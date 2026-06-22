"Jumlah pertandingan yang gila-gilaan!" - Declan Rice mengkritik kalender sepak bola yang 'gila' saat bintang Arsenal dan Timnas Inggris itu berjuang melawan nyeri saraf menjelang Piala Dunia 2026

Rice mengungkapkan bahwa ia telah mengalami nyeri saraf di otot paha belakangnya sejak periode liburan Natal saat masih bermain untuk Arsenal. Ia juga menyatakan bahwa pergantian pemainnya merupakan keputusan sebagai langkah pencegahan, terutama mengingat tuntutan di menit-menit akhir pertandingan.

Dia mengatakan kepada ITV Sport: "Saya merasakan sedikit nyeri saraf di paha belakang, yang sudah saya atasi sejak setelah Natal saat bermain untuk Arsenal dalam waktu yang sangat lama. Jelas, tidak banyak orang yang tahu hal itu, karena semuanya terjadi di balik layar, tapi itu adalah keputusan yang bijaksana.

"Pada akhirnya, 20 menit terakhir itulah yang mungkin paling menguras tenaga, dan di situlah Anda seolah-olah bermain dalam pertandingan selama 70 menit. Namun, 20 menit terakhir itulah saat Anda benar-benar merasakan tubuh Anda bekerja keras, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bijak karena beberapa hari terakhir ini saya merasa sangat, sangat baik."