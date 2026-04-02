Beberapa waktu lalu, beredar sebuah video yang menampilkan pemain asal Uruguay tersebut saat masih bermain untuk klub Atlético Peñarol, ketika usianya sekitar 17 tahun. Dalam video tersebut, ia tampil dalam wawancara singkat langsung setelah pertandingan, di mana suaranya terdengar sangat mencolok, sehingga memicu para pengguna media sosial untuk melontarkan lelucon dan perbandingan, dengan berkomentar bahwa suaranya mirip dengan suara Mickey Mouse.

Pemain tersebut memulai pembicaraannya dengan mengatakan: "Ah, ya, itu luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya, sama seperti ketiga gol itu," merujuk pada hat-trick yang ia cetak ke gawang Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Dia menambahkan: "Saya memang mengalami masalah dengan suara saya. Saat berbicara, saya mengalami masalah di tenggorokan, dan mereka selalu menyarankan saya untuk menjalani operasi."

Dia melanjutkan: "Saya mengunjungi banyak spesialis, dan mereka semua mengatakan bahwa saya perlu operasi, tetapi saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu saat itu karena keterbatasan finansial."

Dia menambahkan: "Kami adalah keluarga sederhana, dan kami tidak memiliki cukup uang untuk menjalani operasi dalam semalam. Kami mengira itu adalah kondisi yang terjadi pada masa remaja, dan akan membaik, tapi tidak pernah membaik. Saya tidak tahu kapan membaik, tapi tidak membaik saat itu. Sekarang sudah membaik, alhamdulillah, tapi saya menderita saat itu."

Valverde juga mengakui bahwa viralnya video tersebut memengaruhi dirinya saat itu, dengan mengatakan: "Setelah hari itu, saya menderita karena orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan pada akhirnya, ini menjadi masalah. Sekarang hal itu lucu, dan saya tertawa karenanya, tapi saat itu saya hanyalah seorang anak-anak."

Dia melanjutkan: "Hal itu membuat saya menghabiskan bertahun-tahun tidak berani berbicara di kelompok dengan orang-orang yang tidak saya kenal, karena saya tahu bahwa saya memiliki kekurangan ini. Saya merasa sangat malu karena kekurangan ini."



