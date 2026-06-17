Jumlah yang sangat besar untuk seorang remaja! Gaji fantastis Kenneth Eichhorn di Bayer Leverkusen terungkap

Minggu lalu, B04 telah menyelesaikan transfer pemain berbakat luar biasa dari Hertha BSC. Setelah pemain tersebut menyetujui tawaran tersebut, klub asal Rhine itu mengaktifkan klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak, yang kabarnya bernilai sedikit di bawah sepuluh juta euro.

"Kennet sependapat dengan kami bahwa di Bayer 04 ia akan mendapatkan kondisi terbaik untuk berkembang menjadi pemain papan atas Bundesliga. Diskusi dengan pelatih kepala kami, Carles Martinez, juga diwarnai oleh kesepahaman yang kuat dalam hal-hal seputar sepak bola serta saling percaya," jelas Direktur Olahraga Bayer 04, Simon Rolfes.

Sebelumnya, Eichhorn telah diincar oleh sejumlah klub papan atas. Manchester City, Liverpool FC, Bayern München, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig dilaporkan sama-sama berebut jasa pemain berusia 16 tahun tersebut. Keputusan akhirnya dilaporkan jatuh antara Bayer dan RB.

Di Berlin, Eichhorn—yang musim lalu telah tampil dalam 17 pertandingan liga untuk Hertha dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah 2. Bundesliga—masih memiliki kontrak hingga tahun 2029.