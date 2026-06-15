Julian Nagelsmann tetap mendukungnya: Leroy Sané kembali menjadi sumber kekhawatiran bagi DFB

Namun, apa yang dikatakan Lothar Matthäus juga benar: Dalam tim yang secara umum berjalan dengan lancar, Sane tampil "sedikit" di bawah standar. Ia kembali dihadapkan pada perdebatan lama mengenai apakah ia memang pantas berada di tim ini, yang ia masuki hanya karena cedera yang dialami Serge Gnabry dan Lennart Karl.

Julian Nagelsmann bisa menggantikan Sane melawan Pantai Gading dengan pemain yang bermain di posisi yang sama seperti Maximilian Beier atau Jamie Leweling, atau dia juga bisa memindahkan Kai Havertz ke sayap, tapi semua itu sepertinya nggak bakal terjadi. "Dia udah ngasih banyak, dia rajin," puji pelatih timnas Jerman itu. "Dia sering terlibat, baik di lini serang maupun pertahanan."

Namun, dia juga kurang beruntung. "Dia memiliki kontrol bola kelas dunia, tapi kemudian menendang bola melebar tipis dari gawang," kritik Matthäus dalam analisanya untuk surat kabar Bild. Itu terjadi pada menit ke-63, sebelumnya dia juga gagal menyentuh bola dalam situasi lain: "Hal-hal seperti itu harus dimanfaatkannya," tekan Matthäus. Dari seorang pemain "dengan kelasnya, kualitasnya, dan pengalamannya", diharapkan lebih dari itu.