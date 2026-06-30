‘Jumlah uang yang tak masuk akal’ - Nilai transfer Morgan Rogers sebesar £130 juta membuat legenda Arsenal tercengang, sementara The Gunners dikabarkan akan melakukan perburuan pemain yang memecahkan rekor dari Aston Villa

Pasar transfer telah mencapai tingkat inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan angka-angka terbaru seputar Rogers membuat salah satu ikon Arsenal kehabisan kata-kata. Setelah mengetahui angka fantastis sebesar £130 juta yang kabarnya ditetapkan oleh Aston Villa, Emmanuel Petit terdiam sejenak sebelum memberikan penilaian pedas terhadap pasar transfer modern.

“Ini jumlah uang yang konyol. Maksudku, sejak kita melewati batas £100 juta... Setiap hari, aku melihat angka harga pemain yang (membuatku berkata), 'Wow, ya Tuhan'. Jika kamu bersedia menghabiskan uang sebanyak itu untuk satu pemain yang bisa membuat perbedaan... Hal itu terjadi pada Declan Rice, dia tampil bagus, sangat bagus. Namun, aku mendoakan yang terbaik untuknya karena angka harga sebesar itu merupakan tekanan yang sangat besar di pundaknya,” jelas Petit kepada talkSPORT.



