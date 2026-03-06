Jun'ai Byfield: Kapten masa depan Tottenham yang memecahkan rekor Liga Champions - dan bisa menjadi solusi untuk masalah pertahanan mereka

Tottenham belum pernah mempromosikan talenta lokal berbakat ke tim utama mereka dalam kurun waktu sekitar satu dekade. Namun, ada harapan untuk masa depan meskipun tim senior mereka mengalami penurunan performa belakangan ini. Pemain seperti Mikey Moore dan Luca Williams-Barnett memberikan alasan bagi para penggemar Spurs dan staf klub untuk optimis, sementara mereka juga telah berinvestasi pada talenta muda dari klub lain, termasuk Archie Gray, Lucas Bergvall, dan Luka Vuskovic.

Remaja berikutnya yang menarik perhatian di balik layar di Hotspur Way adalah bek Jun'ai Byfield, yang menjadi pemain termuda Tottenham yang pernah tampil di Liga Champions saat ia melakukan debut profesionalnya pada Januari. Ia baru berusia 17 tahun pada Desember, namun telah dipromosikan ke tim senior, sebagian karena krisis cedera, namun juga karena prestasinya.

Siapa Byfield dan mengapa setengah lilywhite London Utara menaruh harapan besar padanya untuk dua dekade ke depan?