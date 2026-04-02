Julukan "Si Burung" dan suara Mickey Mouse... Valverde: Saya sudah menduga akan dipecat dari Real Madrid karena Luca Zidane

Bintang asal Uruguay itu merasa canggung di awal kariernya bersama Los Blancos

Fede Valverde sedang menjalani salah satu momen terbaik dalam karier sepak bolanya, baik sebagai kapten Real Madrid maupun tim nasional Uruguay, di mana segalanya berjalan lancar baginya pada tahun 2026.

Valverde menjalani pengalaman baru bersama pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, yang menambah keseruan pada salah satu musim terbaiknya bersama Real Madrid.

Valverde membuka hatinya dalam wawancara yang tak boleh dilewatkan di podcast "Terrapia Picante", yang dilansir oleh surat kabar Spanyol "Marca".

  • Dari burung pipit menjadi elang

    Valverde memulai ceritanya dengan mengenang awal kariernya di dunia sepak bola, sambil berkata: "Saya selalu berpindah-pindah. Salah satu pelatih menjuluki saya 'burung kecil'. Ayah saya tidak menyukai julukan itu, tapi dia satu-satunya yang tidak menyadarinya. Sekarang saya dijuluki 'elang', karena saya menjadi lebih garang. Tapi saya tetap 'burung kecil'."

    Dia menambahkan: "Lalu datanglah Real Madrid, tawaran yang tak bisa ditolak, yang membuat saya merasa terpisah bahkan saat masih di Castilla. Itu sangat memalukan, saya hancur. Saya berpikir, 'Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sini'."

    Dia melanjutkan: "Ketika saya sampai di tempat parkir, saya melihat rekan-rekan saya di Castilla memiliki mobil mewah, sementara saya hampir tidak bisa membeli mobil yang layak, padahal saya sudah bermain di divisi pertama bersama Peñarol. Saya mulai berpikir: 'Apa yang sedang saya lakukan?'"

    Dia melanjutkan: "Saya masuk ke ruang ganti dan mulai melihat merek-merek pakaian yang sangat mahal, dan saya tidak ingin melepas pakaian saya, atau saya melepasnya dengan cepat agar mereka tidak melihat saya. Itu benar-benar sebuah kejutan."


  • Cedera yang dialami Luca Zidane

    Valverde melanjutkan pernyataannya: "Di lapangan Valdibebas, situasinya benar-benar berbeda. Di sana, tendangan keras saya menyebabkan beberapa cedera."

    Dia menambahkan sambil tertawa: "Saya melukai satu atau dua kiper. Saya melukai bahu Luca Zidane (kiper timnas Aljazair). Saya merasa sangat frustrasi, saya pikir mereka akan mengusir saya. Saya melukai putra Zidane."

    Dia melanjutkan: "Beberapa kiper terluka akibat tendangan saya. Cedera di bahu, kebanyakan. Kaki saya sangat kurus, saya tidak tahu dari mana saya mewarisinya."

  • Suara Mickey Mouse

    Beberapa waktu lalu, beredar sebuah video yang menampilkan pemain asal Uruguay tersebut saat masih bermain untuk klub Atlético Peñarol, ketika usianya sekitar 17 tahun. Dalam video tersebut, ia tampil dalam wawancara singkat langsung setelah pertandingan, di mana suaranya terdengar sangat mencolok, sehingga memicu para pengguna media sosial untuk melontarkan lelucon dan perbandingan, dengan berkomentar bahwa suaranya mirip dengan suara Mickey Mouse.

    Pemain tersebut memulai pembicaraannya dengan mengatakan: "Ah, ya, itu luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya, sama seperti ketiga gol itu," merujuk pada hat-trick yang ia cetak ke gawang Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini.

    Dia menambahkan: "Saya memang mengalami masalah dengan suara saya. Saat berbicara, saya mengalami masalah di tenggorokan, dan mereka selalu menyarankan saya untuk menjalani operasi."

    Dia melanjutkan: "Saya mengunjungi banyak spesialis, dan mereka semua mengatakan bahwa saya perlu operasi, tetapi saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu saat itu karena keterbatasan finansial."

    Dia menambahkan: "Kami adalah keluarga sederhana, dan kami tidak memiliki cukup uang untuk menjalani operasi dalam semalam. Kami mengira itu adalah kondisi yang terjadi pada masa remaja, dan akan membaik, tapi tidak pernah membaik. Saya tidak tahu kapan membaik, tapi tidak membaik saat itu. Sekarang sudah membaik, alhamdulillah, tapi saya menderita saat itu."

    Valverde juga mengakui bahwa viralnya video tersebut memengaruhi dirinya saat itu, dengan mengatakan: "Setelah hari itu, saya menderita karena orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan pada akhirnya, ini menjadi masalah. Sekarang hal itu lucu, dan saya tertawa karenanya, tapi saat itu saya hanyalah seorang anak-anak."

    Dia melanjutkan: "Hal itu membuat saya menghabiskan bertahun-tahun tidak berani berbicara di kelompok dengan orang-orang yang tidak saya kenal, karena saya tahu bahwa saya memiliki kekurangan ini. Saya merasa sangat malu karena kekurangan ini."


  • Potret Morata

    Aksi Valverde yang menjegal Álvaro Morata (penyerang Atlético Madrid saat itu) yang sedang berhadapan satu lawan satu dengan gawang dalam Derby Super Spanyol masih terpatri dalam ingatan banyak orang.

    Valverde saat itu diusir dari lapangan, namun Real Madrid menang. Mengenai hal ini, Valverde berkomentar: "Itu adalah gambar yang tidak pantas untuk anak-anak. Namun pada saat itu, saya merasa harus mengambil risiko demi tim."

    Dia melanjutkan: "Saya tahu saya akan diusir. Saya kehilangan kendali, tapi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya hanya memikirkan bahwa Real Madrid harus menang. Saya berasal dari Amerika Selatan, dan kami memang impulsif."


