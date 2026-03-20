Di seluruh turnamen sepak bola wanita tingkat pemuda dan senior FIFA, kompetisi tim nasional, serta kompetisi klub, setiap tim wajib memiliki setidaknya dua anggota staf perempuan, dengan salah satunya menjabat sebagai pelatih kepala atau asisten pelatih.

Peraturan yang disahkan pada hari Kamis oleh Dewan FIFA ini mewajibkan semua tim untuk memiliki setidaknya seorang pelatih kepala atau asisten pelatih yang merupakan perempuan, sebuah kemajuan besar dalam sistem yang selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit perempuan yang memimpin tim.

Sebagai referensi, pada Piala Dunia Wanita FIFA 2023, hanya 12 pelatih yang merupakan wanita dari total 32 pelatih kepala di seluruh kompetisi. Jill Ellis, Kepala Sepak Bola FIFA dan mantan pelatih, mengatakan: "Saat ini, jumlah wanita di bidang kepelatihan masih sangat kurang. Kita harus berbuat lebih banyak untuk mempercepat perubahan dengan menciptakan jalur yang lebih jelas, memperluas peluang, dan meningkatkan visibilitas wanita di pinggir lapangan..."

"Peraturan baru FIFA, dikombinasikan dengan program pengembangan yang ditargetkan, menandai investasi penting bagi generasi pelatih wanita saat ini dan di masa depan."