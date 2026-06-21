Dalam hal selebrasi gol, Deniz Undav masih bisa belajar banyak dari Roger Milla. Pemain yang saat itu berusia 38 tahun itu menjadi simbol “super-pengganti” saat Kamerun secara mengejutkan lolos ke perempat final Piala Dunia 1990, sekaligus bisa dibilang sebagai pencipta selebrasi gol yang terkoordinasi: Untuk merayakan gol-golnya, ia selalu menari dengan mengayunkan pinggul di sekitar bendera sudut Italia.
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Julian Nagelsmann tidak boleh lengah dalam menangani Deniz Undav! Namun, ia sebaiknya segera melakukan pergantian pemain di timnas Jerman
Saat itu, Milla mengumpulkan lima poin sebagai pemain pengganti. Rekor itu sempat menjadi rekor tunggal Piala Dunia selama bertahun-tahun, hingga akhirnya muncul Deniz. Satu gol dan dua assist melawan Curaçao, dua gol melawan Pantai Gading. Rekor itu terpecahkan dalam waktu bermain tepat 56 menit.
Pada momen terbesarnya hingga saat itu, Undav tidak menari-nari atau melakukan selebrasi khusus apa pun. Setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Pantai Gading di menit-menit akhir tambahan waktu, sepertinya dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya ia merentangkan kedua lengannya, lalu dengan jari telunjuk kanannya ia menunjukkan bahwa tidak ada posisi offside, berlari mundur sedikit, dan kemudian semua rencana perayaannya pun menjadi tidak relevan lagi, karena seluruh skuad Jerman yang bergegas mendekatinya dengan penuh semangat langsung menghampirinya.
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Deniz Undav adalah senjata yang tidak dimiliki oleh negara lain mana pun
Setelah penampilan Timnas Jerman yang cukup mengecewakan dalam waktu lama, Undav menjadi penentu kemenangan berkat dua golnya di menit-menit akhir melawan Pantai Gading. Dengan hasil ini, Jerman lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen pada 2014, dan berkat kekalahan Ekuador dari Curacao, Jerman bahkan dipastikan menjadi juara grup lebih awal.
Bahkan setelah mencetak tiga gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 7-1 pada laga pembuka melawan Curacao, sudah muncul perdebatan apakah Undav layak mendapatkan tempat di starting line-up. Setidaknya setelah penampilannya melawan Pantai Gading yang jauh lebih kuat, pertanyaan ini terjawab: Ya, tanpa ragu sedikit pun, dia memang layak mendapatkannya. Undav sendiri mengelak saat ditanya mengenai hal ini di Toronto, sementara Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann mengatakan: “Itu benar-benar mungkin terjadi.”
Justru karena penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti baru-baru ini, Nagelsmann sekarang justru tidak boleh goyah. Dengan pemain berusia 29 tahun asal Stuttgart ini, pelatih tim nasional memiliki sosok yang menjanjikan sebagai kartu as, terlepas dari skor pertandingan. Para penggemar sudah merayakannya dengan nyanyian sorak-sorai bahkan sebelum ia masuk menggantikan pemain saat melawan Pantai Gading. Begitu Undav masuk ke lapangan, secara otomatis ada gelombang semangat yang menyebar di tim Jerman. Di saat yang sama, tentu saja lawan-lawan pun menyadari statistik mengesankan yang dimilikinya.
Undav tentu saja akan sangat membantu jika diturunkan sebagai starter—namun sebagai pemain pengganti, ia adalah senjata yang tidak dimiliki oleh negara lain mana pun. Nagelsmann tidak boleh mengorbankan senjata ini.
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Tim DFB: Julian Nagelsmann sebaiknya menempatkan Leroy Sané di bangku cadangan sekarang
Superjoker Undav, kemenangan di menit-menit akhir, dan mentalitas tim yang secara keseluruhan mengesankan tidak boleh menutupi penampilan mengecewakan yang berlangsung lama saat melawan Pantai Gading. Di lini pertahanan, tim DFB kembali tampil goyah, sementara di lini serang mereka lama terlihat kurang bersemangat.
Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Nagelsmann, karena timnya kini sudah dipastikan menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan ketiga babak penyisihan grup. Melawan Ekuador, mereka bisa terus menemukan ritme permainan tanpa tekanan. Dalam hal ini, disarankan untuk tidak terlalu banyak melakukan rotasi dan, yang terpenting, mempertahankan ketiga pemain serang yang sama sekali tidak diragukan lagi karena status dan bakat mereka—Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz—bersama-sama di starting eleven.
Pada saat yang sama, masuk akal untuk menguji alternatif di sayap kanan sebagai pengganti Leroy Sané, yang sangat kontroversial dan kembali tampil mengecewakan di lini serang saat melawan Pantai Gading. Dengan dalih bahwa pertandingan melawan Ekuador tidak memiliki arti penting secara olahraga, Nagelsmann bahkan dapat menariknya dari susunan pemain inti tanpa merusak citranya—meski telah menunjukkan kesetiaan dan pujian berlebihan atas kontribusinya di lini pertahanan—dan melihat bagaimana, misalnya, Jamie Leweling tampil di posisi tersebut.