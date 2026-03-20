“Jumlah pelatih wanita memang masih sangat sedikit” — FIFA mewajibkan adanya pelatih atau asisten pelatih wanita untuk semua kompetisi wanita
'Investasi penting'
Di seluruh turnamen sepak bola wanita tingkat pemuda dan senior FIFA, kompetisi tim nasional, serta kompetisi klub, setiap tim wajib memiliki setidaknya dua anggota staf perempuan, dengan salah satunya menjabat sebagai pelatih kepala atau asisten pelatih.
Peraturan yang disahkan pada hari Kamis oleh Dewan FIFA ini mewajibkan semua tim untuk memiliki setidaknya seorang pelatih kepala atau asisten pelatih yang merupakan perempuan, sebuah kemajuan besar dalam sistem yang selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit perempuan yang memimpin tim.
Sebagai referensi, pada Piala Dunia Wanita FIFA 2023, hanya 12 pelatih yang merupakan wanita dari total 32 pelatih kepala di seluruh kompetisi. Jill Ellis, Kepala Sepak Bola FIFA dan mantan pelatih, mengatakan: "Saat ini, jumlah wanita di bidang kepelatihan masih sangat kurang. Kita harus berbuat lebih banyak untuk mempercepat perubahan dengan menciptakan jalur yang lebih jelas, memperluas peluang, dan meningkatkan visibilitas wanita di pinggir lapangan..."
"Kita membutuhkan lebih banyak perempuan yang menduduki posisi penting di dunia sepak bola"
"Tentu saja kita membutuhkan lebih banyak perempuan di posisi-posisi penting dalam sepak bola," kata Gianni Infantino, Presiden FIFA, dalam Kongres UEFA pada bulan Februari. "Jadi, kita harus mendukung, tentu saja, lebih banyak perempuan di posisi-posisi sepak bola dan lebih banyak perempuan secara umum."
Seiring dengan berkembangnya sepak bola wanita, inisiatif dari FIFA ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang mereka yang "menggabungkan kemajuan peraturan dengan investasi berkelanjutan dalam pendidikan pelatih dan pengembangan profesional, untuk mempersiapkan wanita agar siap menduduki posisi-posisi kepemimpinan tersebut."
Infantino menambahkan, "jadi, tentu saja kita harus mendukung lebih banyak perempuan di posisi-posisi sepak bola dan lebih banyak perempuan secara umum. Mungkin kita membutuhkan ... lebih banyak pelatih perempuan di tim-tim wanita. Ini adalah perdebatan lain yang harus kita bahas pada suatu saat karena kita telah melihat bahwa ada pelatih-pelatih yang sangat baik. Kita melihatnya di Kejuaraan Eropa terakhir, betapa sehatnya sepak bola wanita, betapa berkembangnya sepak bola wanita."
"Ini merupakan perkembangan yang luar biasa bagi sepak bola wanita"
Pelatih kepala Tim Nasional Wanita AS, Emma Hayes, membagikan kabar tersebut di media sosial pada hari Kamis, dengan mengunggahnya di story-nya dan menulis, "Ini adalah perkembangan yang luar biasa bagi sepak bola wanita."
Pada Piala Dunia Wanita FIFA 2023, 12 dari 32 pelatih kepala tim nasional adalah perempuan. Di NWSL, hanya tiga tim - Racing Louisville, Boston Legacy, dan Seattle Reign - yang saat ini memiliki pelatih kepala perempuan.
"Peraturan FIFA yang baru, dikombinasikan dengan program pengembangan yang terarah, menandai investasi penting bagi generasi pelatih wanita saat ini dan di masa depan," kata Ellis.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Mulai Kamis, 19 Maret, peraturan ini mulai berlaku efektif menjelang Piala Dunia Wanita U-17 dan U-20 serta Piala Champions Wanita FIFA.
