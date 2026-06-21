Julian Nagelsmann tidak boleh lengah dalam menangani Deniz Undav! Namun, ia sebaiknya segera melakukan pergantian pemain di timnas Jerman

Setelah penampilan Timnas Jerman yang cukup mengecewakan dalam waktu lama, Undav menjadi penentu kemenangan berkat dua golnya di menit-menit akhir melawan Pantai Gading. Dengan hasil ini, Jerman lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen pada 2014, dan berkat kekalahan Ekuador dari Curacao, Jerman bahkan dipastikan menjadi juara grup lebih awal.

Bahkan setelah mencetak tiga gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 7-1 pada laga pembuka melawan Curacao, sudah muncul perdebatan apakah Undav layak mendapatkan tempat di starting line-up. Setidaknya setelah penampilannya melawan Pantai Gading yang jauh lebih kuat, pertanyaan ini terjawab: Ya, tanpa ragu sedikit pun, dia memang layak mendapatkannya. Undav sendiri mengelak saat ditanya mengenai hal ini di Toronto, sementara Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann mengatakan: “Itu benar-benar mungkin terjadi.”

Justru karena penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti baru-baru ini, Nagelsmann sekarang justru tidak boleh goyah. Dengan pemain berusia 29 tahun asal Stuttgart ini, pelatih tim nasional memiliki sosok yang menjanjikan sebagai kartu as, terlepas dari skor pertandingan. Para penggemar sudah merayakannya dengan nyanyian sorak-sorai bahkan sebelum ia masuk menggantikan pemain saat melawan Pantai Gading. Begitu Undav masuk ke lapangan, secara otomatis ada gelombang semangat yang menyebar di tim Jerman. Di saat yang sama, tentu saja lawan-lawan pun menyadari statistik mengesankan yang dimilikinya.

Undav tentu saja akan sangat membantu jika diturunkan sebagai starter—namun sebagai pemain pengganti, ia adalah senjata yang tidak dimiliki oleh negara lain mana pun. Nagelsmann tidak boleh mengorbankan senjata ini.