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‘Jumlah uang yang tak masuk akal’ - Nilai transfer Morgan Rogers sebesar £130 juta membuat legenda Arsenal tercengang, sementara The Gunners dikabarkan akan melakukan perburuan pemain yang memecahkan rekor dari Aston Villa
Petit tercengang oleh valuasi yang memecahkan rekor
Pasar transfer telah mencapai tingkat inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan angka-angka terbaru seputar Rogers membuat salah satu ikon Arsenal kehabisan kata-kata. Setelah mengetahui angka fantastis sebesar £130 juta yang kabarnya ditetapkan oleh Aston Villa, Emmanuel Petit terdiam sejenak sebelum memberikan penilaian pedas terhadap pasar transfer modern.
“Ini jumlah uang yang konyol. Maksudku, sejak kita melewati batas £100 juta... Setiap hari, aku melihat angka harga pemain yang (membuatku berkata), 'Wow, ya Tuhan'. Jika kamu bersedia menghabiskan uang sebanyak itu untuk satu pemain yang bisa membuat perbedaan... Hal itu terjadi pada Declan Rice, dia tampil bagus, sangat bagus. Namun, aku mendoakan yang terbaik untuknya karena angka harga sebesar itu merupakan tekanan yang sangat besar di pundaknya,” jelas Petit kepada talkSPORT.
- AFP
Arsenal menetapkan Rogers sebagai target utama
Meskipun biaya yang harus dikeluarkan sangat fantastis, Arteta dilaporkan bertekad untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu ke Emirates Stadium. Klub asal London Utara ini secara resmi telah menetapkan Rogers sebagai target transfer utama mereka musim panas ini, seiring upaya mereka untuk melanjutkan kesuksesan di Liga Premier baru-baru ini.
Meskipun berbagai laporan menyebutkan bahwa biaya transfer tersebut berpotensi memecahkan rekor transfer Inggris, Rogers tetap fokus pada tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Penyerang tersebut dikabarkan terbuka untuk pindah ke juara Liga Premier tersebut, meskipun Aston Villa tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas pemain yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2031.
Alternatif Nico Williams
Jika kesepakatan dengan Rogers ternyata terlalu mahal atau rumit, Petit sudah memiliki alternatif yang sangat spesifik di benaknya. Pria asal Prancis itu telah mendesak mantan klubnya untuk melirik ke Spanyol dan pemain sayap andalan Athletic Club, Nico Williams, yang tampil gemilang di Euro 2024.
"Saya sudah mengatakan ini selama setahun, dan saya mengulanginya lagi pekan lalu. Nico Williams, saya sangat menyukainya," aku Petit. Williams, yang baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang di Bilbao hingga 2035, tetap menjadi salah satu pemain sayap paling menjanjikan di Eropa. Namun, hingga saat ini, The Gunners belum menunjukkan minat serius terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut, dan justru lebih fokus pada upaya mereka untuk mendatangkan Rogers.
- Getty Images Sport
Dampak berantai di bidang keuangan di Villa Park
Penilaian tinggi yang diberikan Aston Villa bukan hanya soal bakat sang pemain; ini juga merupakan langkah strategis untuk mengelola komitmen keuangan mereka sendiri. Klub harus memperhitungkan klausul bagi hasil sebesar 20 persen yang harus dibayarkan kepada Middlesbrough dari transfernya pada tahun 2024. Dengan menetapkan harga sebesar £130 juta, Villa memastikan mereka tetap memperoleh laba bersih yang sangat besar bahkan setelah membayar klub Championship tersebut.
Situasi ini juga memicu rumor mengenai kemungkinan pelepasan pemain di Emirates. Untuk membiayai transfer sebesar ini, Arsenal mungkin harus mempertimbangkan tawaran untuk bintang-bintang yang ada, dengan spekulasi yang terus beredar seputar masa depan Gabriel Martinelli. Unai Emery dikenal sebagai pengagum lama pemain asal Brasil tersebut, yang menambah lapisan intrik lain dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua rival di Liga Premier ini.