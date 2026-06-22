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"Jumlah pertandingan yang gila-gilaan!" - Declan Rice mengkritik kalender sepak bola yang 'gila' saat bintang Arsenal dan Timnas Inggris itu berjuang melawan nyeri saraf menjelang Piala Dunia 2026
Rice mengatasi kekhawatiran terkait cedera dalam kemenangan atas Inggris
Rice tetap bermain meski merasa tidak nyaman dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia di Grup L. Pemain berusia 27 tahun itu memberikan umpan gol kepada Kane sebelum diganti pada menit ke-72. Keluarnya dia dari lapangan menimbulkan kekhawatiran setelah terlihat berjalan pincang, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kondisi kebugarannya. Bintang Arsenal itu kemudian berusaha meyakinkan para pendukung, dengan menjelaskan bahwa masalah tersebut telah ditangani dengan cermat sejak Desember.
- Getty Images Sport
Rice Buka-bukaan soal Masalah Hamstring yang Tak Terungkap
Rice mengungkapkan bahwa ia telah mengalami nyeri saraf di otot paha belakangnya sejak periode liburan Natal saat masih bermain untuk Arsenal. Ia juga menyatakan bahwa pergantian pemainnya merupakan keputusan sebagai langkah pencegahan, terutama mengingat tuntutan di menit-menit akhir pertandingan.
Dia mengatakan kepada ITV Sport: "Saya merasakan sedikit nyeri saraf di paha belakang, yang sudah saya atasi sejak setelah Natal saat bermain untuk Arsenal dalam waktu yang sangat lama. Jelas, tidak banyak orang yang tahu hal itu, karena semuanya terjadi di balik layar, tapi itu adalah keputusan yang bijaksana.
"Pada akhirnya, 20 menit terakhir itulah yang mungkin paling menguras tenaga, dan di situlah Anda seolah-olah bermain dalam pertandingan selama 70 menit. Namun, 20 menit terakhir itulah saat Anda benar-benar merasakan tubuh Anda bekerja keras, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bijak karena beberapa hari terakhir ini saya merasa sangat, sangat baik."
Tekanan akibat jadwal pertandingan mulai terasa dampaknya
Komentar gelandang tersebut muncul setelah musim yang melelahkan, di mana ia tampil dalam 55 pertandingan untuk Arsenal, membantu klub tersebut meraih gelar juara Liga Premier dan mencapai final Liga Champions. Saat meninjau kembali jadwal tersebut, Rice tidak menyembunyikan rasa frustrasinya.
"Jumlah pertandingannya gila-gilaan, jadwalnya benar-benar gila, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk dan mengeluh," katanya. "Kita harus terus melanjutkannya demi momen-momen seperti saat saya memenangkan gelar Liga Premier itu.
"Kamu akan bermain sebanyak mungkin pertandingan untuk merasakan kembali perasaan itu dan mengetahui bahwa ada Piala Dunia di ujungnya juga. Kamu tahu, kamu akan mempertaruhkan tubuhmu agar selalu siap bermain; memang banyak sekali pertandingan, tapi kita akan mendapat istirahat di akhir."
- Getty Images Sport
Perjalanan Inggris menuju babak gugur
Inggris akan menghadapi Ghana di Boston pada hari Selasa; kemenangan dalam laga ini akan memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar. Thomas Tuchel mungkin akan mempertimbangkan untuk merotasi skuadnya, dengan Rice termasuk di antara pemain yang berpotensi diberi waktu istirahat menjelang babak gugur.