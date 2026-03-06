Goal.com
Jun'ai Byfield: Kapten masa depan Tottenham yang memecahkan rekor Liga Champions - dan bisa menjadi solusi untuk masalah pertahanan mereka

Untuk klub sebesar Tottenham, akademi mereka belum menghasilkan banyak lulusan sukses sejak awal abad ke-21. Tentu saja, Harry Kane adalah nama yang menonjol dan akan menjadi contoh terbaik dari sistem pemuda mana pun, tetapi di luar dia, pilihan yang tersedia sangat terbatas. Daftar lengkap alumni aktif dari akademi Spurs yang kemudian bermain untuk tim utama adalah sebagai berikut: Kane, Harry Winks, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Andros Townsend, Troy Parrott, Nabil Bentaleb, Massimo Luongo, Maksim Paskotsi, Milos Veljkovic, Anthony Georgiou, dan Cameron Carter-Vickers.

Tottenham belum pernah mempromosikan talenta lokal berbakat ke tim utama mereka dalam kurun waktu sekitar satu dekade. Namun, ada harapan untuk masa depan meskipun tim senior mereka mengalami penurunan performa belakangan ini. Pemain seperti Mikey Moore dan Luca Williams-Barnett memberikan alasan bagi para penggemar Spurs dan staf klub untuk optimis, sementara mereka juga telah berinvestasi pada talenta muda dari klub lain, termasuk Archie Gray, Lucas Bergvall, dan Luka Vuskovic.

Remaja berikutnya yang menarik perhatian di balik layar di Hotspur Way adalah bek Jun'ai Byfield, yang menjadi pemain termuda Tottenham yang pernah tampil di Liga Champions saat ia melakukan debut profesionalnya pada Januari. Ia baru berusia 17 tahun pada Desember, namun telah dipromosikan ke tim senior, sebagian karena krisis cedera, namun juga karena prestasinya.

Siapa Byfield dan mengapa setengah lilywhite London Utara menaruh harapan besar padanya untuk dua dekade ke depan?

  • Di sinilah semuanya dimulai

    Byfield lahir di distrik Lambeth, London, pada 6 Desember 2008 - artinya trofi pertama Tottenham dalam hidupnya adalah kemenangan mereka di Liga Europa 2025 - dan besar di pinggiran kota Bromley. Ia bergabung dengan akademi Spurs pada usia delapan tahun, awalnya bermain sebagai penyerang sebelum berpindah ke posisi bek tengah.

    Meskipun baru berusia 15 dan 16 tahun, Byfield berhasil masuk ke tim U-18 Tottenham pada musim 2023-24 dan 2024-25, masing-masing, sambil tetap bersekolah pada saat yang sama. Mungkin yang lebih mengesankan, ia menjadi kapten tim U17 yang memenangkan Premier League Cup tahun lalu dan kini mewakili tim U21 saat tidak bertugas di tim utama. Kemajuan ini juga diakui secara nasional, dengan Byfield kini dipanggil untuk timnas Inggris di level U16, U17, dan U18.

    Setelah Thomas Frank ditunjuk sebagai pelatih kepala Spurs pada Juni 2025, Byfield dipromosikan ke skuad senior untuk tur pra-musim mereka di Asia. Itu bukan sekadar gestur simbolis, karena bek tersebut juga masuk dalam skuad pertandingan untuk kekalahan mereka di final UEFA Super Cup melawan Paris Saint-Germain melalui adu penalti, dan mendapatkan medali perak. Byfield tampil dalam beberapa skuad Premier League pada paruh pertama musim 2025-26 sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya setelah berusia 17 tahun.

  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Kesempatan besar

    Sekitar sebulan setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya, Byfield debut bersama Tottenham, masuk sebagai pemain pengganti pada 30 menit terakhir kemenangan 2-0 mereka atas Borussia Dortmund di Liga Champions. Awalnya dimainkan sebagai bek kanan dalam formasi empat bek, ia kemudian dipindahkan ke posisi wing-back pada menit-menit akhir pertandingan.

    Berbicara kepada media setelah pertandingan, Frank mengaku memiliki kepercayaan yang besar terhadap Byfield, yang paling jelas terlihat dari fakta bahwa ia bermain dalam waktu yang signifikan dan menjadi salah satu dari dua pemain cadangan yang digunakan pada malam itu.

    "Saya pikir itu salah satu momen spesial untuk menjadi bagian darinya, memberikan debut kepada pemain muda, dan bukan hanya memberinya hadiah kecil di akhir pertandingan, tapi dalam pertandingan penting di Liga Champions. Wow, apa momen yang luar biasa. Dia bermain baik, saya sangat senang untuknya," kata Frank.

    "Jun'ai telah mengesankan sepanjang latihan. Para pemain mempercayainya, jelas mereka menghargainya tinggi. Saya juga menghargainya tinggi. Satu hal adalah debut untuk Tottenham, lima menit terakhir, skor 4-0 dan semuanya lancar. Hal lain adalah debut di Liga Champions, malam besar melawan Dortmund dan kami butuh menang. Dia masuk, tenang, santai, menguasai situasi. Wow. Saya harap orang tuanya sangat bangga. Mereka seharusnya bangga."

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bagaimana kabarnya?

    Dua pekan setelah Byfield melakukan debutnya di Premier League dalam laga imbang 2-2 melawan Manchester City, Frank dipecat oleh Tottenham pada 11 Februari setelah serangkaian hasil buruk, dengan sang bek kehilangan salah satu pendukung terbesarnya di klub.

    Namun, mengingat krisis cedera Spurs dan skorsing empat pertandingan untuk kapten Cristian Romero, para pendukung berharap Byfield akan mendapatkan peran yang lebih menonjol di bawah pelatih baru Igor Tudor. Namun, Byfield belum masuk dalam skuad pertandingan dalam ketiga laga yang dipimpin Tudor sejauh ini.

    Meskipun demikian, Byfield masih memiliki alasan untuk optimis baik dalam jangka pendek maupun panjang di Tottenham, dengan kabar yang semakin santer bahwa mantan manajer Mauricio Pochettino, pemimpin revolusi muda Spurs terakhir, bisa kembali ke klub pada musim panas. Jika hal itu terjadi, Byfield bisa diberikan peran yang lebih menonjol di depan opsi pertahanan tim yang kurang memadai.

  • Keunggulan utama

    Byfield telah mendapat pujian atas kemampuannya baik saat menguasai bola maupun tidak di level akademi, dan keputusan Frank untuk menggunakan dia sebagai bek sayap dan bek sayap mungkin sebagian didasarkan pada kepercayaan terhadap keahlian teknisnya. Dia tidak takut mencoba menggiring bola keluar dari area pertahanan (yang bisa dianggap positif atau negatif, tergantung pada pandangan sepak bola Anda) dan dikenal sering mendapatkan pelanggaran di area pertahanan sendiri.

    Mungkin masa lalunya sebagai striker telah membantunya menjadi ancaman di kedua kotak penalti. Dalam 25 pertandingan untuk tim U18 Spurs musim lalu, ia mencetak lima gol dan bahkan memberikan satu assist. Secara menonjol, dalam kemenangan atas Leicester City, ia mengontrol bola tinggi di area penalti dengan sentuhan pertama yang mematikan sebelum mengelabui kiper dan mencetak gol.

    Serupa dengan bek Spurs saat ini, Romero, dan bek tengah mantan, Toby Alderweireld, Byfield suka memainkan umpan terobosan di atas kepala untuk menemukan penyerangnya secara langsung, sementara ia tidak ragu untuk masuk ke tengah lapangan baik saat menguasai bola maupun tidak, terutama mengingat kecepatan pemulihannya yang impresif.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Ada ruang untuk perbaikan

    Meskipun Byfield telah dipuji karena fisiknya di level junior, selalu ada tanda tanya tentang bagaimana hal itu akan diterapkan di level senior, di mana lapangan permainan tidak akan seimbang seperti di level junior yang didominasi oleh remaja yang lebih tinggi dan lebih kuat.

    Jika kita ingin menjadi sangat kritis dan membuat argumen berdasarkan teori daripada kenyataan yang diketahui, keteguhan Tudor dalam menggunakan pemain seperti Radu Dragusin dan gelandang Joao Palhinha dan Gray di lini belakang daripada Byfield dalam beberapa pertandingan pertamanya bisa menyiratkan bahwa pemain berusia 17 tahun itu sebenarnya masih jauh dari mampu berkontribusi secara berarti seperti yang disarankan Frank.

    Namun, sekali lagi, itu hanyalah ide yang lebih bersifat fiksi daripada fakta pada tahap ini. Intinya, Byfield belum menunjukkan kelemahan signifikan dalam permainannya di level junior, dan sekarang saatnya untuk melangkah ke level profesional.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Selanjutnya... Ledley King?

    Baiklah, jelas sangat mudah untuk melihat Byfield sebagai bek Tottenham yang dibesarkan di klub dan membandingkannya dengan bek lokal terakhir yang benar-benar hebat di klub tersebut. Namun, ada hubungan yang lebih dalam lagi.

    Ledley King pertama kali ditemukan oleh Spurs di klub ternama Senrab FC di London Timur, bermain bersama rekan setimnya di timnas Inggris, John Terry. Saat itu, dia dianggap sebagai bek modern, seseorang yang berada di depan zamannya dan lebih nyaman menguasai bola daripada rekan-rekannya, yang membuatnya sering bermain di lini tengah selama sebagian besar karirnya. Selama masa akademinya, King dibandingkan dengan legenda Three Lions Bobby Moore karena insting pertahanannya dan kemampuannya membaca permainan dengan cara yang tidak bisa diajarkan.

    Sebagai pemain profesional, King dijuluki "absolute freak" oleh manajer Spurs saat itu, Harry Redknapp, karena mampu bermain di level tinggi meskipun tidak berlatih sepanjang minggu akibat masalah lutut yang berkepanjangan. Thierry Henry mengaku King adalah bek terbaik yang pernah dia hadapi, karena dia satu-satunya yang bisa merebut bola darinya dengan bersih tanpa melakukan pelanggaran.

    Byfield mengikuti jejak serupa. Ia telah memenuhi semua kriteria sebagai bek untuk permainan modern hingga saat ini, dan koneksi Spurs dengan King merupakan bonus besar. Di tengah ketidakpastian yang melanda Tottenham, para pendukung setidaknya dapat berpegang pada keyakinan bahwa seorang bek asli klub memiliki kemiripan dengan salah satu legenda terbesar mereka.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dengan Tottenham berjuang untuk bertahan di Premier League, Byfield mungkin tidak akan diturunkan ke tim utama lagi musim ini kecuali cedera dan skorsing kembali menumpuk, meskipun dia pasti tidak akan lebih buruk dari beberapa opsi lain yang dimiliki klub. Jika Spurs akhirnya terdegradasi ke Championship, hal itu sebenarnya bisa meningkatkan peluangnya untuk bermain musim depan, tetapi itu adalah skenario terburuk yang klub lebih baik tidak memikirkannya.

    Namun, Byfield sangat antusias untuk bermain di level yang lebih tinggi dan sudah membangun hubungan baik di lapangan latihan.

    "Kevin Danso telah sangat membantu saya sepanjang waktu saya bersama tim utama. Saya tahu sebelum pertandingan bahwa dia akan membantu saya, dan dia benar-benar baik kepada saya malam ini," katanya setelah debutnya. "Ini hanyalah pertandingan lain, itulah yang harus Anda pikirkan. Saya hanya melangkah perlahan dan merasa berkembang dengan baik dalam pertandingan ini. Saya hanya berharap ada banyak pertandingan lain yang akan datang."

