB harus meninggalkan kebiasaannya melindungi para pejabat dan sebaliknya berfokus pada peningkatan olahraga yang sesungguhnya.
Nagelsmann merangkum perasaannya saat mengundurkan diri, dengan menyatakan: "Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Prioritas utama saya selalu adalah kesuksesan tim. Setelah kekecewaan yang begitu pahit, mereka layak mendapatkan kesempatan untuk memulai dari awal." Apakah awal baru tersebut akan melibatkan Klopp bersama direktur olahraga saat ini, Rudi Voller, masih harus dilihat, meskipun Matthaus menegaskan bahwa mempertahankan keterlibatan Voller adalah "selalu merupakan keuntungan besar."
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