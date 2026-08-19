Ketika ditanya tentang peran Mbappe di samping winger Brasil Vinicius Junior dan tekanan yang dihadapinya untuk tampil, mantan bintang Madrid McManaman, yang berbicara kepada GOAL berkat ESPN di Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Jose Mourinho kembali menangani tim di La Liga pada Sabtu ini saat Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: “Sangat luar biasa. Agak aneh, ini bukan kritik, hanya saja kepingan-kepingannya belum menyatu di Madrid saat ini, itu saja, hanya itu.

“Secara individu ketika mereka diskors atau salah satunya cedera atau salah satunya tidak berada di lapangan, keduanya [Mbappe dan Vini Jr] adalah raja rimba, mereka adalah pemain terbaik di lapangan, merekalah yang benar-benar menonjol dan terlihat seperti pemain superstar yang luar biasa.

“Tetapi ketika mereka bersama, yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir adalah mereka tidak memenangkan apa pun dan jika Anda mengikuti Real Madrid, Anda mengikuti La Liga, Anda tahu bahwa pilihannya adalah menang atau bencana. Ketika Barcelona memenangi segalanya dan mengalahkan Anda di final dalam prosesnya, itu adalah bencana.

“Mereka sudah sangat dekat dalam laga-laga Copa del Rey, di Piala Super, kebobolan gol pada menit-menit akhir, menyia-nyiakan peluang, tetapi Anda harus bisa melewati garis akhir dan ketika Barcelona yang juga telah memperkuat diri, di situlah situasinya mulai genting dan Anda tahu para suporter sudah menunjukkannya pada sejumlah kesempatan tahun lalu tentang tim itu, meskipun mereka finis kedua dan tersingkir setelah memberi perlawanan sengit kepada Bayern Munich di Liga Champions dan saya pikir penampilan melawan mereka bagus.

“Jadi mereka tidak jauh, tetapi mereka hanya butuh sedikit bubuk mesiu, sedikit keajaiban spesial dan apakah Jose membawanya atau apakah rekrutan baru yang membawanya, kita tunggu saja. Kita semua berharap ini akan menjadi tahun yang luar biasa dan saya pikir memang akan begitu dan saya pikir akan ada ledakan dan saya pikir itu juga akan hebat dengan Rodri meneken kontrak untuk Barcelona, itu hanya menambahkan satu superstar lagi ke dalam persaingan.

“Tetapi itu tidak penting, Jose didatangkan untuk menghabisi Barcelona, untuk mengalahkan Barcelona dan mengalahkan Barcelona lagi dan lagi dan lagi dan hanya itu. Siapa pun bisa masuk ke Real Madrid hari ini, Anda bisa masuk dan finis kedua, saya bisa masuk dan finis kedua, dengan apa yang telah mereka lakukan dan membiarkan para superstar mengendalikan segalanya, tetapi Jose didatangkan karena suatu alasan.

“Florentino [Perez] memercayainya, dia yakin bahwa Jose bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siapa pun, mengendalikan ego, apa pun yang dikatakan ruang ganti, saya tidak berpikir itu seburuk yang digambarkan karena selalu ada ego di ruang ganti itu dan mereka semua sangat profesional, tetapi Jose yang harus bisa melewati garis akhir. Sesederhana itu, tidak lebih dan tidak kurang, dia hanya harus menang.”